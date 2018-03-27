抖音，有些人看到了火，有些人看到了烟

文 | 创业邦

编辑 | 赵力

记者 | 马芊 刘景丰 张皓月

抖音火了，网红看到了流量，创业者看到了生意，传统生意看到了新营销。

以服务取胜的海底捞，被抖友再次推上了风口。周日下午四点半的北京某商业中心海底捞，排到55号，前面还有54桌在等位。

店员小哥哥透露其中奥秘：每10桌客人有7桌都在尝试“抖音吃法”。面筋塞虾滑，四宫格煮海鲜粥，自制鸡蛋面条……

“虽然对味道评价不一，但顾客都玩得很开心，还有很多直播的，以年轻顾客为主。”店员对记者说。

这大概就是抖音的用户画像：他们是一批来自一二线城市的90、95后年轻人。这批年轻人的活跃，给了外界“抖音是一个潮酷年轻人社区”的印象。年轻人确实是抖音最早的主力用户群，他们接受新事物的能力强，有审美标准，愿意尝试。

在它的早期用户眼里，抖音很酷，而总与其相提并论的快手在他们眼里。“就像城乡结合部青年的狂欢，飘逸的红色锡纸烫，黄昏下，他们骑着嘉陵摩托一骑绝尘！“年轻的创业者小谭表示。

但是，他并不否认这种流动的客观性。“毕竟人都在追求更好的生活，就像快手上的红人原先的目标可能是上星光大道，现在可能就是上抖音了。”

可是，“娱乐的本质都是杀时间，这种直接感官刺激越多，人就变得越来越懒得思考。”医美行业创业者啪总说。

迅速火爆的事物都会带来褒贬不一的观点，越火越极端。当火爆成为事实本身，我们无法忽视这股势能，它的流动方向，也许就能席卷下一个浪潮。

而对于这股浪潮，我们的创业者朋友们怎么看？请看今天的创客小酒馆~

短视频自媒体蒲街坊 Alex

抖音上接条软广收入3—5万

我们刚开始做微博和微信的公众号，16年年底，开始做原创内容短视频。目前在国内入驻了抖音、微视等平台，海外入驻了facebook。

去年六月份，我们被抖音邀请入驻。我认为抖音是下一个变现的短视频社交王者。目前我自己，可能三分之二的工作时间都在刷抖音。

我们在抖音和公众号里的内容呈现形式完全不一样，在抖音就是比较泛娱乐，主要是打个人IP属性这一块。在公众号，我们主要是打造一档节目，现在尝试评事街访类的。

现阶段而言，公众号的粉丝，肯定比抖音的粉丝要值钱，粘性大。但是抖音，我觉得应该就是今年下一个流量入口。我认为它可能就会成为下一个短视频社交平台，所以我们也很看好抖音平台上收益的发展。

我们刚开始玩微博的时候，可以转淘宝链接，通过淘宝链接的电商变现，当时我们的收入对于自媒体来说也算不低的。现在，我们在抖音里接了一些软性广告，价格是3-5万一条。

医美创业者 啪总：

我拒绝和大家一起娱乐至死

我这大半年一直在国外，远离了国内互联网创业环境的“聒噪”，开始冷静地思考人生。

但也没有和国内的朋友失联，最近几个月我发现朋友圈里关于抖音的分享和讨论越来越多。一个月前，我就试着下载玩了一下。两天之后，我删除了它。

我认为包括抖音在内的短视频的火爆，原因是对人产生了直接的感官刺激。就像电子乐，当电流通你的脑神经，直接把你顶向情绪的高潮。

大脑习惯了这种简单的直接刺激，其他深层次的思考能力，比如严肃阅读能力、深度思考能力，都会慢慢丧失，变成一个白痴。

多年以前有本畅销书叫《娱乐至死》，说的就是这个道理。只不过，那个时点是电视，如今变成了抖音、快手等短视频平台。15秒的视频，为了迅速抓住眼球，只能呈现出比较肤浅的东西，虽然抖音不低俗，看起来挺炫酷，但确实是肤浅的。

