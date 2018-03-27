节后用工劳务市场人气爆棚 互联网+成需求最大行业

来源：北京晨报

节后用工 招聘的比求职的多

企业底薪上涨4成急揽人才 求职者偏重“包住宿”

每年春季，北京进入用工高峰。近日北京晨报记者走访了多场招聘会及多家劳务市场，发现节后劳务市场人气爆棚，不过相比之下企业更加心急：前来招聘的人比求职者还要多。岗位需求变化明显，纯体力劳动岗位减少，互联网/电子商务成为用工需求最大的热门行业。另外，一些周边市区的企业进京揽人才，无一例外都能“包吃住”。

现场

展会火爆 招聘的人比求职者多

今年，赵公口人才市场转移到了大兴区旧宫东路，改成了旧宫人才市场。“要找工作吗？”日前北京晨报记者来到旧宫人才市场楼下，便有一群招聘人员蜂拥过来给记者递来岗位介绍，这些人都是没有购买展位前来“蹭会”的，只要是途经此处的行人都是他们的目标。

展厅内也人气爆棚，前台工作人员忙着接电话，等待填表、咨询的应聘者排起了长队。不过展会内负责招聘的企业工作人员更多，只要是有求职者从展位前经过，便有招聘人员跟上前并递上招聘简章或一张小纸条，上面写有各企业地址、乘车路线等信息。记者一圈转下来，手里就被塞了一沓材料。因用工需求量大，还有一些招聘信息张贴在大厅布告栏里，供求职者电话沟通。

记者在北京农展人才招聘会上看到相同的景象，现场近200个展位前几乎都有求职者在咨询，招聘人员同样很积极，挤在人群里“抢人”。这里提供的岗位较丰富，包含教育科技公司、传媒电商、保险公司、银行等等。虽然雍和宫人才市场门前聚集了不少人，但此处立起的通知栏称因业务调整，市场一直处于暂停状态。

销售底薪上涨4成 一周后上岗

旧宫人才市场相关负责人向北京晨报记者介绍，来这里招聘的企业以餐饮酒店、房地产公司居多，岗位多数为销售、服务行业。由于节后正是用人的时间，这里的招聘从正月初七就开始了，“每场安排40多个展位，每天都有上百人前来。”

据介绍，相比去年，今年服务行业的岗位底薪有所提高，普遍在3000元以上。“今年的工资比去年涨了1000多元，还包吃住，也难招到人。”

一家企业招聘人员告诉北京晨报记者，“去年顾问、销售的底薪只有3000元，今年涨到5000元了。我们是带薪培训，一周后就能上岗！”见记者准备离去，这位企业招聘人员追上来继续“游说”：“各企业都开工了，现在刚好急需要人，入职后升职空间很大！”

追着求职者跑的招聘人员不在少数，其中一名招聘人员向记者大倒苦水：“相比我们在石家庄的招聘会，这边人流量少。老板给我们派了任务，可现在一天能去面试的都没几人。”

记者看到，为留住求职者，旧宫人才市场的不少企业将福利标注在招聘简章显著位置，“全勤奖”“每双月福利购物券”“年度奖励：公司安排7至15天出国学习奖励”。其中，一家企业还给出“中介费”：每给店内介绍一位员工，奖励200元；介绍一位前厅、后勤主管，奖励500元。当然介绍来的员工有三个月或半年不等的工作时间要求。

企业进京揽才 “包吃住”是标配

记者走访发现，虽然企业用人需求旺盛，但求职者们却不急着签约，都希望能多看看。不少周边的企业进京揽人才，“包吃住”成为标配。还有一些企业表示，每月扣除300元可提供住宿。

而求职者在看简历时也偏重“包住宿”。“现在即便只租楼房一个单间，租金也要上千元，生活成本太高。”应聘者陈先生是一名电工，根据以往的工作经历，他希望单位有宿舍，另外工作时间也有要求。“上一个单位说好每天不超10小时，实际上却是每天12小时，平时休息日也很少。”

记者走访几大人才招聘会看到，随着低端产业疏解后，纯体力劳动岗位也在减少。原在北京一处商品交易市场打工的李师傅，在会场里兜兜转转一大圈，也没找到合适的岗位。“以前在商品市场打工时，就住在几百元的群租公寓里，每个月能汇四五千回家。现在工作也不好找了，便宜的住处也难找，实在不成我还是回老家做小生意了。”李师傅说道。

