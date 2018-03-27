从业者口述：一名水军的日常 揭露圈子明暗规则

口述｜一名水军的日常澎湃新闻记者 任雾 实习生 潘李

【编者按】

2017年5月以来，公安部部署各地公安机关开展打击“网络水军”全国集群战役，抓获违法犯罪嫌疑人200余人，涉案总金额上亿元。

“明星互撕，明星的小号被曝光，各种东西其实都是套路……”

“真正地有点技术含量的品牌推广，需要的是一种情感的诉求，引发你和受众的共鸣和排斥心理……”

本文主人公“老邪”曾做过八年“水军”，在论坛发过病毒小广告、给淘宝商家刷过单、炒作过明星，也为企业打压过竞争对手，为此他的网站曾被依法关停整顿过三次。

“这是一个灰色产业，很多人没有顾忌，很多人抱着侥幸心理”，如今老邪不再做一线水军，他向澎湃新闻披露了这个圈子的明暗规则。

【一】

我初中辍学就开始工作了。当时是2010年，我在湖南，做了一个有很多写手的文学网站。

本文图片 来自央视新闻客户端“起底网络水军”调查 截屏图

开始就是做了一个QQ群搞着玩玩，后来正经成立水军工作室是在2011年下半年。联系我的第一单是一个家具厂，让我在各论坛上发一千多张帖子，实际上就是软广告，搞得好的话能赚个两三百块钱。

那时候，我工作辛辛苦苦一个月下来也就挣两千块钱，当你发现做这种事情，遇到不错的单子，可能一天就能把一个月的工资挣回来，肯定更愿意干这一行。

2010年的时候，国内BBS还是很火的，像豆瓣、天涯，很多学生都很喜欢玩，你有一个论坛注册会员的话，在上面找兼职是很简单的。你发个帖子就有人主动找过来，刚开始都是我一个人说了算。

水军主要群体还是学生社会闲杂人等，因为这部分人没有固定的经济收入。那一单我找了几百人，天天到其他论坛发那种病毒式的小广告，几毛钱一次。第一次做没有经验，很多细节没有做到位。比如要跟客户汇报，结果有些东西像截图或者链接，没有保留和汇报，客户就认为你没有去做，那次我赔了200块。

收入最开始非常低，我想的是先多发一点帖子，以后才有可能接到贵一点的单子。这个行业的客户，选择合作的团队看重的并不是名气，他们最看重是保密，因为没有一个明星，也没有一个企业愿意被别人暴露出来我请了水军，对吧？

【二】

一线水军分不同的工种，有专门发帖子和评论，有专门刷单，还有专门写稿子的。灌水时召集多少人手是看不同的业务单子和业务量。比如这个单子是刷一千帖，我可能找几十个人就够了，这个单子要刷十万帖，那我可能需要大规模的人手。

你召集了几百人的时候，不可能一个人一个人去对接，我只能把钱分给组长，组长再往下分。这个组多长时间内要完成多少贴，那个组在多长时间内要完成多少贴，每个组都有组长。

付款即可推稿上各大门户网站

底层的兼职人员是不固定的，但是管理人员都是固定的，我手下可能有十个小组长，有活了我就去找这十个小组长，要求每个人大概给我去找多少个人。比如，这两天你给我刷2万贴，你找十个人，不睡觉不吃饭去刷我都不管，或者你找一百个人去刷我也不管，你只要给我完成任务就得了。

最初一贴就几毛钱，最便宜的时候一贴两三毛，一般都是五六毛，那是很多年前了；现在除了机刷，现在还有机器软件刷的，真人刷的很多平台现在贵多了，普通一贴最起码也要一两块起，贵一点的五块八块十块。

“养号”是任何水军团队都是必须要做的，最初都是通过机器注册或者是找人注册。以前微博最好的时候养微博号，稍微成熟点的团队手上有几十上百万的微博号。现在知乎越来越火，我们手上的知乎账号就多的是。有的团队他们每个人负责几十个号或者几百个号，隔三差五去登录一下去或者做一些转发之类的。

比如说我手上有300万个账号，我拿出其中一个号，让剩下300万的账号全部都关注这一个号，制造假大V。今天无论是知乎还是微博，很多假大V都有幕后的公司团队运作。

【三】

我印象最深的是去年一个国内的音乐软件公司，花了几百万，专门去黑另一家平台，我参与其中了。

音乐软件就是从功能性上入手，有的软件可能曲库比较高，有的软件可能音效比较好，有的可能操作页面和用户体验比较好，这种黑并不是无中生事的，你在音效设置方面做的就是不行，或者说你在一些操作用户体验方面做的就是不行，那你还不让别人说了？

还有一种操作方式是运用鄙视链。比如说现在的文艺青年一般用网易云、虾米比较多，年纪偏小一点的用QQ音乐比较多，那年纪比较大点的可能用酷狗。互相之间都有一些鄙视链嘛，喜欢文艺这一块的就肯定看不上用QQ音乐的，用QQ音乐的有肯定看不上用酷狗的，用酷狗的又觉得用网易云这些都是矫情的小孩子，这种东西是没有对错的，只是你站在谁的立场说话。

他们并不是通过正常的市场竞争方式，而通过一种黑的方式，贬低其他平台抬高自己。除了一些非常低级的，才硬是泼脏水去黑，真正地有点技术含量的品牌推广，需要的是一种情感的诉求，引发你和受众的共鸣和排斥心理。

