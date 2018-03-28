FB事件爆料者：彼得-蒂尔也和涉事大数据公司有关系

彼得·蒂尔

新浪科技讯 北京时间3月28日早间消息，Facebook数据泄露事件爆料者克里斯多夫·威利（Christopher Wylie）周二对英国立法者表示，由美国著名风投、亿万富豪彼得·蒂尔（Peter Thiel）参与创办的秘密大数据公司Palantir，与收集Facebook用户数据的政治分析公司Cambridge Analytica存在合作关系。

威利声称，Cambridge Analytica CEO亚历山大·尼克斯（Alexander Nix）是由谷歌前CEO埃里克·施密特（Eric Schmidt）的女儿苏菲·施密特（Sophie Schmidt）介绍给Palantir的。

蒂尔并未被指控存在不当行为，他也并未作出回应。

威利表示，Palantir的高管随后使用了Cambridge Analytica获得的Facebook数据。他说：“Palantir和Cambridge Analytica之间并没有官方联系，但Palantir的员工会来到办公室里面使用那些数据。”他还补充道，Palantir的员工“帮助构建了我们使用的模型”。

威利并没有详细阐述所谓的“模型”，但应该与Cambridge Analytica用于瞄准政治选民的算法有关。

Palantir发言人表示，他们从未与Cambridge Analytica有联系，也从未使用该公司的数据。Cambridge Analytica尚未对此置评。(书聿)