美团点评将赴港上市 已选定承销商

新浪科技讯 北京时间3月27日午间消息，据路透社援引知情人士消息称，美团点评已选择美林美银、高盛和摩根士丹利，为赴港IPO做准备，预计最早今年晚些时候完成上市。

消息人士对路透社透露，美团点评不久前开始了上市前的预备工作，本次敲定的三家华尔街银行将会为该公司的IPO准备工作提供帮助。

3位消息人士透露，该公司希望凭借科技股最近的牛市完成上市，并且在股市上获得利益。以同样在香港上市的腾讯控股为例，过去一年内腾讯的股价上涨了大约90%，超越了恒生指数51%的上涨基准。

去年10月，美团点评完成了40亿美元的融资，领投方正是腾讯。在这次融资之后，美团点评的估值为300亿美元。消息人士透露，美团点评认为，现在决定IPO估值还为时尚早，因为该公司的IPO讨论还处在早期阶段。

美团点评、美林证券、高盛集团以及摩根士丹利都拒绝对此消息做出回应。、

路透社去年11月曾报道美团点评当时考虑在2018年在美国进行IPO。然而据消息人士透露，之后该公司将上市地点改在了香港。

美团点评CEO为王兴，投资方包括红杉资本、新加坡政府投资公司GIC、淡马锡、DST Global以及加拿大退休金计划投资委员会。

一位消息人士表示，本次IPO将会为该公司带来更多的资金用于线下零售和人工智能方面的发展，从而与阿里巴巴和京东等电子商务企业进行竞争。

上个月美团点评透露该平台目前拥有大约3.2亿活跃买家以及超过400万商户，去年该公司总营收达到了54亿美元。但是他们并没有透露公司的具体利润。

数据分析机构CB Insights认为，300亿美元的估值让美团点评成为了世界上第四大“独角兽企业”。(月恒)