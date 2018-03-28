对用户隐私熟视无睹 是李彦宏的错话还是真心话？

来源：36氪

“中国人更加开放，愿意用隐私交换便捷服务或效率”，百度董事长兼首席执行官李彦宏在刚落幕的“2018中国发展高层论坛”上谈及数据隐私时这样说。

在Facebook疲于应付5000万用户数据遭窃的大危机、全球用户都为自己的数据隐私安全而感到焦虑的背景下，李彦宏的这番话让很多人觉得意外，甚至愤怒。

对此，央视新闻昨晚发表《谁说“中国人愿意用隐私换便利”》一文。文中提到“人们最害怕的，不是李彦宏往枪口上撞说了错话，而或许是他说了真心话，是科技巨头对用户核心利益的熟视无睹，成为一种脱口而出。”

新华视点调查发现，安装一个手电筒APP，用户需要开放通讯录、位置、录音、短信等数十项与主要功能无关的手机权限。而这并非个别现象。

央视评论认为，国内用户的“为效率放弃隐私”，更多情况下是无奈接受，是‘被同意’和‘被授权’。而用户不断让渡隐私权的原因，除了“离不开”，也基于这样一种想法：“大公司至少比小公司靠谱，他们能够守护隐私”。

文章提到，用户的信任绝不应该被辜负，焦虑应该被更妥善地回应。在数字规则远远落后于数字生活的情况下，除了需要监管部门尽快拿出完善大数据使用的规则以及强化隐私保护的互联网法则，也需要科技公司更有良知和担当，明白用户数据使用的边界。

关于这一点，Facebook看起来似乎是懂了，“百度也必须得懂”。