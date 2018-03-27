审计署揭虚拟币黑幕 60余家平台操纵“币值”吸血

21世纪经济报道 21财经App 李维 北京报道

虚拟货币的风险正在被更多监管部门所关注。

21世纪经济报道记者了解到，国家审计署3月26日在其公众账号转载《中国审计》署名王梦醒文章《虚拟货币的审计方法》（下称文章），对当前虚拟货币问题进行了风险提示和审计方法。

文章强调，自比特币诞生以来，特别是近几年，市场上出现了大量的虚拟货币，它们将“去中心化”“开放源代码”“运用区块链技术”等作为吸引消费者投资的“噱头”，利用互联网技术进行广泛传播，严重扰乱了货币市场，对消费者也造成巨大损失。

文章总结认为，当前虚拟货币主要包含四类运作手法。一是构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显；二是通过编造故事、设计模式吸引投资者眼球；三是兼具多种违法犯罪特征；四是虚拟货币犯罪活动与地下钱庄紧密相连。

文章提到，“审计抽查60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能，所谓的“币值”均由平台自行随意操控，平台吸引投资者加入后，通过操纵‘币值’不断向投资者‘吸血’，往往波及人数众多，涉案金额巨大。”

此外文章提出，虚拟货币存在虚构模式、互助盘、挖矿机、拆分盘等多种模式。多模式的虚拟货币违法活动总结如下：

1.虚构模式：各种虚拟货币平台普遍将“比特币”保证其币值不易被操纵的“区块链”“去中心化”等技术宣称为本币种的技术，有的还以国际组织、跨国金融集团命名，有的则直接将中国人民银行正在研究推进的数字货币技术与本币相混淆，用于“背书”，迷惑性极强。

2.互助盘：以平台自创的虚拟货币为投资载体，投资买入虚拟货币称为“提供帮助”，卖出虚拟货币称为“得到帮助”。投资者（买方）在确定投资额度的基础上，由系统匹配卖出虚拟货币的投资者（卖方）。系统匹配时间为1至14天，在等待匹配期间，卖方可享受每天1%的投资收益，收益以账户里增加的虚拟货币体现。匹配成功后，买方需要在72小时内转款给卖方，并上传付款凭证，卖方也需要在72小时内确定收款。至此，卖方完成投资获利退出，买方身份转换成为卖方，并等待系统再次匹配下一位买入虚拟货币的投资人，以此循环。

3.挖矿机：投资者通过网站指定的交易平台购买虚拟货币，再用虚拟货币租赁矿机，由宣称位于国外的矿机托管机构代为“挖矿”。“矿机”分不同等级，租期一年，在租期内按照投资级别不同，投资者账户体现为每天增加不同数量的虚拟货币，其承诺的年化虚拟货币回报高达几倍。

4.拆分盘：人为构造一套以美元进行计价、价格在一定区间循环往复、数量可以翻倍的运营体系，如虚拟货币价格从0.2美元开始，每销售100万个虚拟币，涨0.01美元，币值涨到0.4美元后进行拆分，即投资者手中的虚拟货币数量翻倍,然后价格恢复至0.2美元，进入下一轮交易和拆分。

文章亦指出，针对虚拟币的审计亦可采取大数据分析、找准幕后实际控制人、谨慎对待问题定性等方式开展。

“在对某虚拟货币问题线索进行查处的过程中发现，绝大部分账户在吸纳资金之后，便将资金迅速分散转移，而恰恰有一个账户基本上是资金只流入而不流出，流出也只是用于购房、购车等消费。审计人员在数据分析的基础上，再辅之以延伸调查，便能够提高锁定幕后操控者的成功率。”文章举例称。

不过也有区块链技术人士指出，上述针对虚拟货币的揭露主要是针对“空气币”等欺诈类项目，而比特币、以太坊等主流加密资产与其仍然有本质区别。