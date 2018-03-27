车和家联手滴滴造车：抢占共享汽车市场份额

本报记者 王欣 北京报道

3月22日，车和家宣布与滴滴出行达成战略合作，双方将共同出资成立合资公司，并组建团队，为共享出行场景定制生产智能电动车。

当天，车和家创始人、董事长兼CEO李想在接受媒体采访时表示，该合资公司将要打造的首款车完全不用考虑零售场景，百分之百为共享出行而生。同时，这款车可以满足L2级别的自动驾驶，并且在线控执行机构、车辆控制系统等层面具备向L4级别升级的能力。这意味着，通过与车和家组建合资公司，滴滴将投身汽车制造。

2月8日，在滴滴出行2018年会上，滴滴出行创始人、CEO程维发表演讲时表示，滴滴未来的目标是成为“全球最大的一站式出行平台、共享新能源汽车运营商和智慧交通建设的引领者”。

与传统汽车企业合作共享汽车、建设新能源汽车充电网络、研发自动驾驶技术、与造车新势力组建合资公司，滴滴的出行版图正慢慢展开。

滴滴选择与新创车企合作

尽管滴滴之前已经与多家车企达成多种形式合作，但这是滴滴第一次与造车新势力达成合作，并且比此前任何一次与传统车企间的合作都更为深入。

滴滴与车和家的合作主要集中在打造共享出行的智能电动车产品、智能化车队的运营及服务、自动驾驶的规模化应用等三个方面。

“通过合作搭建团队，双方团队深度融合，滴滴发挥共享出行技术与运营经验，与车和家的研发与供应链能力相结合。”3月25日，滴滴方面在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

成立仅两年半的车和家，虽然产品至今未上市，但其造车理念和产品理念是滴滴选择与其合作的原因。

去年9月，李想在接受21世纪经济报道记者采访时就曾明确表示，车和家将围绕三种出行场景来设计产品：分别是0至500公里的家用使用场景、0至100公里的快车专车使用场景、0至30公里的短途使用场景。车和家是造车新势力中，为数不多的在出行领域如此坚定的企业。

去年12月，车和家首款SEV亮相，这款前后排双座车是为解决用户城市短途出行，其设计理念适合短途共享。不过受困于低速电动车政策，该车并未按照原计划在今年年初上市。车和家与滴滴合作定制生产的首款车，将是专门为未来出行量身定做的智能电动车。

就在宣布与滴滴达成合作的同一天，车和家还宣布完成了30亿元人民币B轮融资，加上此前的天使轮和A轮融资，车和家累计获得融资达57.55亿元人民币。车和家首款中大型SUV首批工程试制样车将在下个月下线，并开始各项功能标定试验和实际道路测试。今年下半年，车和家将正式对外发布这款SUV和全新品牌。

值得注意的是，滴滴投身汽车制造，为什么不是创办一家新公司，而是通过成立合资公司？有消息称，合资公司中滴滴与车和家的股比是51：49。“与造车新势力合作，而不是与传统车企，在车辆定制和生产的过程中，滴滴可能会掌握更多话语权。”有业内人士分析认为。

程维的出行版图

滴滴最初与汽车企业的合作只是在车辆的供应上，但随着规模的扩大和新业务的拓展，与车企的合作正逐渐紧密和深入。进入2018年，滴滴与车企的接触更加频繁。

就在与车和家签署合作协议的15天前，3月7日，滴滴出行宣布与北汽集团签署战略合作协议，双方将在新能源汽车运营、大数据应用、出行服务、定制车及充换电等领域开展业务合作。

再往前回溯一个月，2月7日，滴滴已宣布与北汽新能源、比亚迪、长安汽车、东风乘用车、东风悦达起亚、华泰汽车、江淮、吉利、雷诺日产三菱联盟、奇瑞、中国一汽、众泰新能源12家汽车厂商达成合作，共同建设新能源共享汽车服务。并且，除了上述的12家汽车企业，滴滴还在与其他厂商沟通中。

滴滴与这12家企业合作的是分时租赁业务，重点在平台的接入。这意味着，汽车厂商投资的第三方分时租赁平台可以接入滴滴共享汽车平台，可以直接为平台或合作伙伴提供共享汽车车源；汽车厂商附属的融资或经营性租赁公司可以为平台或商户提供租赁服务；汽车厂商可以为平台和合作伙伴提供厂家金融和保险服务。

也就是说，滴滴想要利用这一平台制定全新的“共享汽车”游戏规则。“滴滴最大的优势在于其庞大的用户资源，可以帮助车企的共享业务降低获客成本。这对于共享汽车早期市场份额的抢占非常关键。”3月20日，一家滴滴合作车企的高层在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

按照滴滴的计划，要在2020年投放100万辆电动车，实现这一目标的前提则是充电基础设施的建设和完善。今年2月，滴滴旗下的天津惠迪与特来电达成合作，共同出资设立“小桔特来电”，面向全国滴滴网约电动车车主提供充电服务。

随着汽车“新四化”的发展，未来的汽车生态将被重塑。引起业内担忧的是，在未来出行的竞争中，如果出行服务商占据主动权，汽车主机厂会不会变成出行服务商的“代工厂”。当然，不少汽车企业已经开始布局未来出行，高喊要由汽车制造商向出行服务商转型，但出行巨头滴滴的入局，无疑会给未来出行的竞争格局带来变数。

（编辑：周开平）