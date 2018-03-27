新浪科技> 互联网 > 正文

张勇：阿里做新零售不为造风口 投资有三个原则

张勇：阿里做新零售不为造风口 投资有三个原则
2018年03月27日 14:24 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
阿里CEO张勇阿里CEO张勇

　　新浪科技讯 3月27日下午消息，阿里CEO张勇近日在内部就新零售话题发表讲话，透露了阿里推进新零售的战略思路。

　　“新零售没人做过，阿里巴巴要先尝试，试错的事情自己来，成功的经验和产品赋能给合作伙伴。阿里巴巴不做把成功留给自己、把试错留给合作伙伴的事情。”

　　张勇表示，阿里巴巴做新零售不是为了造一个投资的概念，或者去追一个风口。“风口就是我们刮起来的。”

　　在投资方面，张勇表示阿里的投资始终服务战略目标，从来不做财务投资。阿里选择的合作伙伴也不是那些在二级市场为了短期的利益、搭资本热潮、或以炒概念为目的的公司。他还透露了投资、业务的三个原则：能否推进商业的革新，能否提升用户体验，特别是服务体验，能否激发变革性技术的创新和发展。(张俊)

　　以下为张勇讲话要点：

　　1、阿里巴巴做新零售不是为了造一个投资的概念，或者去追一个风口。风口就是我们刮起来的。

　　2、别人说阿里新零售是中心化。如果有，那就是以用户价值为中心、以合作伙伴价值为中心。我们所有投资、业务就是三个原则：能否推进商业的革新，能否提升用户体验，特别是服务体验，能否激发变革性技术的创新和发展。

　　3、新零售没人做过，阿里巴巴要先尝试，试错的事情自己来，成功的经验和产品赋能给合作伙伴。阿里巴巴不做把成功留给自己、把试错留给合作伙伴的事情。

　　4、阿里的投资始终服务战略目标，从来不做财务投资。阿里选择的合作伙伴，绝不是那些在二级市场为了短期的利益、搭资本热潮、或以炒概念为目的的公司。

　　5、商业没有新旧之分，而是你中有我、我中有你。我们坚信，要解决商业发展中的问题，就要成就消费者、成就客户。成就他人才是成就未来的最短路径。

　　6、在新零售的推进中，我们和生态体中的所有合作伙伴，不是“我比你牛”的心态，而是相互欣赏、相互学习，是真正一起创造未来价值的心态，是真正由未来远见来引导当下思考的心态。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有