天猫商家为何成纳税新主力 减税降费政策正加速见效

减税毫无疑问已经成为今年中国财政政策的主要基调。3月25日在“中国发展高层论坛2018年会”上，新任财政部部长刘昆再次强调今年减税的决心，透露将继续调整增值税水平，进一步激发市场主体活力，促进实体经济发展。这是官方对于“减税降费”的最新表态。

减税不仅涉及线下实体产业，也必将给电商带来实质利好。某种意义上，这可以看作是对去年有关“电商纳税”争议的一个盖棺论定。其实，从税收决策层近年的表现看，一直有为“小微电商”减轻税负的想法，这个想法在今年将得到大规模的落实。

去年3月31日，全国工商联和国税总局举办的“深化税收改革助力民营企业发展”座谈会，释放出税收杠杆调节方向的信息，其实已对民营企业相当有利。国家税务总局局长王军在讲话中表示：将进一步加大税收政策支持力度。如扩大小微企业享受减半征收企业所得税优惠的范围，年应纳税所得额上限由30万元提高到50万元，将科技型中小企业研发费用加计扣除比例由50%提高到75%等，千方百计促进民营和所有企业发展。

在国税总局那次谈话中，还有一个小插曲颇值得玩味。参会的京东创始人刘强东与阿里巴巴创始人马云就小微电商是否应享受税收优惠产生争执，刘强东呼吁加大“小微电商”纳税数额；马云则认为大企业应成为纳税主力，对小企业则该更多考虑放水养鱼。小企业是在互联网上寻求生存机会，让小企业活下去活得好，才是税收杠杆调节真正应该考虑的地方。王军对此即席表态说：“技术上要想对小企业征税完全可以做到。但对于小电商，对于新兴业态特别是能就业的新业态，在处理征税上要非常慎重。应该更多支持发展。”

事实上，为小微企业减免税收，可以看作是国税总局一贯的立场。王军在今年两会期间接受媒体采访时即指出：今年的减税措施在历年政府工作报告中着墨最多，分量很重，力度很大，将覆盖惠及上亿的自然人和几千万家企业。他还特别指出，今年的减税措施着力减轻小微企业和工薪阶层的税负，鼓励创业、促进消费、改善民生。

减税降费放水养鱼的一贯政策正在加速呈现成效。2017年，阿里巴巴集团和蚂蚁金服集团合计纳税366亿元，平均每天纳税1亿元，更带动生态上下游纳税超过2900亿元。线上线下结合的新零售生态催生了许多纳税明星，许多传统企业立足天猫开展数字化转型，纳税规模持续走高。如国货制造业巨头美的，连续多年在天猫年销售额过百亿。通过和天猫出海合作，美的开拓海外市场，打响“中国品牌”，拥抱“新零售”带来的亮眼业绩，支撑起2017年美的超过140亿的纳税规模。不仅美的这样的巨头企业，许多规模相对较小的企业，如老字号五芳斋在天猫上获得“第二春”，2016年利税就规模就达3.36亿元；通过天猫渠道走红的休闲食品品牌“三只松鼠”，更是连续三年业绩翻几番，到2017年9月在天猫累计销售过百亿，早在2016年就实现纳税超1亿。数据显示：“新零售”生态的巨大效应带动天猫商户成为中国商业界的纳税中坚。

数据显示，过去五年，国家不断推行减税措施，税收收入的增幅也一度放缓，但2017年中国税收收入同比增长8.7%。一边是减税，一边是税收收入振幅的回升，如何解释这种现象？这正源于减税带来的企业效益的改善与随之而来的实体经济振兴，尤其是国家鼓励创新发展，有利于阿里巴巴这样的平台培育出新的税基成为纳税新主力。

阿里巴巴本身作为纳税超级大户，也以平台效应和带动振兴实体经济极大拓宽税基创造新税源，这样的模式也在引发学界以此为基础重新审视电商征税议题。中国社科院财经战略研究院税收研究室主任张斌的意见代表主流学界，他认为：目前社会上对电商征税的讨论存在误区。很多人没有注意到电商平台本身已成为国家纳税的重要力量，尤其是平台拉动海量税收的事实。对平台上的小企业征税加税的观点，不仅与国家一贯政策不符，也不利于放水养鱼，拓宽税基、拉动就业。

国家对“小微电商”的态度就是“放水养鱼”。而真正要达到“放水养鱼，拓宽税基，拉动就业”的目标，需要做得还不仅仅是为小微电商减免税收，还要有进一步的鼓励之策。

阿里巴巴的纳税实践证明，作为一个有着“创业孵化器”色彩的平台生态，电商发展不只是直接贡献税收，也会通过促进海量平台企业的成长，间接带动税收。而未来，作为一个有国际竞争力的“数字经济体”，随着其云计算等技术赋能更多的传统产业，所能产生的税收带动效应只会更强。明乎此，就不会再对“小微电商”减免税收再心生干戈。

中国政法大学法治政府研究院副院长赵鹏等人甚至建言出台《数字经济促进法》，为中国数字经济的良好发展提供坚实的制度保障。