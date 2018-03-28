寻求私有化两年尘埃落定 爱康国宾接受阿里要约收购

每经记者 赵天宇 每经编辑 陈俊杰

3月26日晚间，爱康国宾（NASDAQ： KANG）宣布接受阿里系的私有化要约。民营体检双雄之一的爱康国宾，在2015年8月开启私有化之路至今，两年多时间里与另一体检巨头美年大健康纠葛不断，阿里系也多次传出对爱康国宾的私有化要约，如今终于尘埃落定。

私有化完成后，事实上爱康国宾将由阿里系、爱康国宾董事长兼首席执行官张黎刚、副董事长何伯权拥有。爱康国宾公告显示，交易预计将在2018年第三季度满足交割条件的情况下进行交割。3月27日，爱康国宾方面对《每日经济新闻》记者表示，私有化一事进展以公司公告为准。

预计三季度交割

3月26日晚间，爱康国宾签署了最终协议与合并计划（以下简称合并协议），并对外公布了私有化方案。

公开信息显示，爱康国宾与IK Healthcare Investment Limited（以下简称IK Investment）、IK Healthcare Merger Limited（以下简称IK Merger）签署上述协议。其中，IK Investment由云锋基金和阿里巴巴集团控股有限公司下属一家或多家公司全资持有，而IK Merger则是IK Investment的全资子公司。

至此，爱康国宾接受了来自阿里系的私有化要约。

根据合并协议，IK Investment将以每股A类或C类普通股41.20美元或每股ADS（美股存托股份）20.60美元的价格以现金方式收购爱康国宾。该收购价格较纳斯达克全球市场2018年3月9日每股美国存托股收盘价17.92美元溢价15%，较2018年3月9日之前30个交易日按交易量计算的加权平均价格溢价24.7%，较2018年3月9日之前60个交易日按交易量计算的加权平均价格溢价28.5%。

在合并完成后，IK Investment将由阿里系、董事长兼首席执行官张黎刚及副董事长何伯权拥有。截至合并协议签署时，张黎刚及何伯权拥有爱康国宾总计约25.6%的已发行股份，约占已发行股份总投票权的43.1%。

在合并协议生效时，IK Merger将并入爱康国宾，而爱康国宾将成为IK Investment的全资子公司，并继续存续。合并完成后，爱康国宾将成为一家私人控股公司，其美国存托股将不再于纳斯达克全球市场上市。爱康国宾披露，目前预计合并将在2018年第三季度满足交割条件的情况下交割。

从阿里系的布局来看，医疗健康领域如今又下一城。阿里系以及旗下港股公司阿里健康（00241，HK）在医疗领域的布局已持续多年，例如增资万东医疗（600055，SH）旗下万里云，与鱼跃医疗（002223，SZ）合作，与迪安诊断（300244，SZ）建立战略合作关系并探索独立检验机构互联网运作模式等。

曲折的私有化进程终落定

2014年4月9日，爱康国宾正式在美国纳斯达克上市。仅一年多时间，2015年8月，爱康国宾即传出消息，欲从纳斯达克退市进行私有化。从寻求退市到如今签订协议，两年多的时间里，爱康国宾的私有化进程亦伴随着民营体检市场的格局变化和种种纠葛纷争，如今终于得偿所愿。

在爱康国宾赴美上市的2014年，我国民营体检市场处于“三足鼎立”的格局，爱康国宾、美年大健康、慈铭体检均有一定的市场占有率，三者难免“相爱相杀”。慈铭体检在2014年与美年大健康签订收购协议，并入美年健康（002044，SZ）。爱康国宾曾向商务部举报，称美年健康收购慈铭体检可能涉嫌垄断。2017年4月，美年健康方面收到《商务部行政处罚告知书》，商务部认为构成未依法申报违法实施的经营者集中；不过商务部经评估认为，该项经营者集中不会产生排除、限制竞争的影响，2017年美年健康顺利完成对慈铭体检的合并。

就此，民营体检市场实际上形成了双龙头竞争的格局，爱康国宾和美年健康同时发力。

这两家民营体检龙头企业的纠葛中，并购是绕不开的话题。在美年健康方面2014年收购慈铭体检后，2015年11月，美年健康突然宣布对爱康国宾发出私有化要约，后者抛出“毒丸计划”。2016年5月，张黎刚曾在一次发布会上对记者表示，“医疗机构之间通过竞争，才有提高服务品质和价值的机会。”2016年6月，爱康国宾公布，公司收到云锋基金私有化要约建议信，云锋基金拟收购爱康国宾发行在外的全部股份。

一年多以后，今年3月12日晚间，爱康国宾披露，收到来自云锋基金和阿里巴巴的收购提案。两周后，这项私有化方案即最终签订并公布。

关于牵手阿里系之后的市场布局，爱康国宾方面未向《每日经济新闻》记者回应，称私有化一事进展以公司公告为准。