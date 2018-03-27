张勇：阿里做新零售不为造风口 投资有三个原则

阿里CEO张勇

新浪科技讯 3月27日下午消息，阿里CEO张勇近日在内部就新零售话题发表讲话，透露了阿里推进新零售的战略思路。

“新零售没人做过，阿里巴巴要先尝试，试错的事情自己来，成功的经验和产品赋能给合作伙伴。阿里巴巴不做把成功留给自己、把试错留给合作伙伴的事情。”

张勇表示，阿里巴巴做新零售不是为了造一个投资的概念，或者去追一个风口。“风口就是我们刮起来的。”

在投资方面，张勇表示阿里的投资始终服务战略目标，从来不做财务投资。阿里选择的合作伙伴也不是那些在二级市场为了短期的利益、搭资本热潮、或以炒概念为目的的公司。他还透露了投资、业务的三个原则：能否推进商业的革新，能否提升用户体验，特别是服务体验，能否激发变革性技术的创新和发展。(张俊)

以下为张勇讲话要点：

1、阿里巴巴做新零售不是为了造一个投资的概念，或者去追一个风口。风口就是我们刮起来的。

2、别人说阿里新零售是中心化。如果有，那就是以用户价值为中心、以合作伙伴价值为中心。我们所有投资、业务就是三个原则：能否推进商业的革新，能否提升用户体验，特别是服务体验，能否激发变革性技术的创新和发展。

3、新零售没人做过，阿里巴巴要先尝试，试错的事情自己来，成功的经验和产品赋能给合作伙伴。阿里巴巴不做把成功留给自己、把试错留给合作伙伴的事情。

4、阿里的投资始终服务战略目标，从来不做财务投资。阿里选择的合作伙伴，绝不是那些在二级市场为了短期的利益、搭资本热潮、或以炒概念为目的的公司。

5、商业没有新旧之分，而是你中有我、我中有你。我们坚信，要解决商业发展中的问题，就要成就消费者、成就客户。成就他人才是成就未来的最短路径。

6、在新零售的推进中，我们和生态体中的所有合作伙伴，不是“我比你牛”的心态，而是相互欣赏、相互学习，是真正一起创造未来价值的心态，是真正由未来远见来引导当下思考的心态。