500彩票网第四季度净亏损1640万美元 同比转亏

新浪科技讯 北京时间3月27日晚间消息，500彩票网(NYSE:WBAI)今日发布了截至12月31日的2017财年第四季度及全年财报。第四财季，净营收为人民币4810万元(约合740万美元)，而第三财季为人民币4320万元，上年同期为人民币750万元。归属于500彩票网的净亏损为人民币1.299亿元(约合2000万美元)，而第三财季净亏损人民币7220万元，上年同期净亏损人民币910万元。基于非美国通用会计准则，归属于500彩票网的净亏损为人民币1.068亿元(约合1640万美元)，而第三财季净亏损人民币5880万元，上年同期净利润人民币2420万元。

第四财季业绩摘要：

净营收为人民币4810万元(约合740万美元)，而第三财季为人民币4320万元，上年同期为人民币750万元。

运营亏损为人民币1.431亿元(约合2200万美元)，而第三财季运营亏损人民币7440万元，上年同期运营亏损人民币9820万元。

基于非美国通用会计准则，运营亏损为人民币1.199亿元(约合1840万美元)，而第三财季运营亏损人民币6100万元，上年同期运营亏损人民币6490万元。

归属于500彩票网的净亏损为人民币1.299亿元(约合2000万美元)，而第三财季净亏损人民币7220万元，上年同期净亏损人民币910万元。

基于非美国通用会计准则，归属于500彩票网的净亏损为人民币1.068亿元(约合1640万美元)，而第三财季净亏损人民币5880万元，上年同期净利润人民币2420万元。

每股美国存托股基本和摊薄亏损均为人民币3.18元。

基于非美国通用会计准则，每股美国存托股基本和摊薄亏损均为人民币2.62元。

2017财年全年业绩摘要：

净营收为人民币1.290亿元(约合1980万美元)，而2016财年为人民币1090万元。

运营亏损为人民币3.509亿元(约合5390万美元)，而2015财年营亏损人民币3.666亿元。

基于非美国通用会计准则，运营亏损为人民币2.597亿元(约合3990万美元)，而2016财年运营亏损人民币2.302亿元。

归属于500彩票网的净亏损为人民币3.171亿元(约合4870万美元)，而2016财年归属于500彩票网的净亏损为人民币2.030亿元。

基于非美国通用会计准则，归属于500彩票网的净亏损为人民币2.26亿元(约合3470万美元)，而2016财年归属于500彩票网的净亏损为人民币3960万元。

每股美国存托股基本和摊薄亏损均为人民币7.77元。

基于非美国通用会计准则，每股美国存托股基本和摊薄亏损均为人民币5.53元。

第四财季业绩分析：

净营收为人民币4810万元(约合740万美元)，而第三财季为人民币4320万元，上年同期为人民币750万元。

运营开支

运营开支为人民币1.655亿元(约合2540万美元)，与上年同期的人民币9960万元相比增长66.2%，与第三财季的人民币1.175亿元相比增长40.9%。

服务成本为人民币2170万元(约合330万美元)，与上年同期的人民币420万元相比增长416.7%，与第三财季的人民币1990万元相比增长9.0%。

销售及营销开支为人民币2970万元(约合460万美元)，与上年同期的人民币1250万元相比增长137.6%，与第三财季的人民币2130万元相比增长39.4%。

总务及行政开支为人民币9170万元(约合1410万美元)，与上年同期的人民币6610万元相比增长38.7%，与第三财季的人民币6090万元相比增长50.6%。

服务研发开支为人民币2240万元(约合340万美元)，与上年同期的人民币1680万元相比增长33.3%，与第三财季的人民币1550万元相比增长44.5%。

运营亏损

运营亏损为人民币1.431亿元(约合2200万美元)，而第三财季运营亏损人民币7440万元，上年同期运营亏损人民币9820万元。

基于非美国通用会计准则，运营亏损为人民币1.199亿元(约合1840万美元)，而第三财季运营亏损人民币6100万元，上年同期运营亏损人民币6490万元。

归属于500彩票网的净亏损为人民币1.299亿元(约合2000万美元)，而第三财季净亏损人民币7220万元，上年同期净亏损人民币910元。

基于非美国通用会计准则，归属于500彩票网的净亏损为人民币1.068亿元(约合1640万美元)，而第三财季净亏损人民币5880万元，上年同期净利润人民币2420万元。(李明)