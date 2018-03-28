传阿里巴巴放弃控股A站 今日头条有意接盘

来源：《财经》记者：高洪浩/文 宋玮/编辑

云锋基金及其背后的阿里巴巴目前已经放弃控股A站。取而代之的是，今日头条有意接盘并考虑对A站进行控股。

二次元网站AcFun.com（A站）的本轮融资几经波折仍未落定，这一次又将有新的玩家进入。

《财经》记者从接近A站人士处获悉，云锋基金及其背后的阿里巴巴目前已经放弃控股A站。取而代之的是，最近在长视频与二次元领域动作不断的今日头条有意接手A站。

上述人士告诉记者，今日头条从很早以前就开始关注A站，并已经多次与A站进行接触。如今云锋基金与阿里巴巴的退出正好给了今日头条机会。

与此同时，《财经》记者了解到，今日头条旗下西瓜视频已经开始采购动漫版权。加之此前今日头条入股快看漫画与制作公司声影动漫，并收购COS绘画小说社区半次元，今日头条在动漫与内容领域的布局持续深入。

尽管最近屡屡传出今日头条进军长视频领域，但A站对于今日头条而言，更大的价值在于社区和二次元属性的年轻用户，渠道并非最重要的考虑。

A站的命运

2017年12月，《财经》曾报道，阿里巴巴董事局主席马云参与创办的云锋基金有意联合阿里巴巴入股A站，加之此前阿里巴巴旗下的合一集团（优酷土豆母公司）在A站已有的股份，阿里巴巴将实现对A站战的控股。

阿里巴巴寄希望于控股A站，与腾讯在年轻人市场与文娱社区市场展开竞争，后者曾经入股国内最大的二次元网站BIilibili.com（B站）。

不过，就在2018年1月，阿里巴巴与云锋基金入股A站计划生变。一位接近交易的人士告诉《财经》记者，交易发生变化的最大原因在于阿里巴巴与A站原有股东的拉扯。

据了解，A站本轮融资除了云锋基金与阿里巴巴，以及追随阿里的两家机构以外，基本没有其它外部机构愿意进入，这意味着A站的股权基本就在阿里巴巴 （旗下合一集团占有A站股份）与老股东奥飞等公司之间“左右倒右手”。随着谈判的深入，阿里对A站的估值不断折让，同时要求进一步提升占股比例，导致了A 站老股东奥飞等反弹。

另外， A站自身的薄弱现状也是导致阿里退出的重要原因。据科技媒体36氪此前获取的A站资方调研数据，A站在2017年 11 月的实际 DAU 已降至160万，其中 PC 端 90 万、移动端 45 万。相比之下，2017年 1 月份，A站的峰值为 1200万，当时月平均DAU也有800万。

相比之下，根据其竞争对手B站招股说明书数据，2017年第四季度，B站的平均月活跃用户数为7180万，较2016年同期的4940万增长45.3%。2017年，B站移动应用的每位活跃用户平均每日花费时间约为76.3分钟，高于2016年的72.2分钟。

今日头条的图谋

阿里巴巴此次的退出，给了觊觎A站已久的今日头条以机会。这是一个行业变动的信号：从今年年初开始，图文信息分发、长视频平台与短视频平台三个行业的发展终于走向交叉点，今日头条在未来也将与BAT三巨头在内容领域开始正面对抗。

今日头条进入长视频领域有迹可循。2018年2月，有媒体就发现今日头条在大学生求职类网站发布的招聘信息，并有意招聘制片助理、剧本编审等职位，要求希望“参与今日头条自制合制综艺和自制剧的制作全流程”等。

对于今日头条而言，A站的价值首先在于它是一个长视频分发平台。纵观目前今日头条旗下的产品矩阵，在视频领域皆以短视频分发平台为主。如果能能够获得A站，今日头条将为其长视频内容获得分发的出口。

但A站更重要的价值在于其所具备的年轻人社区属性。这也是当初阿里巴巴看中A站的重要原因。

目前，在阿里巴巴大文娱体系的布局中，几乎没有社区类产品。而今日头条尽管有内涵段子这样的搞笑社区，但总得来说，其在社区产品上的表现仍不算突出。

“传统视频网站必须靠不停购买或自制内容才能留住用户，而社区的优势则在于其不需要主动提供过多内容，用户本身就能够不断生产内容（UGC），并在 社区中产生非常强的黏性。所以社区的用户黏性和自身的壁垒更高，这是所有做内容的互联网公司都想要的。”一位关注文化产业的美元基金投资人告诉《财经》记 者。

今日头条以图文内容分发起家，但如今它面临的问题是，图文内容的用户增长已经接近天花板。近年来，今日头条将大部分的重心放在了短视频平台的运营， 逐步建立起今日头条主app视频频道、西瓜视频、抖音、火山小视频的短视频矩阵。目的除了获取新用户、保证用户持续增长外，更在于延长平台用户的在线时 长。

不过值得注意的是，据《财经》记者了解，在今日头条主app中的视频频道与西瓜视频上，用户超过一半的使用时长是在长视频内容的短剪视频上，比如 《中国有嘻哈》的一分钟内容片段等。这意味着，除了抖音与火山小视频这类UGC（用户生产内容）内容以外，今日头条对于长视频内容有非常大的依赖性。

这也是为什么今日头条即将发力长视频内容的原因所在：今日头条需要有能够自己可以控制住的版权内容和剪辑内容。

目前绝大部分长视频版权掌握在腾讯视频、爱奇艺与优酷三家平台手中，一旦它们对于旗下版权内容进行限制，要求今日头条下架无版权的短剪内容，今日头条便将处于被动状态。

政策风险也将影响今日头条没有版权的短剪视频内容。2018年3月22日，国家广播电视总局发布《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》。其 实便要求，坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为，并严格管理包括网民上传的类似重编节目，不给存在导向问题、版权问题、内容问题的剪拼改编视听节目 提供传播渠道。

由此可见，今日头条在内容源头掌握版权和主动权是必然的战略选择。据《财经》记者了解，今日头条已经与多家影视公司进行过合作的洽谈，并在很早就成立了“影视文娱商业化”组并开展相关业务”。

2018年3月与优酷达成短视频内容授权合作，优酷旗下上千部电影、电视、动漫及综艺等作品都将以短视频的形式在今日头条旗下短视频平台西瓜视频上播出。

不过，目前国内的长视频平台正在被腾讯（腾讯视频）、阿里巴巴（优酷）与百度（爱奇艺）所把持，三个平台有长时间的版权积累与用户粘性，同时自制能力也在不断增强。今日头条如果想要弯道超车相当困难。

有分析人士指出，今日头条并不会首先从传统的45分钟时长视频领域开始入手，而是会从十余分钟的中短时长电影、剧与综艺切入。此前，今日头条与西瓜 视频推出答题游戏《百万英雄》，参考于此，今日头条最有可能以短综艺的形式进行试水，利于与用户的互动与品牌的植入。这也是一种避开巨头们的正面战场，从 空白市场切入的打法。

无论如何，图文信息、短视频与长视频领域的竞争已经进入交汇点，BAT与今日头条也已经互相深入彼此在内容领域的腹地，未来竞争将愈发激烈。