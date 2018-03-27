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比特币在8000美元附近盘旋 投资者评估推特禁令冲击

比特币在8000美元附近盘旋 投资者评估推特禁令冲击
2018年03月27日 12:32 新浪财经
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　　新浪美股讯  北京时间27日彭博称，比特币在8000美元上下的水平徘徊，反弹幅度缩小，之前推特公司决定禁播首次代币发行（ICO）及销售广告，投资者在评估这则消息。

　　根据彭博综合报价，截至香港上午11点，这个最大的加密货币持平于7，847.87美元。该数字货币先前猛涨4.8%，扭转了隔夜下跌的局面，比特币隔夜跌至约7，850美元。其他加密货币，如瑞波币、以太币和莱特币也抹去了涨幅。比特币在3月份仍下跌25%。

　　根据公司发言人，推特周一证实，其社交媒体平台将禁播相关广告，因担心内容通常与欺骗和欺诈有关。之前，Facebook Inc。已于1月份作出了类似决定，Alphabet Inc。旗下的谷歌也已表示，它将从6月起禁播此类广告。

　　在加密货币狂潮的高峰期，比特币曾在12月中旬达到了近20，000美元的高点，该数字货币已经损失了超过一半的价值，因为投资者在全球监管机构加强审查的同时得评估未来。

　　Cboe Global Markets公司去年推出比特币期货合约，在美国各交易所中抢得先机，它继续计划推出更多的加密货币衍生品。该交易所运营商周一特别敦促美国证券监管机构，在给证券交易委员会的信中，要求后者考虑批准加密货币交易所交易基金。

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