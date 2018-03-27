原标题：美图营收超45亿元亏损降91.5% 蔡文胜称不排除回A股

美图营收超45亿元亏损降91.5%

蔡文胜称不排除回A股

■本报记者 马 燕 香港报道

香港上市的美图公司（01357.HK）3月26日发布了其2017年全年业绩公告，这也是其上市以来的第二份全年业绩。

根据财报，美图2017年实现营业收入45.275亿元，同比增长186.8%。其中，互联网业务收入同比增长652.2%，实现营收7.874亿元，占公司总收入的比重由2016年的6.6%提升至2017年的17.4%。

在利润方面，受惠于强劲的收入增长以及相关经营杠杆，美图2017年经调整净亏损净额为4595万元，同比大降91.5%。值得一提的是，如美图此前赴港IPO时所预期，公司于2017年底前基本实现了盈亏平衡。根据未经审计管理账目，公司自2017年第四季度产生经调整净利润。

据美图CFO颜劲良介绍，盈亏平衡是由于美图的收入增长远高于成本和费用的增加。“不管是销售研发还是行政费用，费用主要增长来源都是来于人员的增加，其次才是市场推广费用。我们2017年净增加了740名员工，大多数是从事开发产品以及商业化。销售费用、研发费用和管理费用分别占2017年收入的13%、10%和5%，三个费用的收入占比远比2016年的低。”

美图创始人兼CEO吴欣鸿在业绩发布会上表示，2017年公司业绩表现远超预期。

业绩公告显示，美图公司的两大板块互联网业务及智能硬件，2017年分别实现收入为7.87亿元、37.40亿元，同比增长为652.2%和153.8%。

值得注意的是，美图互联网业务的增速大幅超过智能硬件。互联网业务板块在继2017年上半年首次实现正毛利后，2017年全年也实现了正毛利，达1.85亿元，毛利率达23.5%。

美图互联网业务主要分为在线广告、互联网增值服务及其他。其中，2017年公司在线广告收入同比大增408.7%至3.075亿元。在吴欣鸿看来，这主要是因为美图拥有优质的用户群体，他指出，美图总用户的61%集中在18-30岁之间，女性用户占全体用户的81%。

此外，报告期内，以女性内容为主的直播业务带动美图互联网增值服务收入同比增长985.1%达4.799亿元，平均每月付费用户数量及平均付费量实现双增。

吴欣鸿表示，“我们观察到，在移动游戏市场中，女性的参与度大幅提升，我相信这只是一个开始，未来女性的在线娱乐消费还会大幅增加。”

此前一直担当公司营收主力的智能硬件板块，2017年也实现了量价齐升。其中，收入同比增长153.8%至37.401亿元，全年销量达157.47万台，出货量符合预期，而2016年销量为74.83万台。公告显示，由于平均售价高于预期，2017年智能硬件板块毛利率显著提升，相比2016年增加了2.9个百分点，达到23.0%。

吴欣鸿透露，在智能硬件方面，2018年公司将聚焦于高端智能手机，同时会推出帮助用户在现实中变美的智能硬件，从而打造美丽生态链。

在业绩发布会上，吴欣鸿还表示，美图未来将从一家移动互联网公司转型成一家人工智能公司。美图创始人兼董事长蔡文胜在发布会上以腾讯为例表示，互联网公司的业务是不停在变化的，而且是越做越好。他认为从估值的角度更多应该回到美图的用户群。

从财报可以看出，随着美图公司在广告、直播等多种变现手段上的探索开发，其海量的用户基础渐渐释放出价值，未来是否能最终获得巨大的商业价值，还要看公司是否能在每个发展阶段都踏准商业节奏。

蔡文胜表示，美图2017年商业化基础的核心是人员、数据分析能力和品牌影响力，2018年公司将开展多个能快速增长的变现模式，并可望在2019年和以后带来盈利能力的阶梯性增长。

在被问到在独角兽回归A股的浪潮下美图是否会回A股时，蔡文胜表示，“我们有关注到这些消息，但是没有正式收到证监会的邀请，我们会密切关注。未来不排除有回A股的打算。”