孙宏斌很绝望，贾跃亭很亢奋！

【编者按】孙宏斌前天专门召集媒体开了新闻发布会，对于乐视，他表达了自己最新的看法，他基本上承认自己在乐视上投资是失败的。孙宏斌认为，乐视网的出路无非就是三条路，一破产重组，第二卖股还债，第三就是退市。而现在来看，这三条路都无比艰难。

华夏时报记者 翟亚男 北京报道

两年前的乐视生态全球年会，曾经以一首《野子》抒发自己造车梦的贾跃亭，激动得泪洒现场。“怎么大风越狠，我心越荡。我会变成巨人，踏着力气，踩着梦……”创业的艰辛和造车的不易，在这首歌里被述说得淋漓尽致。可时隔不久，乐视即陷入各种危机，乐视造车也变得生死未卜。这不禁让外界怀疑，当初贾跃亭的造车梦是否如歌中唱的那般真实动人？

一切似乎还未结束。3月20日，有消息称，由贾跃亭出任CEO的电动车初创公司法拉第未来（Faraday Future，简称“FF”）在美国正式启动位于加州的汉福德工厂建设，并于近日在北京和上海两地开始大量招聘员工。隐身多时的贾跃亭和他的FF终于出现在公众视野。

“坐西望东”的FF

去年1月的国际消费电子展（CES）前夕，FF在拉斯维加斯正式发布了其首款量产车型——FF91。在发布会现场，FF战略伙伴乐视创始人贾跃亭驾驶着FF91登场。需要注意的是，FF和乐视汽车完全是两码事儿，乐视和FF虽是战略合作伙伴关系，但投资属于贾跃亭个人行为，并不是乐视。由此看，能与在国内被债务缠身的乐视撇清关系，FF似乎还有希望，而且贾跃亭凭借高超的资本运作能力，成功为FF注血。

在今年2月的供应商大会上，贾跃亭宣布FF获得了15亿美元的融资，满足了IPO前的资金需求，FF91也将在2018年底前交付。据悉，在去年8月，FF就宣布停止在内华达州的北拉斯维加斯建设工厂，转而将在其他比较成熟的地点建设工厂，从而缩减建设周期。其选中的新地点，正是加州汉福德。

位于汉福德的这座工厂占地面积为100万平方英尺，相当于9.3万平方米，目前披露的照片显示，已经有一些工人和机械设备出现在工厂中。根据当时的报道，当法拉第在汉福德的电动车工厂全面投产时，将提供1300个工作岗位。但在宣布新选址后，该工厂在过去数月中并未开工，长期处于荒废状态。这也让外界怀疑FF汉福德工厂是否会重走内达华工厂的老路。

FF在美国开建工厂的同时，日前，贾跃亭疑似欲在广州拿地建厂。有消息称，FF关联公司睿驰智能汽车（广州）有限公司疑似将在广州南沙参与一处地块的公开竞标。资料显示，睿驰智能的注册时间为今年2月12日，股东为SMART MOBILITY （HONG KONG） HOLDINGS LIMITED，后者曾用名正是FF Hong Kong Holdings Limited，中文名为法法汽车生态（香港）有限公司。

FF官方微博认证的公司正是法法中国，FF发布声明和有关产品消息等也是通过该微博。对于关联公司在广州参与地块竞标的消息，FF公司日前对外表示，正全力以赴为FF91量产而努力，“对于此类传言，公关部门没有收到消息。”

在前程无忧网站上记者看到，目前法法中国正在北京和上海两地大规模招聘员工，北京主要招聘电气工程师等技术类人员，上海为竞品调研员等。同时，FF中国微信公众号FaradayFuture自1月12日以来更是连续发布了5期精英召集令，岗位涉及底盘、电子电器、车身内外饰、整车控制、整车集成、电驱动和充电、电池系统、试制试验等相关专业工程师。这些都表明法法中国有意在国内量产新能源汽车。

“信任”难以翻盘

曾有众多国内粉丝被贾跃亭的造车梦感动得内心澎湃，甚至当贾跃亭还拿着PPT侃侃而谈时，这个“造车新势力”即收获了掌声无数。可是，当贾跃亭真的将他的汽车呈现在公众面前时，你忽然发现，那个被公众一直关注的造车梦变成了“美国梦”，并不是“中国梦”。

公开资料显示，FF是一家有着美国硅谷背景的智能互联电动车新兴企业，该公司成立于2014年4月，目前FF公司已申请2000项专利。据悉，FF拥有包括特斯拉底盘工程师、宝马i8和i3概念车工程人员以及雪佛兰Volt动力工程人员等的一支豪华团队，这或许是FF要造电动版宾利的底气。

作为FF的投资人，一直身在美国的贾跃亭近日表示，“正在努力提高英语水平。”2017年7月，已经避走美国的贾跃亭，辞任了乐视网所有职务，并表态全力投入美国的造车事务。他在国内的债务问题交由他的妻子甘薇和兄长贾跃民处理，此后有传闻称贾跃亭在申请美国绿卡，后被乐视辟谣。不管怎么看，贾跃亭造车已经和中国没什么关系，再不可与蔚来、小鹏这样的国内造车新势力混为一谈。

当然，美国产的FF91终究还是要卖给中国人，这一点贾跃亭很清楚。此前有媒体报道称，FF91的电池容量为130kwh，续航有望达到700公里，百公里加速仅需2.39秒，而售价方面可能会超过200万元人民币。不得不说，FF91的售价和它的续航一样“出众”。那么，国人会为200万元一辆的FF91埋单吗？

价格是一方面，尚不知是否货真价实，根源还在于贾跃亭本人在国内造成的信任危机已覆水难收。目前，外界对于贾跃亭的资金状况依然不甚清晰。由他担任第一大股东的乐视网，此前披露的2017年业绩预告显示，该公司在2017年度将遭遇116亿元的净亏损。而贾跃亭本身和他主导的乐视系非上市业务，和乐视网及其他供应商还存在一系列复杂的账款及债务纷争。

由此迟迟不在国内露面的贾跃亭，一度因“下周贾跃亭回国”这样的标签登上了热搜榜，被评为2017年度十大谜团之最。届时FF91上市，即便贾跃亭真的会第一时间带着他的新车回国，想必抱着看热闹心理的普通大众也仅是出人难出份子钱。汽车行业评论员颜景辉认为，FF91能否在高端电动汽车市场站稳脚跟，还有待市场检验。同时，FF在国内发售情况会不会受到乐视危机和贾跃亭信誉的影响，目前来看，消费者对于这两者的态度显然已经不像过去那样推崇。

显然，在失去人气的同时，中国市场留给贾跃亭的时间和机会已不多。贾跃亭那边还在美国左右腾挪地摆弄汽车，这边国内第一辆互联网新势力汽车已经正式上牌。3月21日，小鹏汽车1.0版顺利通过广州市交警支队审查，成为首个上牌的新势力车型。实际上，随着各大造车新军各项产品的纷纷落地，今年也将成为新势力车企的竞争元年：蔚来汽车量产车型ES8将于4月交付用户；百度投资的威马汽车，首款纯电动SUV-EX5也已进入量产阶段，并定于北京车展开启预售……

“吹啊吹啊，我赤脚不害怕；吹啊吹啊，无所谓扰乱我……”但愿内心无畏的贾跃亭，在开着FF91回国时也能轻松高歌此曲，只怕再听这首歌时，大众的心中已变了滋味。