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FB事件爆料者：彼得-蒂尔也和涉事大数据公司有关系

FB事件爆料者：彼得-蒂尔也和涉事大数据公司有关系
2018年03月28日 08:53 新浪科技
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彼得·蒂尔彼得·蒂尔

　　新浪科技讯 北京时间3月28日早间消息，Facebook数据泄露事件爆料者克里斯多夫·威利（Christopher Wylie）周二对英国立法者表示，由美国著名风投、亿万富豪彼得·蒂尔（Peter Thiel）参与创办的秘密大数据公司Palantir，与收集Facebook用户数据的政治分析公司Cambridge Analytica存在合作关系。

　　威利声称，Cambridge Analytica CEO亚历山大·尼克斯（Alexander Nix）是由谷歌前CEO埃里克·施密特（Eric Schmidt）的女儿苏菲·施密特（Sophie Schmidt）介绍给Palantir的。

　　蒂尔并未被指控存在不当行为，他也并未作出回应。

　　威利表示，Palantir的高管随后使用了Cambridge Analytica获得的Facebook数据。他说：“Palantir和Cambridge Analytica之间并没有官方联系，但Palantir的员工会来到办公室里面使用那些数据。”他还补充道，Palantir的员工“帮助构建了我们使用的模型”。

　　威利并没有详细阐述所谓的“模型”，但应该与Cambridge Analytica用于瞄准政治选民的算法有关。

　　Palantir发言人表示，他们从未与Cambridge Analytica有联系，也从未使用该公司的数据。Cambridge Analytica尚未对此置评。(书聿)

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