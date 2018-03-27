强化流量变现 洗衣O2O泰笛开设实体店

来源：北京商报

继布局无人洗衣店之后，洗衣O2O平台泰笛不断将业务下沉至实体渠道。泰笛相关负责人日前向北京商报记者透露，泰笛在部分一二线城市的商圈、商场内开始经营面积40-50平方米的实体店，目前已经有十多家。据悉，以洗涤业务起家的泰笛，正在通过实体店推广鲜花和绿植业务，目的是树立在鲜花、绿植市场的品牌形象。不过，也有业内专家分析认为，平台将渠道下沉可进一步扩大衍生消费链，是O2O变现的尝试。同时，线上洗衣的利润正被逐渐压缩，洗衣业务增幅收紧，平台也需要开拓线上鲜花消费市场。

设立十多家实体店

O2O平台到线下布局开店重新被重视起来。据悉，泰笛目前在上海、杭州、成都、无锡、武汉、合肥共5个城市开设了十多家体验店。这些体验店经营面积在40-50平方米间，门店多开在商场内。门店内包括泰笛线上已有的洗涤、鲜花、绿植业务。据泰笛相关负责人表示，实体体验店内摆放了鲜花、绿植，同时这也是泰笛在线下主推的业务。

对于O2O平台而言，无论是租金成本还是经营人员，重资本的实体店曾是可望而不可及的高地。不过，泰笛相关负责人表示，目前公司现有的实体体验店能够实现收支平衡。

实际上，在商场内开设实体体验店并非泰笛的线下首秀。去年11月左右，泰笛在上海落地首家无人洗衣店，据透露，泰笛将在全国范围内开设超100家无人洗衣店。无人洗衣店主要布局在与用户距离更近的社区周围，同时会选择中高端社区。

尝试开展新业务

在2012年上线的泰笛以洗涤业务起家，并在2015年、2017年先后推出了鲜花、绿植业务。泰笛相关负责人称，目前鲜花、绿植的业务在总业务中占比不足五成，公司希望培养鲜花消费市场，之后在总量增长后，摊薄鲜花的经营成本。

O2O平台试水实体店的模式，并非初露“荷尖”。早在2014年O2O兴起之时，用于展示、体验的实体门店也在不断落地。然而，早期的O2O+实体的模式并不理想。对此，互联网时评人张书乐表示，在行业处于流量争夺阶段，O2O平台自营实体店，容易导致平台竞争力分散。现在幸存的O2O平台需要通过组建实体资源来稳定市场份额。实体的服务可以解决线上服务中“质量不可控”的难点，也能促使平台进行跨界融合。

据介绍，在实体体验店投入运营之后，也对泰笛的业绩起到一定的提振作用。泰笛的实体体验店之所以在商场落地，既是想要树立鲜花、绿植业务的品牌形象，还希望线下店可以叠加更多的服务，成为线下生活服务的入口，与线上形成互补。

此外，泰笛相关负责人表示，当下鲜花、绿植市场尚未形成品牌化路线，公司选址在商场中，是希望通过在消费者心中塑造鲜花、绿植的品牌形象。张书乐分析认为，在鲜花市场塑造品牌，需要通过标准化生产打造爆款产品。此外，定制化也是尝试方向之一，平台根据客户订单，通过线上选择条件以及线下实际定版的方式，拓展一批个性化需求较为强烈的用户。

线上洗衣进入存量期

实际上，不断拓展新业务的泰笛也侧面反映出，线上洗衣市场正面临着更加激烈的竞争。有上门洗衣行业的业内人士表示，在线上洗衣业务的存量期，既意味市场成熟，也代表竞争越发激烈，同时行业市场的发展空间也变得越来越有限。

对于线上洗衣业务的发展，张书乐指出，早期线上洗衣是通过压缩渠道来形成便利、利润，这并不存在技术性门槛。业务过渡期后，线上洗衣的用户局限性大，因此增长乏力也是必然出现的状况。

此外，电子商务研究中心生活服务电商、共享经济助理分析师陈礼腾表示，线上线下融合成为当下电商平台发展主流，不过这需要较长的培养期。他认为，鲜花、绿植可以尝试中高端路线，服务这类消费群体具备较好的前景。随着人们对于生活品质的追求不断提高，消费者对于鲜花、绿植的需求更多体现在观赏性而不是实用性，而观赏性的匹配价格也往往较高，这也与中高端路线相契合。“洗衣服务只是生活需求，属于基本层次，而鲜花、绿植则更多属于生活追求，这也体现了消费升级”，陈礼腾表示。

北京商报记者 吴文治 王维祎/文 李烝/制表