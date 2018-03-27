提醒李彦宏：西门庆也可以说武大郎是愿意的

文/北京时间评论员 佘友独

据澎湃新闻报道，在3月26日中国发展高层论坛上，在谈到人们关心的数据和隐私的问题时，李彦宏认为中国人更开放，对隐私问题没那么敏感，“如果他们可以用隐私交换便捷性，很多情况下他们是愿意的。”

李彦宏的这番“高论”简直让人觉得匪夷所思，北京时间“锐评”一开始以为是哪个自媒体又造谣黑百度，直到找到了这段视频，简直让人三观震碎。

当然，现实中并不排除有人确实如李彦宏所说，对自己的个人隐私不太在意，甚至愿意用隐私去换一些利益，比如一些亲人走失的家庭，是不吝于提供照片和联系方式的。

但这种“不介意”，首先是有前提的，是在于对这种隐私曝光所可能导致的结果有充分认识，经过利益权衡和评估之后，才由用户自行做出提供隐私换取便捷的选择。

简单说，没有发对不代表同意，首先要保障的是知情权。

然而作为中国顶级公司的董事长兼首席执行官，李彦宏先生应该知道中国人的隐私保护意识如何，究竟有多少是已经足够清楚暴露隐私的结果而主动选择，又有多少是在网站巧妙设计和文字游戏被诱导而“误上贼船”，李彦宏先生心里没点数么？

如果将这两种情况混淆，那么按照这种逻辑，西门庆也可以这样跟武松解释：你哥哥武大更开放，对出轨问题没那么敏感，如果可以换你嫂子潘金莲高兴，很多情况下他是愿意的。

西门庆显然不会这么干，因为他知道这种事武大根本不可能愿意，这跟武大是不是开放就没关系；而中国的网民不管再开放，也没缺心眼到让自己的隐私被曝光到损害自己利益的程度，而如果任何网民没有提出反对意见，再没有确定他已经了解隐私状况及可能的后果前，别人没有资格替他说“愿意”。

因此锐评君想提醒李彦宏先生，您统领的百度公司因为各种原因成为中国举足轻重的企业，您公司的各种产品也渗透到中国人生活的方方面面，希望您能更多地关心一下普通网民的权益，特别是他们的隐私权益和知情权，而不是秉持“他们愿意”这种主观臆想，否则您和您领导的百度公司，将会对我们的隐私做出什么，就实在值得担忧了。