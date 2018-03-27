原标题：孙宏斌给乐视网指了三条路 公司称资金压力仍很大

■本报记者 贾 丽

从乐视网管理层撤出后，近日，孙宏斌对外公开承认，自己对乐视的投资失败了，并直言目前摆在乐视网面前有三条路可以走：破产重整、卖资产还债、退市，但条条路都十分困难。

3月26日，乐视网发布公告称，公共传媒出现关于乐视网的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，公司股票自当日起停牌。

对此，一位乐视网内部人士接受《证券日报》记者采访时表示：“孙宏斌目前仍是公司的股东，其此次的言论是基于公开信息在法律允许的情况下，对公司的未来作出的判断。”不过对方透露，目前乐视网内部资金压力仍旧很大。

据了解，孙宏斌离职后，乐视网内部事务由刘淑青全权处理。目前，公司内部债务问题并未有太大改善。

基本面无好转

近日，孙宏斌的一番言论，再次将乐视网推到了风口浪尖。

对此，一位乐视网内部人士表示，孙宏斌的说法是个人观点，目前公司业务运转正常。

不过，他透露：“公司的资金情况仍然非常不好，债务问题没有改善，公司经营状况也没有出现好转，资金压力依旧很大。”

孙宏斌在近日接受媒体采访时也指出，目前乐视网极度缺乏资金，已经资不抵债。现在乐视网有75亿元债权，今年很多要到期，其中大部分都是乐视网非上市体系对上市公司的欠款。同时，乐视网版权摊销、利息每年就有20多亿元，怎么做都很困难，公司赚的钱根本不够覆盖利息和债务。

乐视网的未来会怎样？

谈及乐视网的未来，孙宏斌表示，接下来乐视网可能走三条路。这三条路分别是：一是破产重组，但需要监管机构多方支持，且周期长，而且即便重组，也需要不少于100亿元的资金，目前的环境下没有任何资金可以进得来；二是卖资产还债，虽然公司经营已十分困难，但可以维持当期利润，短期内勉强维持上市地位；三是退市。

北京威诺律师事务所合伙人杨兆全接受《证券日报》记者采访时表示：“如果乐视网财务状况持续恶化，就存在退市的可能。乐视网本身还有品牌价值，公司的业务布局也在一定范围内被认可，其有可能被重整。公司的巨额债务，也可能会通过债转股等方式，降低债务负担。”

同时，孙宏斌强调，新乐视文娱（原乐视影业）和新乐视智家（原乐视致新）依然在推进相关工作，但无论新乐视文娱和新乐视智家未来的经营前景如何，都与乐视网没有太大关系，不会对乐视网的经营形成正面影响。

在孙宏斌辞去其在乐视网的所有职务后，外界对于乐视网是否有可能迎来新投资者揣测纷纷，乐视网的股价也出现波动。

对此，上述乐视内部人士表示：“散户一定要注意控制风险，目前乐视网股权被冻结，新股东暂时还无法进来。老贾（贾跃亭）造车的事跟公司没有太大关系。”

不过他透露：“目前无论是破产重整，还是卖资产抵债，这些方案公司都是接受的。”

香颂资本执行董事沈萌表示：“虽然乐视网可能面临退市，但在实际操作中，其仍有很大的运作空间，乐视网也还没有完全走到那一步。目前乐视网的问题并不缺解决方法，缺的是达成各方共识的方案。”