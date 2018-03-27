探访湖畔大学：第一课让明星创业者放下身段擦地板

3月27日，湖畔大学第四届开学典礼在杭州举行。阿里巴巴集团董事局主席马云、万通控股董事长冯仑、巨人网络集团董事长史玉柱、清华经管学院院长钱颖一、银泰集团创始人兼董事长沈国军、辞任复星医药董事的郭广昌等出席。

记者 | 刘素宏 编辑 | 赵力

这是一所没有校门的大学，这是初次造访者对这所大学的第一印象。经历四届，湖畔大学正在向越来越多创业者敞开大门，在这里探讨企业家精神的真谛。

3月27日，湖畔大学第四期开学典礼“杏鸣礼”在杭州三台山路举行，第四期学员中包括寻找中国创客评选出的年度中国创客Blued CEO耿乐、量化派CEO周灏。此外还有滴滴总裁柳青、每日优鲜创始人兼CEO徐正等创业者，身价数百亿元的中通快递创始人赖海松也作为老学员代表低调坐在教室后排。

距离这里10公里以内，就是当年阿里巴巴最初创业起家的湖畔花园，淘宝、支付宝都从湖畔花园孵化出来。

从最初2014年马云从阿里内部抽调了8人小组搭建湖畔大学，2015年3月27日，湖畔大学第一届开学典礼举行，三年过去，湖畔大学一直努力去阿里巴巴化。

目前在中国，服务于企业家的类似大学还有从腾讯旗下的青腾创业营升级而来的青腾大学，联想之星也有类似的培训。

今天，寻找中国创客在湖畔大学现场，通过学员分享、现场互动，为你展现一个更加真实的湖畔。

新学员平均创业年限达到8年

今天（3月27日），开学典礼结束后，统一身穿湖畔大学校服的学员们一涌而出，明星胡海泉等也都统一着装。滴滴总裁柳青也身穿灰色上衣、短裙，一身女学生的装扮。

“嗨，晚上欢迎来看我们表演的戏剧”，典礼结束转场时，易到创始人、前CEO周航热情地和周围的人打招呼，谈到晚上的戏剧表演异常兴奋。作为保荐人的中国创客导师、赛富亚洲创始管理合伙人阎焱也夹在同学中间，与学员一起到餐厅用餐。

到了第四届，湖畔大学学员选拔越来越激烈。教育长曾鸣介绍，本届湖畔大学共有2600多名创业者报名，经过层层选拔，最终48名同学入选，主要分布在共享经济、实业制造和文化传媒等领域。

“我们立志做一个三百年的大学，因为我们希望把企业家精神传承下去，我相信这种精神对于大家来说是最有价值的一种感召力量，也是一个信任的坚实基础。”曾鸣说。

根据湖畔大学的官方资料，从年龄分布来看，第四届学员的平均年龄为37.3岁，其中最大的出生于1970年，最小的今年只有25岁，40岁以下创业者的比例占到学员总数的80%。今年入学的新学员平均创业年限达到8年。

此外，他们所在的创业企业，年均纳税额达1.97亿元，每年平均要为1615人缴纳社保。

银杏之约

与鲜花满路的杨川三月景象不同，位于杭州三台山路的湖畔大学创业研究中心院内高高悬挂起金属质地的银杏叶。

银杏是今年湖畔大学主题的一个隐喻。今年的开学典礼取名“杏鸣礼”，同时，完成三年学习并通过答辩的学员将获得立杏书作为纪念。银杏有浓厚的传承意味，是世界上寿命最长的植物之一，“30年而生，300年而兴”，象征着智慧与毅力。银杏树种要栽几十年后，才能大量结果，所谓“公种而孙得时”，因此也称公孙树，寓意着传承。“三春鸣杏、无风也歌”，借鸣杏礼，我们一起寄望未来，为果实而鸣。

做过英语老师的马云，畅想退休生活时有两大规划，一个是马云公益基金会，一个湖畔大学。而马云为何如此心系湖畔大学，按照湖畔大学教育长曾鸣的说法，企业家精神要在这里得到传承。

来湖畔大学上课之前，学员被通知从家乡邮过来一包土，这包土会放到湖畔大学新校址的银杏树下——在这里，每个学员都有一棵自己的银杏树。

对于创业者而言，不忘自己从何出发，其实是知易行难的。

而立杏书也成为湖畔大学为每一位结束三年学业并通过答辩的学生准备的一份特殊礼物。意为“三年立杏，百年守约”，在曾鸣看来，这份立杏书既是对学生的一份嘉奖，也是同学们给湖畔的一份承诺。

