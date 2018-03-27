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最高或罚2万亿美元！美联邦贸易委员会确认正调查FB

最高或罚2万亿美元！美联邦贸易委员会确认正调查FB
2018年03月27日 08:28 澎湃新闻
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　　最高可能罚2万亿美元！美国联邦贸易委员会确认正在调查脸书

　　澎湃新闻记者 承天蒙 综合报道

　　美国联邦贸易委员会（FTC）发布声明，确认其对Facebook（脸书）的隐私保护措施开展了开放的非公开调查。此外，美国37个州和地区的总检察长也要求Facebook对其隐私保护措施做出解释。

　　美国联邦贸易委员会在3月26日发表的声明中称，“近日媒体对Facebook的隐私保护措施给予持续关切，委员会对媒体报道十分严肃对待。今天委员会确认，已经对这些措施展开开放的非公开调查。”

　　美国联邦贸易委员会消费者保护局的代理董事Tom Pahl 3月26日对彭博社回应称，“美国联邦贸易委员会坚定不移地承诺，要利用其所有工具，保护消费者的隐私。”

　　此前，美国联邦贸易委员会一直没有证实确认对Facebook的调查是否已经开展。

　　5000万Facebook用户信息数据泄露一事曝光之初的3月20日，彭博社曾引用知情人士称，美国联邦贸易委员会已经在调查Facebook是否违反了2011年的和解令（consent decree）。但当日委员会一位官员回应称，对此“不能做出评论”。

　　2011和解令的要求之一是，Facebook在隐私设置变化时要事先征得用户同意。和解令每违反一次，可判处40000美元罚款。这意味着，如果确实如新闻所报，有5000万Facebook用户的数据被泄露的话，Facebook最高可能会被判处2万亿美元的罚款。

　　美国联邦贸易委员会正式宣布对Facebook的隐私保护措施展开调查后，Facebook副首席隐私官Rob Sherman 3月26日对CNBC回应称，“我们始终保持强烈承诺，保护用户信息安全。我们感谢有机会回答美国联邦贸易委员会可能提出的问题。”

　　另据3月26日美国CBS新闻报道，一个由美国37个州和地区的总检察长组成的两党团队表示，它们已向Facebook创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）发送信函，“要求对公司的业务操作和隐私保护措施做出解释。”

　　华尔街日报3月26日的报道评价称，美国联邦政府和州政府针对Facebook用户数据泄密一事采取的措施，对Facebook等其他互联网巨头公司的新型监管增加了动力。

　　上述报道还提到，分析师认为，近日的争议可能会影响公司业务发展，用户在Facebook上花费的时长或会减少，广告业务也可能被遏制。

　　此前据媒体曝光，5000万Facebook用户隐私数据被政治数据分析公司“剑桥分析”（Cambridge Analytica）不当获取，在2016年美国总统大选时帮助特朗普团队，向Facebook用户精准投放政治广告。丑闻爆发后，Facebook被卷入了舆论风暴的中心。

　　Facebook创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）将该事件称为对“信任的违背”，并提出了一系列举措，防止此类用户数据泄露事件再次发生。3月25日，扎克伯格在9家英美报纸登报，正式为泄密做出明确的道歉。

　　3月26日，Facebook股价先跌后涨，截至收盘时涨幅0.42%。但自用户数据泄露丑闻曝光后的一周以来，公司股价已下跌13.5%。

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