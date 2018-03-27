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盛希泰：创业失败的原因，如果只有一个，就是不专注

盛希泰：创业失败的原因，如果只有一个，就是不专注
2018年03月27日 11:50 新浪综合
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　　文 | 洪泰帮　

　　3月21日，2018洪泰春分大会上，洪哥和泰哥压轴演讲。

　　泰哥从创业者、宏观环境、洪泰三个视角阐述了自己的最新思考与判断。

　　他勉励创业者一定要保持战斗力，而不是风花雪月，保持进步、保持专注才能把事做深做透。他说，一个企业成功的原因有很多，但失败的原因，如果只有一个的话，就是不专注。

　　对外部环境，泰哥一方面看好宏观经济；另一方面提醒创业者“钱荒”在加剧，下半年融资环境并不理想，如果需要钱，不要纠结于估值，能拿多少拿多少。

　　对于洪泰自身，泰哥再次强调了为什么洪泰只需要时间，以及三年多时间建立的最强护城河。

　　以下是经整理编辑的泰哥演讲，全文3800字，8分钟即可读完。

　　1

　　静心专注，十年磨一剑是天理

　　我们这是第二次开洪泰春分大会。春分是春天的一个中间点。想一下，日子过得太快了，春天又过了一半了。

　　春天是万物萌发的季节，对孩子来讲是要萌发的。对大人来讲，张力也要萌发，潜力是无限的，就看你自己。

　　今天几位嘉宾的演讲对我很有启发，就是说一个人如何保持战斗力，如何在这纷乱的世界不让自己退步。

　　一个人能不能进步？这个年代信息量这么大，学习意识太重要了，就是看见东西之后能不能灌到脑子里去。里面有三层意思，第一你要想着学习；第二，学习方法要到位；结果是第三个，自我迭代，自我提高，包括影响周围的人和事，才是读书的根本目的。

　　洪泰非常讲政治，昨天两会结束，确定了新的领导集体，我们今天就开春分大会，所以拥抱时代、拥抱政府监管，是永远的主旋律。我和洪哥作为过来人，经历了很多东西，发现最近这一两年，中国社会变化真的很大，我跟大家说的就是两个字：适应。

　　对创业者来说，不要再想其他很多问题了，踏实做好自己的事情，对你注意力集中是一个好处和修炼。一个企业成功的原因有很多，但失败的原因，如果只有一个的话，就是“不专注”。

　　最近看到瓜子二手车杨浩涌的一个对话，对我有很大触动，一个人不管多么牛逼，不管多么聪明，不管什么时代，静心专注十年磨一剑是天理。

　　专注，意味着精力是有限的，光鲜和牛逼背后是汗水甚至泪水。很多人不明白这个道理，我跟一些创始人聊，真的是苦口婆心，分析他为什么会遇到困境，我说就是不专注。未来大的宏观环境是好的，你管好中观和微观就可以了，一定把精力投到你该干的事上，什么叫挖空心思，就是做到极致，努力到极致。

　　今天宁教授说“跑”，我说得“奔”！跑是主动的，你可以慢跑，可以快跑，奔是狼追着，你不奔，就被吃掉，你才会全力把事做深做透。

　　只有静心、专注才会有最好的火花和创造力。中国过去十几二十年成就了太多人，有很多80后，你凭什么骄傲？你凭什么止步？你应该有强大的危机感，如果你想过一个有意义的人生的话。

　　当然，在家养老、修佛、修道，那是另外一种人生选择，那你就不要创业。就像我不想干这事，就不会拿LP的钱一个逻辑。

　　我的身份比较复杂，既是很多项目的投资人，也拿了很多投资人的钱，但有一点是完全一致的，就是我是个创业者。洪泰三年多时间，我从来没把自己当投资人来看，把自己当做创业者看待，你们的困难和曲折我都在经历。

