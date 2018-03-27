跨境电商抢滩新兴市场蓝海 中美贸易摩擦成双刃剑

本报记者 温颖然 广州报道

导读

印尼的流通渠道互联网化的比例非常小，在线零售占比不到4%。在许龙华看来，在一个电商产业仍在起步阶段的国家创业大有可为。

跨境电商作为全球贸易中的生力军备受关注，打破了传统外贸业务的增长瓶颈。近几年，跨境电商更是凭借强大的供应链、不断完善的物流水平以及可控的成本等优势风生水起。

今年2月，中国海关总署公布数据显示，2017年，通过海关跨境电商管理平台零售进出口总额达到902.4亿元，同比增长80.6%。近三年来，我国海关跨境电商进出口额年均增长均达到了50%以上。

3月23日，2018 IEBE国际电子商务博览会暨互联网新商业展在广州开幕，记者在采访过程中了解到，在国内电商市场“天花板”已现的背景下，跨境出口电商尤其是面向新兴市场的出口被电商行业寄予了更多增长期望。

但并非没有忧虑。一方面，跨境电商不断在向海外市场需求增量，而另一方面，随着中美关税贸易战升级，出口到美国的跨境电商企业都可能面临着一个高额的税负成本，为“中国制造”这种成本优势带来一个非常大的压力。由于跨境出口到美国的产品种类非常繁多，业内人士认为，对大规模布局美国海外仓和美国亚马逊等电商而言杀伤力最强。

“一带一路”成新大陆

在IEBE网商展现场，记者观察到跨境电商平台的积极性最高，除了亚马逊全球开店、eBay等传统跨境电商巨头以外，还有不少布局东南亚市场的电商平台都对中国卖家积极招揽；许多原本以国内电商业务为主的代运营企业，也纷纷推出跨境电商服务。

根据普华永道早前曾发表的《全球娱乐及媒体行业展望：2017-2021年》，报告调研了“一带一路”沿线国家当中的65个，数据显示超过45%是15-45岁的人口，该年龄组别是最接受电子消费的群体。换句话说，“一带一路”国家具有很大的电商业务发展潜力。

近年来由于国内市场趋于饱和，中美电商巨头开始盯上了东南亚及印度市场，投入了不少资金和人力。2016年，阿里巴巴首次注资东南亚最大电商Lazada集团，以10亿美元收购该公司的51%股份。今年3月，据外媒报道，阿里再次向Lazada追加注资20亿美元，以进一步拓展快速增长的东南亚电商市场。

实际上不只是巨头，国内众多中小型电商平台也在争先开拓布局。2017年5月，印尼B2B移动电商平台WOOK宣布获得1.5亿元人民币的B轮融资，WOOK创始人许龙华告诉记者，平台中国团队于2010年开始深耕印尼电商市场，主要商业模式为通过移动端连接中国和印尼的品牌商和制造商，拿下了印尼3C数码配件品类市场三成的份额。

提及当初从印尼市场看出商机的原因，许龙华告诉记者，东南亚总共有6亿多的人口，有11个国家跟中国相邻，文化也相通，而自己7年前调研印尼时发现，由于岛国自然环境下导致交通、物流等基础设施比较落后，制造业也比较匮乏，当地3C数码行业里假货横行。

与此同时，印尼总共有2.64亿人口，全球排第4位，其中30岁以下人口占比超过70%，Facebook的用户大概有一亿三千万，是一个典型的移动互联网和社交网络都非常发达的国家。

“我们看到印尼制造业的基础比较差，几乎除了一些劳动密集型的产业，比如说服装、农业、棕榈、橡胶以外，大部分产品是靠进口的，尤其是消费类产品。印尼的流通渠道被互联网化的比例非常小，在线零售占比不到4%，线下的零售业态要想被完全在线化，其实还有非常长的路要走。”在许龙华看来，在一个电商产业仍在起步阶段的国家里创业大有可为。

“不可否认的是，在全球跨境电商市场面临进一步整合升级的当下，非洲、南美和南亚等‘小众’区域是具有潜力的‘新大陆’，但中国企业也需要在‘出海大潮’中不断加速自身的品牌化建设，提升利润空间和销量。”eBay大中华区业务拓展总监何国波说道。

中美贸易摩擦升级

3月22日，美国总统特朗普在白宫签署备忘录，宣布将对涉及总值600亿美元规模的从中国进口的商品加征关税，受此影响，全球股市大跌，资本市场哀鸿一片。

中国商务部随后发布声明称，计划对美国进口猪肉、回收铝等产品加征25%关税，对无缝钢管、水果和葡萄酒等产品加征15%关税。据新华社报道，该清单暂定包含7类、128个税项产品，按2017年统计，涉及美对华约30亿美元出口。中美贸易大战一触即发，自然会波及跨境贸易的从业者，据统计，从规模上看，近年来，美国一直是中国跨境电商出口三大国之一。

“其实贸易战一旦发生，最受伤的是中美两国的出口商。”何国波接受21世纪经济报道专访时坦言，如果征收的税负很重，产品加税之后在当地根本没有任何的价格吸引力，造成的后果或许会比较严重，“受伤的程度取决于最后出台的税收比例以及具体品种，如果某一类产品所占的出口比例过重，其出口美国的市场就可以完全结束了。”

中国电子商务研究中心主任、研究员曹磊认为，无论跨境进出口，上了中美提高关税的名单，会受到特殊照顾，成本上首先都有会大幅提高。“从进口国家来看，美国商品当前最受我国跨境网购消费者青睐。对于从事进口生鲜、水果等类目的进口跨境电商来说是利空，举个最简单的例子，再过两个月，美国的车厘子来到中国估计价格要比往年翻倍了。”

业内同时也有另一种声音认为中美贸易战事实上对跨境电商影响不大，主要受到冲击的是一般贸易。敦煌网创始人兼CEO王树彤表示，本次中美贸易战主要影响是大额贸易，进一步看，对跨境数字贸易来说，小额订单几乎不受影响，关税只占国内跨境电商小额订单渠道成本的很小一部分，对渠道的影响非常有限。

“反而纵观像沃尔玛这种类型的大渠道会增加进货成本，从而促使中小额贸易更加碎片化，从成本结构的分析来看跨境这一块市场的优势始终存在。” 王树彤分析道。

持有相似观点的电商平台还有网易考拉和唯品会。网易考拉公关负责人向记者表示，目前考拉平台商品以自营为主，关税主要针对一般贸易的商品，对其跨境电商进口业务影响不大。

唯品会方面则回复，一般贸易关税的加征，对于部分干果、坚果、酒类等商品的一般贸易进口成本会有不同程度的提升，相对而言跨境电商会成为消费者购买此类商品更好的渠道选择。“从这个层面上来说，此次对美进口商品加征关税对我司跨境电商业务暂无影响。”

在曹磊看来中美贸易战开打其实是一把双刃剑，作为从事跨境电商的卖家，无论此次贸易限制措施是否实施，为了企业长远的发展来看，必须要做到防患于未然，例如加强自身产品竞争力以及重视知识产权。