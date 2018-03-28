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评论：要看到“愿意用隐私交换便捷”的逻辑错误

评论：要看到“愿意用隐私交换便捷”的逻辑错误
2018年03月28日 07:50 北京青年报
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　　纵深话题

　　史洪举

　　3月26日，中国高层发展论坛在北京举行。百度公司董事长兼CEO李彦宏就个人信息利用问题发表观点称：“我想中国人可以更加开放，对隐私问题没有那么敏感。如果他们愿意用隐私交换便捷性，很多情况下他们是愿意的，那我们就可以用数据做一些事情。但我们要遵循一定的原则，如果数据会让使用者受益，他也愿意，我们就会去做，这是我们的基本原则，这就是什么该做，什么不该做。”

　　在很多用户隐私遭遇泄露，不断接到莫名其妙的骚扰、诈骗电话的背景下，李彦宏的言论自然会一石激起千层浪。特别在Facebook正因数据泄密门，遭遇自身有史以来最大危机之时，作为掌握大多数用户个人信息的互联网公司负责人，其观点更会让公众产生个人隐私可能被随意利用的忧虑。对此，互联网企业及监管部门莫因“中国人愿意用隐私交换便捷”就高枕无忧，应以更强力度保护用户隐私。

　　信息社会，个人信息和隐私的价值更加突出，可以帮助互联网企业对用户进行“画像”，形成有利用价值的信息财富。这些信息自然会成为互联网企业的追逐对象，但这不代表其可以为所欲为，随意获取、利用个人信息。根据民法总则，自然人的个人信息受法律保护。任何组织和个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息。

　　现实中，很多用户注册网络账号或使用某个功能时，网页会显示一个或多个“协议”选项，并默认勾选。这可能就是“中国人愿意用隐私交换便捷”的立论来源。殊不知，这种“愿意”带有很大的欺骗和强迫成分。其一，商家未尽到明确说明和告知义务，未取得明确授权，而是“默认”用户与其签订协议。其二，用户被“默认”签订的是包含数十上百条晦涩难懂的合同文本，隐私收集条款则隐藏其中。在比店堂告示更隐蔽的方式下，用户不可能看到隐私条款，更不可能有同意或不同意的选择余地，而是直接掉进商家设置的陷阱中，被收割了隐私。

　　此外，为用户提供便捷是互联网企业的本质属性，是其赖以生存和发展的立身之本。忽视用户的便捷需求，必然会被淘汰。但为用户提供便捷不代表必须收集、利用隐私，尤其是利用无关信息，如提供天气预报功能的App读取用户通讯录就存在“流氓软件”嫌疑。

　　也就是说，虽然现实中，用户确实享受了便捷，“放弃”了隐私，但不合理的现实不能推导出相应的逻辑正确性。为用户提供便捷并由此赚取利润是互联网公司存在的前提，不代表提供便捷必须以用户放弃隐私为前提，更不代表人们“愿意用隐私交换便捷”。如果打着“中国人愿意用隐私交换便捷”旗号肆意侵犯用户权益，显然低估了用户的智商和容忍度。

　　总的来说，“愿意用隐私交换便捷”的论调颠倒了逻辑和因果关系，忽视了孰轻孰重。必须强调，尊重并严格保护个人信息不被非法获取、利用是互联网社会的基本原则。互联网企业应认识到这一点，不以提供便捷服务为幌子过度收集、利用隐私，以至于出现大数据“杀熟”这一荒唐现象。

　　监管者则应强化力度，重视维护用户隐私，以更加公平合理的强制标准取代企业自行设置的隐私条款，确立非必要且合理不得收集原则，任何隐私的收集均应以服务用户为目的。这样才能让互联网企业少些肆意收集用户隐私还宣称“愿意用隐私交换便捷”的傲慢，避免人们的隐私被随意“偷窥”、收割和“贱卖”。

　　本版供图/视觉中国

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