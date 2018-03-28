乐视网只剩三条路 乐视影业却已穿越“至暗时刻”

孙宏斌眼中只剩下“三条路”（破产重整、卖资产还债、退市）的乐视网(还在停牌核查，但同样有融创入股的乐视影业却已经穿越“至暗时刻”，获得“重生”。

3月27日上午，在孙宏斌发表“三条路”观点两天后，乐视影业员工突然收到公司董事长兼CEO张昭发来的“致全体同仁的更名笺”。张昭表示：“一年多来，我们历经涅槃，获得重生，各位与我并肩穿越了公司的至暗时刻，我深受感动！”

当天，乐视影业更名乐创文娱，加上了融创的“创”但也保留了一个“乐”字。“本次更名意味着和乐视网（上市公司）的彻底区隔。”张昭强调。

乐视控股持股进入处置程序

对本次更名，张昭解释道：“创新是乐视影业的基因，更名乐创文娱后，公司将更关注大家的美好生活，因此留下了‘乐’字。未来的公司将更加开创、创新，并在商业模式上进行升级。”张昭表示，“美好生活”的理念是孙宏斌特别强调的。

更重要的是，张昭还透露，乐视控股持有的乐创文娱股份已进入处置程序，几个月内就能见分晓。同时，乐创文娱新一轮融资将在更名手续正式完成后很快启动，乐创文娱与融创的后期合作也已经有了时间表。

张昭在他的“更名笺”中特别提到：“因为有融创中国的鼎力支持，我们目标不变。”2017年1月，作为驰援乐视注资的一部分，融创中国旗下嘉睿汇鑫以10.5亿元受让乐视控股所拥有的乐视影业1.26亿元注册资本，占股15%。此后，嘉睿汇鑫又对乐视影业进行了多次增资，截至目前，已持有乐创文娱40.75%股权，为最大股东，融创方面累计投入超过20亿元。

“非影迷”孙宏斌看好文娱

尽管将乐视影业注入乐视网的重组计划无果而终，尽管乐视控股拖欠乐视影业17.08亿元账款，尽管乐视影业整体估值也在缩水，但孙宏斌依然对这块文娱资产寄予厚望。

就在3月25日，孙宏斌辞去乐视网董事长一职后首次发声时强调，对非上市的乐视影业和新乐视智家（原“乐视致新”），融创方面都会想办法尽力做好。他指出，由于乐视影业属非上市公司，因此引入资金更为灵活。他还表示，从乐视网离职后将会把精力放在乐视影业的融资等方面。

虽然孙宏斌并非影迷，但在他眼中，乐视影业的原创内容是企业的立身之本，他曾在去年多次公开表示了对乐视影业商业模式的看好。目前来看，孙宏斌确实履行了他对张昭的承诺，融创中国的直接投入已超过20亿元，与乐视影业2015年底时的净资产相当。

在去年6月的“乐视影业IP垂直生态战略”发布会上，孙宏斌留下了这样的言论：电影是靠内容驱动的产业，难度最大，但也最能赚钱。他认为，乐视影业的模式是正确的，乐视影业的团队、能力和IP都极具价值。

商业模式折射未来发展空间

孙宏斌最为看重的，是乐创文娱董事长兼CEO张昭，他甚至还曾公开表示，万达掌门人王健林很看好张昭。张昭曾先后就职于上影集团、国新办旗下视点传播公司、光线传媒。2006年，一手创立光线影业的他仅用4年时间，就将该公司发展成国内前五的民营电影企业。2011年，离开光线影业的张昭与贾跃亭创立了乐视影业。

“创办乐视影业时，我的目标是通过分众化来逐渐改造产品，从而逐渐打造系列化的能力。”张昭如是说。在他看来，乐视生态虽然没有取得预想中的成绩，但乐创文娱已在其中获得了重要财富。

对于与融创中国的合力效应，张昭表示，公司一直以迪士尼模式为模板，寻求文娱的发展方向。融创中国作为国内最具实力的地产公司之一，其提出的投资“美好生活”的概念与乐创文娱的战略意图非常契合。据介绍，包括公司改名、公司股权调整在内的一系列运作，都有着孙宏斌的鼎力支持。

张昭认为，财务数据对企业来说仅是次要指标，商业模式、团队和股东决定了公司价值。他指出，商业模式蕴藏着公司的未来成长，运营团队的支撑，公司股东的战略支持决定了公司的未来，最后才体现为经营数据。