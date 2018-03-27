无人机备战提速 菜鸟京东接连布局

来源：北京商报

北京商报讯（记者 吴文治 赵述评）物流企业正加速将无人技术落地到生活场景中。3月26日，菜鸟表示，已将无人机运用到传统的茶叶运输环节中，提高运输的时效性，缩短茶叶上市时间。同时，京东物流也表示，在海南省试运营的第一个无人机配送站正式启用，并实现海南无人机首单配送。随着无人机的技术不断成熟，物流企业已在配送运输环节频繁试水无人机。

相较于人工配送，菜鸟无人机可将茶叶运输时间缩短98%。菜鸟方面介绍，今年采茶季，菜鸟无人机组成的飞行编队会往返于狮峰山与炒茶中心之间，将新采摘下的狮峰龙井茶叶运输下山。当地茶商表示，无人机运输不到两分钟就可以将狮峰龙井运送下山，而依靠人工搬运至少需要两个多小时，无人机的介入，使头茶至少提前两个小时上市，并降低了茶叶的损耗。

同日，京东物流宣布启用在海南省的第一个无人机配送站。据悉，京东无人机可载着货物从海口市长流镇配送点起飞出发完成收单配送。京东无人机将以海口为起点，进一步在儋州、琼中、保亭开设无人机运营站点，并逐步推广到全岛，实现跨海递送。京东计划通过本次试点，用较短时间探索出适合海南省乃至沿海地区行之有效的无人机物流配送方案。

实际上，无人机已然成为物流企业解决“最后一公里”配送难题的工具之一。菜鸟研发的无人机被用于仓库安防、快递末端场景的配送，早前曾在福建进行过首次跨海飞行。京东无人机则可以同时在边远地区配送、跨海岛物流、应急救灾等场景开展立体试验；在应用模式上，结合当地实际需求，还可在日常订单配送、精准扶贫、军民融合等方面提供服务。