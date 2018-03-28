调查：Facebook企业形象严重受损 支持率下降10%

扎克伯格

新浪科技讯 北京时间3月28日上午消息，根据The Harris Poll最新的调查显示，在过去几个月中，受Cambridge Analytica盗取用户数据一事的影响，Facebook的名声遭受巨大的打击。

在一个于去年12月和今年1月进行的名为Reputation Quotient的年度调查中，45%的受访者认为Facebook依然拥有积极的形象。但是在Cambridge Analytica事件曝出之后，这一数字出现了明显的下滑，今年3月22日至26日的新调查显示，目前认为Facebook拥有积极形象的受访者数量下降到了35%。

此前《卫报》和《纽约时报》都曝出Cambridge Analytica盗取了超过5000万Facebook用户的数据，用来在美国总统大选期间为特朗普的竞选提供帮助。

Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）以及其他公司高层的形象也遭受了重大打击。在上一次的调查中，有45%的受访者认为Facebook有着优秀的领导层；然而在Cambridge Analytica事件之后，这一比例下降到了22%。

不久前扎克伯格在多家主流报纸上向用户进行了道歉，称Facebook辜负了用户的信任。近日扎克伯格还表示，他将会就此事件前往美国国会进行作证。

The Harris Poll公司CEO约翰·格兹玛（John Gerzema）表示：“如今企业在应对危机时的反应都比以前更快了，企业的领导人都不希望事情的发展超出他们的控制。在Facebook事件中，数据泄露时间导致他们的形象在短短三个月内下降了10%，但是最令他们担忧的，是公众对于Facebook领导层的好感在下降，用户对该公司的信任度也在下降。”

Harris Poll data指出，对于单纯的产品质量危机，企业通常都能够在短时间内控制事件的发酵程度，并且最终度过难关，例如三星Galaxy Note 7的炸机门和Chipotle的食品安全丑闻等。但是当企业的领导层受到了公众质疑的时候，企业要想再次获得用户的信任就不会那么容易了。

在最新的调查中，认为Facebook能够“保护用户个人信息和数据”的受访者比例从此前的37%下降到了16%。不久前路透社和Ipsos的调查也显示，只有41%的美国人相信Facebook能够遵守保护用户个人信息方面的法律，而62%的美国人认为亚马逊可以做到这一点，认为谷歌和微软能够遵守信息保护法律的美国人均为60%。

The Harris Poll的调查显示，更让Facebook担忧的事情是，41%的Facebook用户表示他们计划减少与Facebook分享的信息；还有31%的用户表示将会停止使用Facebook，转向其他社交媒体平台；另外，有6%的用户表示将会注销自己的Facebook账户。

Facebook的主要营收来源广告业务也受到了此次时间的影响，已经有一些重要的广告客户撤销了Facebook平台上的广告，例如Sonos。特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）也表达了自己对Facebook的失望，并且删除了SpaceX公司以及特斯拉公司的Facebook主页。

上周六还有国外媒体报道早期Android版本的Facebook应用能够在未经用户允许的情况下收集用户的电话和短信数据。(月恒)