“创业注定是一个孤独的旅行，但是我们希望湖畔是成为创业者的精神家园，成为一个大家能够终身学习、共同成长的家庭。” 湖畔大学教育长曾鸣在现场说道。

湖畔大学由柳传志、马云、冯仑、郭广昌、史玉柱、沈国军、钱颖一、蔡洪滨、邵晓锋九位企业家和著名学者共同发起创办。湖畔大学坚持公益性和非营利性，主张坚守底线、完善社会。2015年3月27日，举行了“湖畔大学第一届开学典礼”，马云出任湖畔第一任校长，曾鸣教授出任湖畔教育长。从此以后，每年的3月27日就成为了湖畔开学季。

戏剧课让明星创业者放下身段擦地板

在开学典礼前，学员要在预备营上戏剧课，这也是一次破冰式训练，目的是让这些明星创业者忘记自己是谁，放下自己的外壳。

与传统商学院的一个不同之处在于，创业者来到这里，要上戏剧表演课，老师来自上剧场，上剧场是台湾著名舞台剧导演赖声川的专属剧场，在业界声誉很高。

在八九百平米的空旷舞台上，创业者要擦自己脚下的地板，在舞台上时而快走、时而慢走、蹦跳，切换场景。

“在这里，你会忘了自己的公司有多少估值，暂时放下自己原来是干什么的，在这里，要通过语言、眼神、形体投射、表演到位来建构人与人之间的信任”，参加戏剧表演的Blued CEO耿乐告诉寻找中国创客。

放下身段，对于这群创业者来说确实需要训练。

忘记才能更好出发。

每次戏剧课前，创业者需要擦舞台的地板，其实创业者最初对跪在地上擦地板会有抵触，觉得这太仪式感，但实际上，在空旷的舞台上不断行走的过程中，学员感受到了老师所谓的“感谢地板的支撑”，其实是在减掉自己的外壳，正是在表演中，在缓步徐行与快步疾走时间，平时忙碌的创业者才有时间与自己对话。

“以前当警察喜欢与人眼神交流，后来自己创业，做了CEO，全公司的人向我汇报，甚至别人跟我说话而我在忙别的，经常会有人来我办公室，我连头都不抬。但其实这并不好，”做过16年警察而后创业的耿乐开始从戏剧课上反思自己过往公司管理中的问题。

马云寄语：不要和同学做生意

在从湖畔大学开往晚宴外婆家餐厅的大巴车上，一车的创业者彼此相谈甚欢，来自医药的传统行业的创业者会对移动互联网更感兴趣，跨界交流无处不在。

但这种交流，更为务虚。

与青腾大学更注重项目本身和腾讯的关联不同，湖畔大学的话题更为宽泛，所挑选的企业也并不是与阿里生态强关联，也并未在投资方上涉限，比如快手的宿华获得腾讯系投资，智能门锁企业云丁科技则是百度风投领投，小米、顺为资本、双湖资本等机构跟投的创业企业。

一位参加湖畔大学的学员告诉寻找中国创客，马云几次提醒我们，不喜欢湖畔大学互相做生意，世界那么大，为什么要跟自己的同学做生意。保持同学关系的纯粹很重要，在这里，校友之间愿意分享，帮助。同时，这里也不提倡酒文化、官文化。

对于马云的提醒，这位学员也表示可以接受，来到这里更多是提升自己，而不是直接去思考商业化、思考赚钱，创业孤独的路上，有踩过坑的人愿意真诚分享也好过自己艰难探索而领悟缓慢。创业有很多种，挣钱是一个层面，但企业家要有社会责任，这里不希望大家都是商人，而是培养未来企业家，企业家更注重社会责任，以及能给世界带来的改变。

附部分四届学员名单：

滴滴出行柳青；

Blued （兴趣社交软件）耿乐；

量化派（科技公司）周灏；

小猪短租（在线旅游）陈驰；

磨铁图书（文化娱乐）漆骏泓；

亚厦控股（建筑装饰）丁泽成；

每日优鲜（电子商务）徐正；

video++（人工智能及移动互联网）金明；

英语流利说（互联网教育）王翌；

爱空间（装修）陈炜。