但，这确实是我们现在这个互联网时代的一个典型例子，整个互联网时代，话语权从媒体到普通民众，看起来民主化了，但实际上这种品味在下滑。如果好作品的金线仍然存在，那么现在这个时代，能看到金线的人越来越少了。

也确实，我们从精英展现品味的阶段过渡到普通老百姓展示品味，当然这种品味是更符合大多数人的，当这种品味成为主流的时候，对上层文化的触动可能是种蝴蝶效应。

诚然，精品还会出现，经典还有人品味，但可能都会变少，更多的人沉迷在纯粹的感官刺激中。但这就是人性，所以我卸载了抖音。

抖音小网红 颖琪

玩抖音不到两个月，有一条视频意外火了

点赞量12.2W

我也是在朋友的推荐下，下载了抖音，刚开始也是看。后来觉得，那些特别火的视频门槛也不是很高。我是学电影的，自己也想拍些好玩的东西被大家认可，但刚开始也没想过自己会红。

突然火爆的那条视频，拍的是“经历了一个寒假，开学了同学看到你的反应。”

当时同学拿着手机，远远看见我，叫我的名字，我就特别激动的迎上去说，想你想你想你！表情确实比较夸张，可以说是戏精本精了。然后一下就火了，我有了快2000粉丝，自己也在页面放了微博链接。我想的是，可以利用流量做广告，之后还能做自己的工作室。

我还会继续做有趣的内容的！

区块链创业者 辛彤

区块链+抖音的新花样

去年下半年我才开始知道什么叫抖音。玩了3天，我就被吸引住了，小视频轻松活泼，每一个人都可以展示自己的才华，比二人转还好看。我印象最深的就是有几首流行歌曲的翻唱，原唱没火、翻唱倒给唱火了。

后来我也尝试着自己去拍一些视频，我会拍摄一些身边好玩的故事和宠物逗趣，点击量也很高。但是我发现拍的视频只是这么流传，没有产生什么收益。

好多人都说抖音是一个新的流量入口，和微博、快手等竞争，甚至出现一些流量变现的机会。我却觉得，还可以有别的玩法。

今年初，区块链火起来以后，我突然产生了一个想法：抖音+区块链会是什么？比如在抖音社区上，每个人都可以录制产生自己的短视频，传统的方式也就是靠短视频做一些营销植入、打赏来获得一些收入。如果加上区块链的功能，每一条短视频都可以做版权追踪，观众每次点击都需要支付一定的版权费用才可以观看和传播。

根据视频的观看量和传播量经过换算后产生一些Token，这些Token可以在社区里自由流通，可以支付视频点击费用，也可以购买社区的其他服务。

这也不是说着玩玩，我们已经打算在做了，区块链+抖音会玩出什么新花样？等着瞧吧。

大三在读抖音少女小田

抖音也成了脱单神器

-“小哥哥小哥哥，你有火吗？”

-“没有啊。”

-“那你是怎么点燃我的心的？”

没想到这句烂俗的抖音开场白竟然成为了我舍友这条单身狗的救命稻草！上周我俩一起出去玩儿，在地铁上看到了一个斯文清秀的男生。靠着门站着，头偏向一边，特别日系。

-舍友：“好想去搭讪啊。”

-我：“去啊，你不敢？”

-舍友：“我怎么说啊，创业扫码加微信？”。

-我：“太low了，不如你试试抖音那招啊，向他问有没有火，万一失败了，也不至于太丢脸啊，快去快去！”

我煞有介事地拿出了手机，出其不意地对准了他。

舍友一脸羞涩地跑过去搭讪。“你有火吗？”

小哥哥反应过来笑了：“你们在拍抖音吧？”这时候地铁下一站开始报站，小哥哥收起手机，应该是要到站了。

舍友情急之下说：拍抖音是假，但是点燃了我的心嘛……是真的！

小哥哥突然有点羞涩，接着顿了顿说：“那我加你微信吧，你什么时候要火就微信联系我……别满大街找别人要了。”

接下来的剧情就没我什么事儿了，但是这招真的蛮好用的啊，推荐给各位单身狗们！

你用抖音吗？经历了什么有趣的故事吗？