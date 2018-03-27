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映客赴港上市递交招股书：平均月活和付费用户数双降

映客赴港上市递交招股书：平均月活和付费用户数双降
2018年03月27日 09:23 澎湃新闻
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　　映客赴港上市递交招股书：平均月活用户数和付费用户数双降

　　澎湃新闻记者 陈宇曦

　　注入A股上市公司宣亚国际（300612）不成，映客直播拟冲刺港股上市。

　　3月26日，香港联交所披露易网站登载了直播平台映客第一次呈交的IPO招股说明书，联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、花旗全球金融亚洲有限公司及德意志证券亚洲有限公司。招股书中未披露映客拟募资金额。

　　映客称，上市募资所得款将主要用于进一步丰富产品和内容、扩大用户群及推广品牌、物色战略投资及收购机会、开发技术提升研发实力，以及用作补充一般管理资金。

　　此次提交上市的主体为映客互娱有限公司，于开曼群岛注册成立，在中国有全资附属公司映客中国，并透过合约安排以北京蜜莱坞及附属公司在中国经营业务。

　　根据映客提交的申请书，映客App正式上线于2015年5月。

　　2015年12月，映客完成多米音乐投资的天使轮融资，2016年4月获得金沙江创投、紫辉创投、赛富、昆仑万维和宣亚国际共同投资的A轮融资，2017年完成B轮融资，由芒果文创、腾讯、嘉兴光联等投资，紫辉创投继续投资。

　　映客称，截至2017年12月31日，已经吸引超过1.945亿注册用户，有3680万用户以主播身份直播各类表演。

　　财务数据上，2017年映客的收益为39.4亿元，经调整纯利达到7.9亿元，2016年映客的收益为43.3亿元，经调整纯利为5.68亿元。上述数据显示，映客在2017年虽然收益减少，但净利润有所增加。

　　映客财务数据。 澎湃新闻记者 陈宇曦 制图

　　映客称，按2017年主播人数计算，映客是中国最大的移动端直播平台，按2017年收益计算及按活跃付费用户人数计算，映客是中国第二大移动端直播平台。

　　尽管映客将自己描述成“中国领先的移动直播平台”，但在2017年，映客在两项重要的数据：活跃用户数量和付费用户数量上显著下滑。相较2017年不断刷新用户数量和财务数据记录的直播社交平台陌陌，映客在2017年直播行业的复杂竞争环境中，表现似乎突围。

　　2017年9月，整合传播服务公司宣亚国际（300612）抛出28.9亿元收购映客创始团队持有的48.2%股权的方案，但这一资产重组最终在2017年12月宣布作罢，当时有接近映客的人士告诉澎湃新闻记者，映客不排除独立上市的可能性。

　　而今映客拟独立冲刺IPO，但其经营情况和市场环境与一年前相比已有所不同。

　　月活跃用户数和付费用户数双双下滑

　　从招股书来看，映客的平均每月活跃用户数量（MAU）在2016年迅速增长，从第一季度的1537万攀升至2016年第四季度的3000.6万，但从2017年开始，映客的月活数出现下滑，四个季度的月活数在2212万和2518万之间。

　　映客用户数据。 澎湃新闻记者 陈宇曦 制图

　　平均每月付费用户数量的变化态势与月活数据类似，在2016年第四季度达到248.6万，但这一数据在2017显著下滑，2017年第一季度的每月付费用户数量较2016年第四季度拦腰截断至182.4万，随后在第三季度下滑至61万，在第四季度小幅增长至65.2万。

　　在风险陈述章节，映客也提到了上述数据下滑的问题：“于2017年第一季至2017年第二季期间，平均月活跃用户数大幅下降，而平均每月付费用户数目于2016年第三季至2017年第三季期间亦有所减少。“

　　映客称：“倘我们未能有效管理增长、实施业务战略及控制成本与开支，我们的业务及经营业绩可能或受损；倘我们无法以具成本效益的方式吸纳新用户及留住吸纳有用户，我们的业务及经营业绩或收到重大不利影响。”

　　虽然面临活跃用户数和付费用户数的减少，但映客在招股书中强调了用户数付费金额的提升：月均每付费用户充值金额从2015年 的190元增至2017年的406元。

　　平均每付费用户充值金额。 澎湃新闻记者 陈宇曦 制图

　　映客称，截至2017年12月在中国所有移动端直播平台中，映客的中国一二线城市用户比例最高，每月收入超过1万元的用户比例及女性用户比例也是最高。

　　映客列出的数据显示，一二线城市用户占映客平台用户数的比例达到57.4%，每月收入超过1万元的用户比例则达到35%，76.1%的用户年龄在18岁至35岁之间。

　　曾遭主管部门两次罚款

　　直播平台上的内容乱象在过去两年来受到了自监管方面的巨大压力，成为影响直播平台发展中的重要因素。

　　在招股书中，映客称根据中国现行安排，多个政府部门（包括但不限于文化部、工信部及广电总局）联合规管移动直播业务的主要方面。

　　根据招股书，映客曾因第三方在App内发布不当内容，而遭到主管政府部门处以两次总额5万元的处罚。

　　映客称，北京蜜莱坞直至2015年11月20日被北京市文化市场行政执法总队罚款时，方知道取得网络文化经营许可证的要求。被北京市文化市场行政执法总队罚款后，北京蜜莱坞已立即聘请人员，专责处理许可 证申请及相关事宜。然而，北京蜜莱坞于2016年3 月4日取得网络文化经营许可证不久之前，北京市文化市场行政执法总队于2016年3月2日再 一次检查北京蜜莱坞，北京蜜莱坞因此于2016年3月16日被处以人民币2,000元的额外罚款。