淘宝的单子无非就是刷单。你找全国不同地区的人，让他们去买某一款产品然后幕后把钱退给你。淘宝刷单全部都是店家自己花钱做，因为淘宝是你的销量越高你的排名越靠前。

我做过的店挺多的，食品类的、电子类的。当时不光帮刷单，还写一些评测和比较长的评论。纯粹刷单的话，我们给下面工作人员一般都是刷一单几块钱，有的两块、有的五块，这个算是最低层的水军了。写评测、写评论是另算的，专业的评测收费很贵，比普通的稿费差不多贵两到三倍，写普通的稿子现在普遍的价格是一两百块一千字，或者两三百块一篇。

淘宝刷单看你客户资源多不多，客户资源多当然就赚钱，有的一个下来可能就赚千八百的，有的下来十万八万的，这个东西真的不好说。

淘宝管得严了，现在刷单越来越不好搞了，我都一两年没有做过这方面的东西了，但现在还有很多团队在做。

水军这个行业分很多圈子，有专门做企业，有专门做媒体，还有专门做娱乐圈的。我唯一不太适应的就是给明星做推广，因为你要把他吹得特别完美。说实在话，很多当红流量明星谁是谁，我都分不清楚，但是你天天看到网上有人讨论这些，你无形当中就知道了。

娱乐圈的事情，很多都是假的。我去年年底接了一个当红小花的单子，跟品牌代言和人设相关，帮她做一系列的推广计划和核心稿件的撰写。无论是一个明星正面的料还是负面的料，恋情啊这类的，99%都是有人专门策划设计的，都是为了吸引人眼球而已，明星互撕，明星的小号被曝光，各种东西其实都是套路啊。像娱乐圈的刷某某明星演技好，又蠢萌，又傻白甜的，这不都是在引导网民吗？

具体案例我不能讲，我讲一个，只要是干这行的很多涉及到的人立马就知道我是谁了。涉及到一些大品牌的事，就那么一两个团队做的，我只要是讲出来，当事人就会找我麻烦。

【四】

水军分不同的职位：有专门做一线水军的，很简单谁都可以干；有专门写稿子，软文新闻稿，这些人一般都是兼职的写手，稍微大点的水军团队还需要设计师、策划师，专门做业务公关。

我做水军还有很多别的类型的，比如自媒体公众号的运营，大V号的运营啊，新闻稿的发布与推广啊，各种乱七八糟，包括纯一些炒作的案例，我们都有做过。

2013年左右，水军灌水发帖子那种我已经不怎么做了，想往更高端的方向走。那时我帮国内一个很出名的艺术家写了一本书，其实代写也是水军行业里一个非常重要的业务。这些年我也一直在给人做枪手， 也被骗过很多次了，一些人找我写稿子，或者是做水军什么的，搞完不给钱。现在我做任何项目都是需要先预付款的。

当你涉足这个行业，你的交际圈、朋友圈都是这种人，那个时候你想找人很容易。比如你去贴吧，豆瓣天涯之类的网站发个帖子，找人兼职写稿子，加你的人会很多。你可能以为自己在运作水军，他们可能并不这么觉得，只是觉得自己在业余时间赚点零花钱而已。

我不知道别的团队，做水军这些年来，所有的东西我都是有证据的。没有证据找上我的很多，比如明星A和B闹矛盾，中间也有一些团队找到我和其他一些团队，他们也不是B那边的人，是A得罪过的人，说要把A往死里搞，要用我们发布东西。我就说你这些东西起码要有证据，无论是语音录音呀，可靠的聊天记录呀，或者是你拍到的一些照片，你没有证据就是说A怎么怎么样，那这个事情我是不做。这个单子其实很大的，我们做第一阶段就能收入60万，但我后来给拒了，因为我考虑这个东西不靠谱，可能涉嫌诽谤嘛。

水军行业里，大部分情况是一年可能只忙三四个月，剩下的时间就天天玩了，因为正儿八经的活并不是每天都有，而每天都有的活都是很小很小的单子。我做水军最好的时候一年可能挣几十万，像我这种年收入在水军行业里面算是低的。稍微有点头脑、不像我这么懒的，一年估计百八十万都是很正常的。

按照相关的法律法规，水军还是不太规范，第一你不缴税，第二你没有合法的身份地位，这是一个灰色产业，很多人就没有顾忌，很多人抱着侥幸心理。政府对于水军的打击从来没有停止过，我当年的网站没有关的时候，就一共被封停整顿过3次，我也被“请喝茶”过几次。

干我们这一行的人对上面政策的嗅觉很敏感的，国家的管控越来越严，传统的水军肯定是越来越难做；另一方面各个平台的网站技术一直在升级，给你检查出来就封号了。目前许多人一方面往个人品牌、自媒体这方面发展，另一方面就是往正规的公司方面发展。

以前大型的社交平台贴吧、天涯、豆瓣、人人网现在都没落了，现在国内比较火的一个社交平台，算是知识交互平台，应该就是知乎了。以前别人是通过论坛找到我，现在基本上都通过知乎。我现在已经不做一线水军了，2015年我开了传媒公司，现在主要是写东西。几年前做一线水军是因为我那时候赚不到钱，什么钱我都愿意赚。到了今天，我用一个小时写一两篇稿子就能赚千八百，我何必去组织一群水军，可能只能赚个百八十的呢。