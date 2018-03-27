Facebook避谈收集用户SMS和通话记录：这是为什么？

来源：cnBeta

据外媒报道，针对近日闹得沸沸扬扬的数据丑闻，Facebook在官方新闻室平台刊文跟用户以及外界作出解释。然而在这篇文章中，Facebook却没有谈及一家公司为何需要从用户手机上收集通话记录和短信元数据。

“通话和短信历史记录……帮助你找到你关心的人并与他们保持联系，与此同时为你在Facebook上提供更好的体验。”Facebook在文章中写道。

而在提供给外媒Ars Technica的声明中这家公司的发言人也提出了类似的解释——公司软件和服务最重要的部分就是帮助用户轻松找到想要联系的人并建立联系。

如果只是这样Facebook似乎并不需要收集通话或短信进行的时间、地点、时长等详细信息，而只需要拥有通讯录数据即可。

此外，Facebook似乎一直在避开回答这个问题而极力强调，如果没有用户的许可他们是不会登录任何用户的通话或短信历史记录，并表示这是标准的行业惯例。

互联网公司在隐私方面的工作显得尤为重要。虽然有些时候用户为了获得更优质的服务可能会选择牺牲掉一些个人隐私，但他们必须要准确地知道牺牲掉的究竟是哪部分以及背后的原因。很显然，Facebook在这项工作并没有做好，现在并不清楚其接下来是否会作出正面回应。