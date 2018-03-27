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“呱呱洗车”APP无法使用 大量用户陷入退款困局

“呱呱洗车”APP无法使用 大量用户陷入退款困局
2018年03月27日 02:31 新京报
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　　用户充值后无法返还洗车费，公司人去楼空；工商部门称已进行破产流程申请

　　“呱呱洗车”多数地方分公司已处于注销状态。 国家企业信用信息公示系统网站截图

　　APP无法使用、门店倒闭、分公司注销……近期以来，推出时被称为“洗车神器”的网络洗车企业“呱呱洗车”，因资金链断裂、经营困难，导致大量用户陷入退款困局。

　　记者昨日探访发现，“呱呱洗车”北京总公司及母公司均已人去楼空，而遍及全国的20余家分公司也多数处于注销状态。工商部门表示，“呱呱洗车”已在进行破产申请，其没有强制力要求“呱呱洗车”执行强制退款，能做的只能是把“呱呱洗车”列入黑名单。律师表示，“呱呱洗车”破产则无力承担违约责任，消费者要想维护自身权益，可集体向法院提起诉讼。

　　位于北京市昌平区的“呱呱洗车”公司办公地已被转让并正在装修。 新京报记者 卢通 摄

　　“呱呱洗车”APP无法使用

　　赵耀是“呱呱洗车”的“骨灰级用户”，去年10月之前，在“呱呱洗车”进行线下宣传时候，就充值了1000元。

　　去年10月，赵耀在使用APP过程中发现下单困难，验证码也经常收不到。后来，赵耀去“呱呱洗车”微信公众号询问客服，“公司是不是倒闭了”，客服表示公司经营无任何问题，而且公司还在积极招募员工。而在2017年10月以后，就发现“呱呱洗车”已经无法使用。

　　在北京工作的李鹏同样也是受害者之一。此前，李鹏在大街上看到有“呱呱洗车”推广活动，充值1000元便可以赠送900元。

　　在这期间，李鹏一直能正常使用这款APP。2018年春节前后，李鹏发现不对劲，“我看到APP中有一个提示，说春节期间洗车师傅休息，需要春节后下单。可经过春节假期，发现APP中下单的页面无论哪天，无论何时，均显示订单已满的提示语。”

　　李鹏随后在网上搜索“呱呱洗车”，发现很多消费者都有相似的经历。“没有任何渠道可以申请退款，APP目前已经无法登录了，也不知道从什么地方进行维权。”

　　在北京担任教师的陆百，一共购买了3000元洗车券，直到去年11月份开始收不到验证码。陆百马上打电话想申请退款，但是电话却无人接听。后来，陆百再次使用，就会一直显示“订单饱满”、“无法登录”的情况。

　　欠款遍布多城市 前员工称欠薪

　　新京报记者打开“呱呱洗车”百度贴吧，发现大量用户发布的维权帖，范围涵盖北京、济南、成都、石家庄等地。

　　虽然欠款用户众多，但多数用户表示不知如何维权。记者进入一个名为“呱呱洗车维权群”的微信群，“我们现在投诉无门，不知道找哪里反映。”群里的用户称，他们都是往“呱呱洗车”账户中充钱后无法返还，涉及金额大多为1000至2000元，最多的有5000元。

　　“呱呱洗车”官网信息显示，至2015年11月，“呱呱洗车”已经在12个城市开展上门洗车业务，包括北京、济南、天津、太原、石家庄、成都、合肥、长沙、杭州、郑州、西安、上海，其他城市也在陆续开通中。

　　记者昨天查询国家企业信用信息公示系统，发现上述提及的各地分公司已大多数被注销，没有显示注销的，也已被列入经营异常名录。

　　天津分公司一位前员工告诉记者，公司正常运作时，除去洗车师傅以外的工作人员有十几名，2016年后所有人员被辞退，只剩其一人维持分公司运转。至去年6月，他的工资已无法正常发放，至今已被拖欠1万多元。

