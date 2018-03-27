湖畔大学举行第四届开学典礼 最年轻学员25岁

新浪科技讯 3月27日下午消息，湖畔大学第四届开学典礼在杭州举行，在学长和校董们的集体见证下，48名来自不同领域的企业家学员将开始为期三年的湖畔之旅。湖畔大学教育长曾鸣表示，湖畔大学的使命是发现并培养具有企业家精神的创业者，经过三年的探索，湖畔已经建立起一套完整的教学体系。

学员平均年龄37.3岁 最年轻学员25岁

“湖畔大学对大家最重要的价值，因为我们立志做一个三百年的大学，因为我们希望把企业家精神传承下去，我相信这种精神对于大家来说是最有价值的一种感召力量，也是一个信任的坚实基础。”教育长曾鸣介绍，本届湖畔大学共有2600多名创业者报名，经过层层选拔，最终48名同学入选，主要分布在共享经济、实业制造和文化传媒等领域。

从年龄分布来看，第四届学员的平均年龄为37.3岁，其中最大的出生于1970年，最小的今年只有25岁，40岁以下创业者的比例占到学员总数的80%。

社会担当成关键词 新入学者年均纳税额达1.97亿元

在湖畔大学的第四个开学季上，从第一届老学员到第四届新生都获邀来到现场，“家国情怀”和“社会担当”成为被反复强调的两个关键词。

湖畔大学不是一个富人圈子，而将为学员提供一个探讨社会责任、社区责任、家庭责任和朋友责任的场所。在对“企业家精神”的要求上，湖畔也设置了明确的规定，学员必须创业满三年，并提供完税证明。这一点，在本届湖畔大学的学员身上也得到了最佳诠释。

据了解，今年入学的新学员平均创业年限达到8年，此外，他们所在的创业企业，年均纳税额达1.97亿元，每年平均要为1615人缴纳社保。

“三年立杏，百年守约” 湖畔向学员提倡“永不毕业”

湖畔所倡导的“企业家精神”不仅在新老学员之间传承，也贯穿在每一位学员的湖畔之旅中。

第一届共有35名同学顺利通过答辩，结束了为期三年集中学习和自主学习期。刚刚过去的这一年，他们重新思索“世界因我有何不同”这一入学题，并向全社会展现三年的收获变化。

今年的湖畔开学季活动中，湖畔大学特地为每一位结束三年学业并通过答辩的学生，颁发立杏书，意为“三年立杏，百年守约”，这份立杏书既是对学生的一份嘉奖，也是同学们给湖畔的一份承诺。

“创业注定是一个孤独的旅行，但是我们希望湖畔是成为创业者的精神家园，成为一个大家能够终身学习、共同成长的家庭。” 湖畔大学教育长曾鸣在现场说道。

湖畔大学由柳传志、马云、冯仑、郭广昌、史玉柱、沈国军、钱颖一、蔡洪滨、邵晓锋九位企业家和著名学者共同发起创办。湖畔大学坚持公益性和非营利性，主张坚守底线、完善社会。2015年3月27日，举行了“湖畔大学第一届开学典礼”，马云出任湖畔第一任校长，曾鸣教授出任湖畔教育长。从此以后，每年的3月27日就成为了湖畔开学季。