数据

互联网+成用工需求最大行业

相反，招聘会上网上零售、互联网金融等岗位非常多，另外还有一些新兴岗位，成为求职者的热门选择，比如新媒体编辑、内容审核、课程顾问等。

这一点从招聘网站发布的报告也能看出。O2O招聘平台香草招聘发布的《2018年春节用工报告》显示，近年来，北京市推进供给侧结构性改革，以新产业、新业态和新商业模式为代表的新经济快速成长，互联网与实体经济加快融合发展，平台经济、分享经济广泛渗透，网上零售、互联网金融等“互联网+”相关领域、行业增势较好，直接带动了行业人才需求的旺盛。在今年春节后用工高峰期，互联网/电子商务在本市用工需求量最大，紧随其后的是金融/证券/投资和教育/培训行业。

前程无忧发布的统计显示，春节后，北上广深四个城市的空缺岗位达到193万个，占招聘总量的34.6%，去年同期这一数据为28.6%。在60个大行业中，互联网/电子商务行业的招聘量达到59.4万个，比2017年同期增长10.1%，位列第一。培训/教育行业的招聘量为35.7万个，增长31.6%，计算机软件行业有空缺岗位35.0万个，增长14.3%，分列第二和第三。2017年同期招聘量第二大的金融/证券/投资行业下降了8.9%。

各大行业中销售类岗位的招聘量最大。由于员工流动加剧，春节前后销售空缺急剧上升，目前前程无忧每7个招聘岗位中一个为销售或者销售管理类工作，这使得销售成为求职成功率最高的工作。

此外，巨大的用人需求背后是对员工技能要求的重大转变。人工智能、大数据等信息技术的突飞猛进和逐步应用，使得工作内容和工作对象正在发生深刻的变化。招聘岗位的知识化程度提高，80%的岗位需要大专及以上学历，本科和硕士学历的需求比2017年同期增加了近6个百分点。

随着消费升级时代的来临，第三产业用工需求增多。根据58同城招聘的返城就业数据显示，春节后一周新增简历Top10行业中，物流/仓储、销售、超市/百货/零售、司机/交通服务、餐饮、家政保洁/保安等服务行业新增简历增幅分别达到110.39%、106.96%、103.24%、96.27%、91.38%和79.93%。

-记者手记

定向培训措施 非常到位

在疏解非首都功能大背景之下，各区人力社保部门在解决劳动力就业方面出台了更具针对性的措施。比如朝阳区推广“互联网+就业”新模式，拓宽灵活就业新渠道，目前2000余名朝阳户籍劳动力利用“微工网”实现了多种形式的灵活就业。大兴区成立机场建设地区技能实训分基地、机场建设地区职介分中心，实施机场特殊就业政策，招用榆垡、礼贤两镇户籍劳动力的用人单位，享受补贴额度最高可达到17000元。石景山区重点推进“企业新型学徒制”试点培训工作；通州区借助未来各大项目进驻通州的有利时机，针对更多的岗位资源，做好相关培训准备，形成“空岗信息有人选、待岗人员有技术”的预先培训机制，提前做好因企业退出而待就业职工的技能培训工作。

比如对于掌握技能快、对工作岗位适应性较强的年轻人，推荐其进行维修电工、智能楼宇等实用性强、就业面广的项目培训。针对年龄较大的待安置人员，引导其参加主食制作、家政服务、养老护理等方面的培训，使其拥有一技之长，有效促进他们的转岗就业。

通州人力社保局相关负责人向北京晨报记者介绍，随着北京环球主题公园项目落地，项目周边梨园、张家湾、台湖三地部分群众拆迁上楼，如何能让这部分群众能够有稳定的家庭收入？根据项目特点，通州区人力社保局围绕家庭式旅馆、地区特色手工艺品及特色商品销售等旅游服务项目，制定了创业培训实施细则，确定了有针对性的创业培养方向，帮助他们开展正规化、系统化、可持续发展的创业规划。

北京晨报记者 樊一婧 陈琳/文 樊一婧/摄