　　针对欠用户钱款问题，该员工透露，地方分公司没有财政权，用户充值款均由总公司直接收取，“天津分公司最多有上万名用户，但里面有多少欠款用户，只有总公司才知晓。”

　　- 追访

　　客服电话无人听 办公地被转手

　　昨天，新京报记者尝试使用线上联系、线下探访等方式联系“呱呱洗车”，均未能联系上。

　　昨天白天，记者多次拨打“呱呱洗车”客服电话4006547968及其公司工商资料登记的座机电话，均处于无人接听状态，“呱呱洗车”APP打开后则不断显示“网络错误”、“服务出错”，无法正常显示页面。

　　据国家企业信用信息公示系统显示，“呱呱洗车”（北京）有限公司登记地址为北京市昌平区回龙观西大街9号院16号楼1层16-9号，法人代表为易飞鸿。昨天下午，记者在该处看到，除门上“呱呱洗车”青蛙头像标志还在，但已人去楼空，只有工人正在店内重新装修。

　　“已经有好多欠款用户来这里找他们的老板，洗车工人说公司已经破产倒闭。”一位中年女子表示，她在春节前租下了这间店面，准备重新装修做餐饮。

　　工商资料显示，“呱呱洗车”（北京）有限公司为鸿叶软件（北京）有限公司的全资子公司，法人代表同样为易飞鸿，该公司登记地址为北京市朝阳区农展南路5号12层1201内12736号。而在这处地址，记者在一楼企业信息牌处无法找到这家企业信息，在整个12楼也未找到12736号房间及任何该公司招牌。

　　12楼相邻房间工作人员及保安人员表示，楼内的标识牌更换频繁且较为混乱，没有标牌的房间，可能是公司已经搬走。

　　工商部门：无权要求强制退款

　　工商资料显示，“呱呱洗车”登记机关为北京市工商行政管理局昌平分局。昌平分局回龙观工商所一位工作人员表示，近段时间以来，他们收到了许多“呱呱洗车”用户的投诉。“呱呱洗车”现在属于倒闭企业，正在做破产流程申请。“之前接受消费者投诉，还能协调企业做到给消费者退款。”

　　但是，自去年以来，“呱呱洗车”资金链断裂，尝试做融资也未成功，后面这部分消费者的钱已经没能力退回了。工作人员表示，目前，“呱呱洗车”已经没有能力退回钱款，同时工商局也没有权力要求“呱呱洗车”执行强制退款，能做的只能是把“呱呱洗车”列入黑名单。

　　工商资料显示，“呱呱洗车”母公司鸿叶软件（北京）有限公司的登记机关，为北京市工商行政管理局朝阳分局。记者以用户身份致电朝阳分局，工作人员表示，该公司虽然是“呱呱洗车”母公司，但不负责子公司业务，不归属朝阳分局管理，建议记者拨打12315投诉。

　　- 律师说法

　　应建立第三方资金存管等机制

　　北京康达律师事务所律师韩骁认为，由于“呱呱洗车”并非金融机构，因此其收受的押金和充值款没办法和金融机构一样受到专门监管。“呱呱洗车”和用户之间的纠纷只能适用《合同法》的相关规定，即如果用户申请后“呱呱洗车”不退款，则需要承担违约责任。但是由于“呱呱洗车”已经在进行破产申请，因此根本无力承担违约责任，消费者要想维护自身权益只能集体向法院提起诉讼，进行债权申报。

　　韩骁说，如果“呱呱洗车”破产清算程序结束，清偿完破产费用和公益债务后，已不存在任何资金，消费者的洗车款有可能无法要回，而且如果“呱呱洗车”已经没有继续运营下去的意愿，市场监管部门的处罚对其来说也没有意义。消费者要避免这一问题，除了在充值前和充值后多关注企业的运营状况，更重要的是要建立第三方的资金存管和信息披露机制。

　　本版采写/新京报记者 卢通 实习生 卢功靖

 
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