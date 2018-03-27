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愿用隐私换方便？李彦宏，中国用户在你心里有多贱？

愿用隐私换方便？李彦宏，中国用户在你心里有多贱？
2018年03月27日 07:52 经济观察报
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　　据媒体报道，在3月26日的中国发展高层论坛上，百度公司董事长兼首席执行官李彦宏表示，中国人对隐私问题更加开放，也没有那么敏感。如果他们可以用隐私换取便利、安全或者效率，在很多情况下他们是愿意的。但百度也会遵守相应法规规则。

　　当Facebook的数据泄露问题在美国引发轩然大波，反馈到中国市场，互联网数据泄露所引发的关注度，显然要小的多。这也是支撑李彦宏立论的基础。换句话说，在李彦宏看来，只要能获得方便，中国用户往往愿意以隐私来进行交换。

　　作为中国互联网商业的领袖之一，BAT的百度是从搜索起家，对于用户数据的收集和使用，可以说是身经百战。不夸张的说，中国大数据的诞生历史，其中都不可或缺的有百度的身影。也正因为如此，尽管李彦宏的话听起来有些刺耳，但客观的说，李彦宏之所以会产生这样的认知，一定是来自于多年的实践经验总结。

　　但存在不一定意味着合理，更不意味着，中国用户隐私泄露严重，就能够倒推得到中国用户愿意用隐私换便利。同样也是不夸张的说，中国互联网大数据的泄露史，李彦宏和百度同样在其中扮演了重要角色。

　　最简单的案例，当下只要你随便打开一个国内网页，旁边的弹窗广告的内容，往往就是你最近百度搜索的相关产品。你搜过口红，它会给你推荐同款；你搜过咳嗽，它还能给你推荐相应的药品。每当看到这样的推荐，相信许多人都会心生恐惧：在互联网应用商面前，我们几乎是赤裸相见的。

　　当然，这么干的不只是李彦宏，而是一批习惯成自然的中国企业家们。即使是你打开外卖软件，你前两天刚点过的那家餐厅会显示在前排；就连你阅读的今日头条，也根据它平时搜集的你的喜好阅读数据，来给你推送符合你口味的内容……

　　这些的方便和效率的基础都在于一件事：收集用户数据。在搜寻和获得信息这件事上，我们获得了越来越多的便利，互联网应用像是你的贴身管家，总能把你想要的推到你面前；当然，有时不需要的时候，它还是会推给你。

　　可天上不会掉馅饼，免费的，往往才是最贵的。用户所享受的这一切便利的前提，是把自己的资料、喜好、倾向，毫无保留的呈现在互联网公司面前。愿意用自己的隐私数据来换取这样的方便服务，这样的交换，对于数据的买方来说，可以说再没有比中国用户数据更贱的了。

　　但如果我们站在每一位普通用户层面来看，或许事实的真相并不如互联网公司那一面所想象的那么商业化。而更像是一场社会心理的不断麻木过程。相信每一个接到过骚扰电话的人，内心都在无比气愤的追问，究竟谁泄露了我的电话号码？谁会为了租房子便利，就愿意被租房中介电话轰炸？

　　只是人的应激反应，是有一个不断适应和变弱的过程。当你刚刚搜索了房产中介电话就紧跟而来，当你刚刚搜索了留学，教育中介的电话就开始狂轰滥炸，当你车险还没到期，保险公司的销售就开始轮番上阵……

　　当数据泄露已经是司空见惯而我们又毫无办法，不是中国用户廉价，而是在李彦宏们面前，除了与人方便、“与己方便”，也没有第二项选择了。

　　还有观点认为的，中国用户往往能够用一点小甜头就获取其个人数据，比如许多一分钱团购又不发货，最后你花了一分钱，他们还获得你的地址和电话，看似中国用户在占小便宜的诱惑面前，基本不在乎自己的隐私问题。但我们说回来，其实这也是基于这一麻木心理作用下的选择，因为用户很清楚的知道，即使我的隐私泄露，即使这家公司通过这样的“小把戏”获取了我的数据，而我也毫无办法。

　　就比如，即使李彦宏们如此赤裸裸表示，你们数据泄露是因为你们贪图方便，而我们也毫无办法。

　　近年，监管部门曾经多次明确要治理个人信息泄露的现状，对各种APP、银行、医院等收集、使用个人信息也不断在进行约束。但依然是按下葫芦浮起瓢，数据泄露的方式还随着互联网的发展常玩常新。

　　在这种用户权益几乎很难得到保护的情况下，把数据泄露的锅甩给中国用户的不谨慎和贪图便利的小便宜，李彦宏们为数据泄露的辩护词，无非是得了便宜还卖乖的炫耀而已。

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