阿里CEO、菜鸟董事长张勇:将面向新零售物流加大布局

新浪科技讯 3月27日下午消息，阿里巴巴集团CEO、菜鸟网络董事长张勇今日在菜鸟管理者大会上表示，菜鸟网络将在新零售的趋势下，加快开辟新的物流赛道，面向未来加大技术前瞻性投入，通过技术赋能来提升整个行业的效率。

今年初，为了更好的推进新零售战略，加速新零售物流一体化，张勇已经亲自担任菜鸟董事长。今天的菜鸟管理者大会上，阿里巴巴集团首席人才官童文红表示，在做好阿里人力资源总负责人工作的同时，她仍将继续兼任菜鸟董事，协助张勇落实整体战略。

“未来每天十亿个包裹，靠一家公司肯定做不过来。菜鸟产生的时候，我们的初心就是让所有物流公司能够做好数字化转型，插上技术的翅膀“。张勇表示，过去几年菜鸟围绕快递、仓配、国际、末端、农村五张物流网络建设，用技术助力物流企业在数字经济时代向数字化转型，已经做了大量布局。

但是在新零售的趋势下，商家和货主对于降低成本、提高货物流转效率，消费者对于提升物流体验，都有更高的要求。张勇说，菜鸟将与合作伙伴一道，针对不同品类形成特定行业的新零售物流解决方案。

除了基于物流的整体运作能力来布局，张勇认为，菜鸟更重要的是面向未来进行布局，在技术上针对未来不断进行前瞻性投入，真正通过开辟新赛道的方法，引领未来创新。

为此，阿里巴巴和菜鸟已经宣布将在未来5年内投入1000亿元，加大数据技术等领域的研发，与物流合作伙伴共同推进智能仓库、智能配送、全球超级物流枢纽等核心领域建设。

作为新零售重构“人货场”的基础设施，阿里巴巴生态内的商业与物流互相协同已经产生了多种新零售物流形态。比如盒马鲜生采用线下门店“店仓结合”的方式，在生鲜品类做到了3公里内30分钟送达。天猫超市的1小时达，通过连接便利店和末端快递网点，实现了生鲜商品的社区级前置，在全国16个城市可以实现下单后1小时送达。

近期，天猫和菜鸟又宣布新零售物流从生鲜领域向全品类扩散。此外，菜鸟与零售通结合，实现了物流从大型区域仓，到城市仓，再到大型商超和万千小店的快速配送，打通了物流2B和2C模式。目前，阿里新零售物流已在全国数十个城市布局，覆盖近1亿人口。