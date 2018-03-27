上海携程亲子园8名员工被公诉 有可能被判刑

新京报讯 （记者王梦遥）最高检昨日发布的消息显示，3月26日，上海市长宁区人民检察院依法以涉嫌虐待被看护人罪对携程亲子园工作人员郑某等8名被告人提起公诉。

携程亲子园虐童事件一度引发社会关注。去年11月，有网友发布消息称，上海携程亲子园教师虐待儿童，多段视频显示，有幼儿被老师打头部、喂不明物品等。

2017年11月8日，上海携程商务有限公司向长宁警方反映称，发现携程亲子园存在工作人员伤害在园幼儿的行为。11月9日，上海市长宁公安分局发布通报，3名涉事工作人员因涉嫌虐待被看护人罪被刑事拘留。长宁检方表示，已指派未成年人刑事检察部门提前介入该案，引导公安调查取证。

去年12月13日，上海长宁区检察院就对携程亲子园工作人员郑某、吴某、周某某、唐某、沈某某以涉嫌虐待看护人罪批准逮捕。

昨日，8名被告人以涉嫌虐待被看护人罪被提起公诉。其中，虐待被监护、看护人罪是2015年11月1日起施行的《刑法修正案九》的新增罪名。

《刑法》第二百六十条后增加规定：对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护职责的人虐待被监护、看护的人，情节恶劣的，处三年以下有期徒刑或者拘役。