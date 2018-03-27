福布斯发亚洲30位30岁以下精英榜:印度上榜人数最多

福布斯推出了最新的亚洲30U30榜单。

来源：福布斯中国

今年是本榜单第三年推出，依旧汇聚了创新者和颠覆者。他们正在重塑自己所在的产业，使亚洲变得更美好。今年的榜单得到了超过2,000个提名。最终杀入重围的上榜者皆是亚洲各行各业的佼佼者。

总体来看，今年的上榜者共来自24个地区，其中阿塞拜疆、斐济等首次诞生上榜者。

从地区分布看上榜者：

——今年，印度有65个上榜者，中国内地次之，有59个上榜者。

——印度的上榜者平均分布在各个行业，但中国创业者们则证明，他们是新科技中不可小觑的一支力量。中国内地的许多上榜者推动了人工智能、区块链和机器人领域的创新。

——澳大利亚拥有众多在国内外享有知名度的创新人才和娱乐业人才，创业热潮兴起。因此，澳大利亚今年有35位上榜者，排名第三。

——韩国有25位上榜者，连续第二年活跃在各个行业。

——虽然新加坡人口仅500万，但仍有21位上榜者。

——日本的上榜者主要分布在体育、娱乐和艺术行业。

——来自中国香港创业者脱颖而出，主要活跃在金融领域。

本榜单的上榜情况再次表明，占世界年轻人人口比重超过60%的亚洲正在实现史诗般的崛起。

推广新技术

日本创新者Kaz Ishigame今年25岁。因为受到了埃隆·马斯克SpaceX公司的鼓舞，他创建了自己的企业Infostellar。该公司专门从事空间业务，为小型、近地轨道卫星提供卫星天线分享服务。Kaz Ishigame称，这项业务犹如“卫星的爱彼迎”。

Kaz Ishigame对福布斯表示：“我的问题是，为什么日本人不认为空间行业是很酷的东西？日本有众多具有适用技能的人才，为什么日本没有开发空间产品和服务，并进行销售。日本在全球空间行业没有存在感。”

27岁的史晓刚来自中国内地，正借着政府应用人工智能、增强现实等技术的东风，推进自己初创企业——枭龙科技的发展。枭龙科技制造的AR头戴设备将虚拟信息和现实世界的景观重叠。在政府资金的扶持下，该公司正在为公安部门生产AR眼镜，帮助民警识别、捕获嫌疑人。该设备与普通眼镜外观相似，有联网功能，能够识别人脸，并将人脸信息与身份证数据库的信息比对，找到可能的嫌疑人。

Francisco Serra-Martin是一位来自澳大利亚的上榜者，其初创企业Sonder Design制造的定制化键盘使用专门软件和电子墨水显示技术感知用户的活动（如，用户正在使用什么应用），并且对现实内容做出相应调整。这款智能键盘的成本与标准键盘相近，远远低于竞争对手产品的成本。因此，Serra-Martins认为，这款键盘的未来发展趋势将于智能手机类似，将成为键盘和笔记本界面设计的新标杆。

融合创新

今年榜单最令人欣喜的亮点就是，一些正在应对本地区缺乏包容性问题的创业者也登上了榜单。

Amira Geneid来自马来西亚。她认为，已经到了让穆斯林女性获得高质量美容产品的时候。Zahara满足她们的宗教仪式需求，也符合宗教规范。她的化妆品不含酒精和动物产品，在新加坡和马来西亚上网销售。同时，她还计划进入印尼和迪拜等其他穆斯林占人口多数的市场。

Tara Baker也认为包容性方面的问题是存在的。Baker是一位女同性恋者，今年29岁，来自澳大利亚。她看到，婚礼行业“以异性婚礼为主”，对同性伴侣缺乏代表性。于是，她与未婚妻Arlia Hassell一起决定，创办一份婚礼主题的杂志，满足LGBTQ人士的需求，为与二人情况相同的伴侣带来灵感，帮助这些伴侣筹备完美的大喜之日。

榜单制作

评选本榜单上榜者时，我们特别关注为各自领域带来切实改变的人士。我们收到了超过2,000份提名，都很令人印象深刻。为了从中优中选优，我们聘请了行业评委，对每一位上榜者进行评审。

今年，本榜单的评委有商业巨头Allan Zeman和Hiroshi Mikitani，负责零售和电商行业的评审；有著名时尚设计师谭燕玉（Vivienne Tam）和歌手吴亦凡分别担任艺术行业，以及娱乐和体育行业的评委；我们还请到了来自Fossil的Sonny Vu、来自Infosys 的S.D. Shibulal等本地区的成功科技创业者，以及来自创新工场的李开复和来自真格基金的方爱之助我们一臂之力。