新浪科技> 互联网 > 正文

媒体评论：起诉BOSS直聘 以法律终结传销悲剧

媒体评论：起诉BOSS直聘 以法律终结传销悲剧
2018年03月27日 17:05 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　【社论】起诉BOSS直聘，以法律终结传销悲剧

　　大学毕业生李文星身陷传销后死亡一事余波未了。

　　据澎湃新闻报道，李文星父母将BOSS直聘运营方——北京华品博睿网络技术有限公司告上法庭，索赔丧葬费、死亡赔偿金等共计230余万。北京朝阳区法院已经决定立案。

　　审视李文星之死，的确与受到传销人员诱骗相关，最终不幸溺亡在水塘。案发之后，陈某、江某等5名涉案传销人员已被抓获，江某因涉嫌组织领导传销被刑事拘留，其他4人因涉嫌非法拘禁被刑事拘留。

　　但是，警方判定其为“意外落水”后溺水死亡，对死亡本身未予刑事立案，由此也阻断了李文星家属通过刑事附带民事诉讼，依法获得民事赔偿的可能。

　　这起沸沸扬扬的事件亦暴露出作为网络平台的BOSS直聘，所担负的安全管理责任的缺失。《网络安全法》第47条规定，网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理。李文星当初在网站上应聘的是一IT公司，却不幸上了传销的贼船。BOSS直聘也在道歉信中坦言，“由于我们的职位审核管理工作没有做好，让非法传销分子有机可乘”。

　　《侵权责任法》第36条明确规定，“网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任”。Boss直聘无疑扮演了“帮凶”的角色，事件也堪称“招聘界的魏则西事件”。

　　人死不能复生，但必须有人为人死付出代价。对于传销这种伤天害理的事情，法律应该形成倒逼机制，绝不允许商家揣着明白装糊涂。

　　目前，此案仍在“登记立案”阶段，BOSS直聘是否承担民事责任，具体承担多少，还应看法庭判决，但意义仍不可小觑。

　　从个体层面说，追究网络平台民事责任的法律通道已经洞开，为李文星家属提供了司法救济的可能。

　　还应看到，治理传销是一项复杂的系统工程，既需要司法机关依法裁判，让李文星家属诉BOSS直聘案在法律上有个了结，更应构建起涵盖立法、司法、执法，覆盖社会组织、家庭、个人的立体网络，全社会共同发力、惩防并举，最大限度挤压传销活动的生存空间，让类似悲剧不再上演。

李文星传销社论
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有