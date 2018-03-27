乐视网:正竭力解决公司目前的经营困难 28日起复牌

新浪科技讯 3月27日晚间消息，乐视网发布公告称，截止目前，公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系。公司股票将于2018年3月28日上午开市起复牌。

公告称，截至目前，公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难：改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系；积极与相关金融机构协商贷款展期、努力解决公司面临的经营困难；寻求第三方增资以解决子公司目前面临的资金压力；协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款。

目前，公司管理层正在积极应对公司面临的债务压力，着力于通过恢复各项主营业务的开展以重新激活公司的现金流和供销体。同时，公司积极与相关金融机构协商贷款展期并努力解决公司面临的经营困难及资金压力。此外，公司正在积极与乐视非上市体系进行协调，责成关联方切实解决上市公司非上市体系公司因历史关联交易形成的关联应收款，缓解资金压力。

但总体上来看，公司目前整体资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张，公司管理层正在积极寻求一切可能性的方案，但目前尚未形成确定方案。