　　你们需要搞钱才能活下去。作为一个基金，搞不到钱，也照样死掉，要面对人的问题、不熟悉的问题、新的环境、新的打法的问题；例如并购基金的机会，2017年之后这波并购潮，投资逻辑和打法就跟以前不一样。

　　目前中国很多环境都在变化，我都需要思考，我是走着坐着站着躺着睡觉都在想这些事，才能想透，一旦分散，必然会出问题。

　　这是我想讲的第一个层面，这个环境下为你专注提供了很好的机会，一定要专注，一定要ALL IN，成功的原因有很多，但失败的原因只有一个，不专注。

　　2

　　走正门，进入大雅之堂

　　刚才说的杨浩涌，我跟他吃过几次饭，他说话很少，吃完饭回家，研究自己的事。比较一下，你才知道什么叫天外有天，人外有人。

　　去年8月18号我们Portfolio在草原有个聚会，我演讲的题目叫做——《洪泰只需要时间：你有这样的自信吗？》。

　　我今天还是问这个问题：“我们只需要时间：你有这样的自信吗？”

　　什么叫只需要时间？雪球理论，滚雪球，首先第一条，站在正确的起点上。起点站错了，给的时间越久，打得越歪。

　　第二条，你必须能聚拢到人，没有团队、单打独斗的人我最讨厌，没有合伙人思维的人、没有分享意识的人一定成不了事。合伙人思维要深入骨髓，一定要追求比你牛逼的人做合伙人，最起码跟你一样牛逼。平等、尊重、互补，这才叫合伙人。

　　第三条，方法论。洪泰这三年打法跟别人都不太一样。我每年春节总结的时候都告诉自己，不要跟别人比较，没有一个人说潜意识不跟人比较的，但你要告诉自己，我做的事情跟别人不一样，我的经历、背景，和洪泰横空出世一刹那的背景跟别人都不一样，你必须创新打法。洪泰目前为止打法可以说前无古人，后来人模仿也很难。

　　最后一条，非常非常重要。为什么只需要时间？就是一个强大的纠偏机制。纠偏能力，就是不要较劲，不要固执，善于听取别人的意见，形成自己的拳头。

　　我的性格很强势，但是我从来不较劲，从来不跟任何人较劲，我也不跟我自己较劲，也不跟现实较劲。在某个时机出现之前，我会穷尽我的全部精力，不留一点余地去努力，但一旦有了结果，我瞬间就会接受。

　　我有纠结的时间，不如干一个新事，重新开始，命该如此。所以，一定要听进各种意见，你自己去分解。作为一个企业，小错不断，大错不能犯；小错一定是不断的，一定是波浪式的前进，但大错不能犯，如果犯了大错，拉不回来，一定是完蛋的。

　　这个非常非常重要，创业哪有那么容易成功？一定是长跑。所以为什么一定要专注，一定要有一套方法体系，这个年头没有一成不变的事，也没有永远吃老本的事。

　　你只要创业、只要做企业就永不停歇，直到累死。李嘉诚退休了，他会真退休吗？我想他只要喘一口气，永远是说了算的，这是惯性。

　　所以你拿了别人的钱，拿了LP的钱，就要负责任。这个责任要负一辈子。千万不要因为自己年轻，就不注意口碑。什么叫口碑？万年不倒就是碑，口口相传就是碑。

　　这是我今天强调的一点：长跑，专注，合伙人思维，纠偏机制，不要固执，不要较劲。这也是时刻提醒我自己的，洪泰也一直是这样做的。

　　另外一点，现在的年头不一样了，从去年的春分大会到今年的春分大会，这么多牛逼人物轰然倒塌，在他们面前你算什么呢？什么都不是。所以，洪泰文化里边反复强调的就是，走正门进入大雅之堂，不要想着爬窗户，也不要走偏门，宁可不走，也要走正门。

　　只要你当船长，就不要把船开翻，开翻就滚蛋。你不要讲风浪，不要讲暗礁。所以我从一开始这种风险意识就很强烈，为什么说我能把洪泰做好，因为我做了十几年证券公司高管，没有出现任何大的风险。这就是操守，你要走得直站得正，才可能有未来，这叫肌肉记忆也是神经记忆，否则不会走得长远的，这个太重要了。