　　除了自身涉及的监管要求，对于平台内容，映客也依规承担责任。映客称，“用户违规及滥用平台或会对我们的品牌形象有不利影响，我们亦可能须就于平台展示、检索或链接的资料或内容承担责任。”

　　映客在招股书中披露，该公司在湖南长沙有一支78名成员组成的专门内容监控团队，安排内容监控员工一天24小时、一周七天随机检查平台直播间的违规行为。

　　映客的总部位于北京，但内容监控团队主要在长沙办公。

　　有投资者在映客上市前夕退出

　　目前映客创始人奉佑生、联合创始人廖洁鸣和侯广凌为映客执行董事，公司非执行董事为刘晓松，独立非执行董事为崔大伟、杜永波和李珲。奉佑生持有映客20.94%的股权，为第一大股东，廖洁鸣和侯广凌分别持股4.69%。

　　映客在2015年3月上线，9个月后即完成天使轮融资，4个月后完成A轮融资，当时称估值达到70亿元，映客的股东背景也非常豪华，既有金沙江创投、赛富、紫辉创投这样的专业投资机构，也有腾讯、宣亚国际、芒果文创等产业股东。除三位创始人之外，多米在线持有映客14.59%的股权，昆仑万维持有映客10.23%的股权，紫辉创投持股7.29%，腾讯、宣亚国际和芒果文创持股则均不足1%。

　　在2017年宣亚国际拟收购映客直播创始人股权的交易案中，曾公布了少数股东的股权安排计划，这些A、B轮投资方原本将由宣亚国际管理公司嘉会投资接盘持有的映客股份，但随着映客和宣亚国际的交易终止，这些少数股东的退出计划也落了空。

　　进入2018年，虽然映客正在尝试独立上市，但已经有投资方开始撤出。

　　根据招股书，2017年12月30日，芒果文创同意将其所持有的北京蜜莱坞的全部股权（0.91%）转让给一名新投资者长兴盛钜，代价约为人民币6020万元。芒果文创是映客B轮的投资者，当时的投资金额是3600万元，此次卖出股权算是获得了不错的投资回报。值得一提的是，接盘方长兴盛钜背后有紫辉创投的身影，而紫辉创投是映客A轮和B轮的投资方。

　　另外，2018年1月16日，嘉兴光联将持有的股权（1.09%）转让给新投资者驰誉投资，代价约为人民币7180万元。

　　上述两笔股权交易在2018年2月9日完成。

　　在完成股东重整后，为了准备上市，澎湃新闻还发现映客在2018年3月新聘任了一位财务负责人。2018年3月，李劲加盟映客，担任首席财务官，负责财务管理及投资者关系。在映客前，李劲曾担任Baby Space Corp首席财务官、广州久邦数码科技有限公司首席财务官。

　　多家直播平台掀起上市潮

　　在招股书中，映客将陌陌、YY直播、虎牙、斗鱼以及快手和今日头条等平台的直播业务列为竞争对手。按照2017年收益计算中国主要移动直播平台的市场占有率，映客称自己的市占率达到15.3%。

　　2017年按收益计算的移动端直播平台市场占有率。

　　进入2018年，中国网络视听行业开始“上市躁动”，先是视频网站爱奇艺B站递交赴美上市的申请，并将于3月28日和3月29日正式在纳斯达克挂牌交易，爱奇艺和B站旗下均有直播业务板块。在直播公司中，欢聚时代（Nasdaq: YY）也在近日公告旗下游戏直播平台虎牙已向美国证监会递交上市申请，与此同时，虎牙的老对手斗鱼将赴港上市的消息也不胫而走。从提交招股书的时间来看，映客走在了虎牙和斗鱼的前面。

　　这些直播平台的发展荣衰，除了自身经营，还取决于整个行业的前景。尽管收益下滑、活跃用户数衰减，但映客仍对直播行业的未来有乐观的期待。

　　在招股书中，映客专门聘请了第三方顾问公司弗若斯特沙利文来进行行业研究。映客在招股书中写道：根据弗若斯特沙利文报告，中国移动端直播的每月活跃用户群由2012年的560万人增加至2017年的1.75亿人，复合年增长率为99.3%， 预期于2022年将进一步增至5.013亿人，复合年增长率为23.3%。 移动端直播市场规模由2012年的人民币1.057亿元增至2017年的人民币257亿元，复合年增长率为200.0%，预期于2022年将进一步增至人民币978亿元，复合年增长率为30.6%。

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