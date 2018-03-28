扎克伯格将在美国国会作证 谷歌和Twitter CEO也出席

扎克伯格

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新浪科技讯 北京时间3月28日早间消息，在收到美国国会再三要求后，马克·扎克伯格决定到国会作证。

Facebook的消息人士称，33岁的首席执行官已经接受了事实，将于几周后到国会作证，该公司目前正在为他的作证策略制定计划。

美国财经媒体CNN Money认为，来自立法机构、媒体和公众的压力越来越大，扎克伯格不这样做，数据泄露丑闻这一页难以翻篇。

Facebook人士认为，扎克伯格之所以愿意出庭作证，是因为谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊和Twitter CEO杰克·多西也将同时作证。参议院司法委员会主席查克·格拉斯雷（Chuck Grassley）已经正式邀请上述三位CEO于4月10日参加有关数据隐私的听证会。

这意味着华盛顿——而不是伦敦——将成为高科技巨头的审判台。扎克伯格昨天拒绝了英国议员要求其回答社交网络隐私问题的请求，而是派出两名副手应对此事。

即将上演的美国国会山大戏是去年高科技主流化的高潮一幕。可想而知，围绕听证会的政治阴谋和媒体炒作将层出不穷，这场完美风暴有可能彻底改变美国人对高科技巨头的看法。

自从媒体公开报道数据公司Cambridge Analytica在用户不知情的前提下，滥用大约5000万份Facebook用户信息，干扰2016年大选活动，Facebook一直处于公众的信任危机之中。

Facebook消息人士称，该公司正在承诺对隐私和数据加以保护，全力以赴挽回公众的信任。

这一丑闻也凸显了该公司商业模式中存在的一个问题：以数据开发为主业。除其它业务之外，Facebook主要通过收集用户数据以及与应用程序开发者和广告商分享数据来赚钱。防止买家将数据传递给别有用心的第三方，看来或许是天方夜谭。(杨戈)