　　做洪泰，我说一定要走正门进入大雅之堂。这是必须的，宁可发展慢一点。

　　3

　　寒冬或再现，融资不要纠结于估值

　　你会发现，很多人到今天为止就是因为走得慢，成功了。不要觉得自己聪明，比你聪明的人有的是。洪泰的打法，就像打高尔夫球，四个字，我强调了很多遍，叫“快走慢打”。

　　打高尔夫球有一个规定，4小时25分钟这场球要打完。怎么控制节奏？两个洞之间必须快走，迅速进入下一个果岭。但站上发球台的时候，你必须平心静气，调整好姿势，调整好呼吸，最舒服的位置把球击出去。洪泰的打法必须是快走慢打，洪泰做的事情很多，但神绝对不会乱。

　　洪泰是这个逻辑，在座的所有创业者都应该是这个逻辑，一定要注意节奏。

　　去年金融工作会议到十九大，到今年两会，真的是变化很大。其中一个感觉是，钱荒，钱非常非常紧张。去年金融工作会议到今天是一个历史的分水岭，我做了20多年金融，经历过各种调控，这个非常非常明显，日子一定会很难过。

　　对于投资行业来讲，会有很多机构募不到钱。所以对于各位创业者来说，现在如果你需要钱，一定不要纠结于估值，先拿钱，下半年可能比以前任何时候都寒冷，因为大的背景就是这样。

　　创业者还必须认识到，这个钱怎么花，要有节奏有计划地花钱。总之，目前的环境绝对不理想，不要纠结于估值，能拿多少钱就拿多少钱。

　　作为CEO，兵马未动，粮草先行是必须的。洪泰就是你的榜样，在这方面我始终有强烈的危机感，你有没有粮草打仗？我们的节奏把握很好，不能因为钱影响你投资的节奏，有钱的时候盲目去投，没有钱的时候不敢投，这个不行，方法论很重要。

　　4

　　洪泰三年建立的最强护城河

　　最后一点，特别想强调合伙人意识，传统领域是一股独大的，很多牛逼企业一股独大，起步的时候连常务副总裁都一股没有，这不是合伙人意识。

　　洪泰目前为止建立的最强护城河是什么？就是合伙人，就是我们的团队，真的很牛逼。我是一个对人有洁癖的人，宁缺毋滥。我哪怕再辛苦，我先缺位，先顶一顶，我也缺着位，一定要勇于追求比你个高的美女，比你漂亮很多、实力强很多的美女。

　　合伙人是一样的逻辑，你一定要追求比你牛逼的合伙人。洪泰是区块链思想最好的应用者。什么叫区块？Block，你想象一块砖头，洪泰我每请一个合伙人都在补位，都会把我的路往前铺一块，把我的桥往前架一层，直到铺到我想干成的事，这就是区块链，洪泰目前为止是做得最好的。

　　在我这个年龄段，我是少有的合伙人思维深入骨髓的，共享共担。当然，前提是共情，价值观一样。什么叫共情？很简单，看顺眼，对路，气场对，就叫共情。

　　今天既是对LP的一个汇报，也是对创业者想说的话，我觉得在新形势下，要有一个新的开始，这个形势会维持15年到20年。十年磨一剑永远是天理，你要坚持，你要奔，跑都不行。要注意方法论，不要偷鸡摸狗，要找牛逼的人为伍，同时不要较劲。

　　洪泰搭了特别牛的团队，去年拿了一个投后服务大奖，我们投后服务人员超过投资团队，没有其他基金肯花这个钱的。为什么建这个团队？就是希望能帮到大家，先用好周围的资源，才可能成功。

　　最后，春天尽管过了一半，但是我认为才刚刚开始。希望明年继续开这个春分大会，大家有更多的好成绩可以分享。

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