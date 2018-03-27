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乐视影业CEO张昭发内部信：再更名乐创文娱

乐视影业CEO张昭发内部信：再更名乐创文娱
2018年03月27日 10:19 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月27日上午消息，今日乐视影业董事长、CEO张昭发布全员内部信，公司更名为乐创文娱。未来仍将以电影业务为基石，以电影衍生业务为阶梯，致力打造IP品牌，为广大新中产、新家庭的娱乐创造文化价值。

　　这已是乐视影业近半年来的第二次更名，去年11月，乐视影业确认改名为“新乐视文娱”，原乐视影业董事长兼CEO张昭出任新乐视文娱董事长兼CEO。

　　张昭曾表示，改后的名称一来强调重生，二来强调文娱，同时希望公司能够浴火重生。此外，新公司定位也随之发生了改变，未来将主要打造具有商业价值的IP，以影视、剧为媒介运营IP，开发衍生产品，落地家庭场景，打造垂直闭环。(宵寒)

　　以下为张昭内部信全文：

　　乐创文娱，为你而在

　　——致公司全体同仁的更名笺

　　从今天起，我们有了一个共同的新名字：乐创文娱。

　　从乐视影业到新乐视文娱，再到乐创文娱，一年多来，我们历经涅槃，重获新生。

　　各位与我并肩穿越了公司创始至今的至暗时刻，我深受感动！

　　因为广大用户的共同期待，我们初心不变。

　　因为各位同仁的坚守付出，我们信念不变。

　　因为合作导演及创作者们的真诚包容，我们勇气不变。

　　因为融创中国的鼎力支持，我们目标不变。

　　幸存者，不可贪图安逸，逆流者，唯有躬身前行。

　　从乐视影业到乐创文娱，我们仍将以电影业务为基石，以电影衍生业务为阶梯，

　　致力打造IP品牌，为广大新中产、新家庭的娱乐创造文化价值。

　　千言万语，凝为一句：乐创文娱，为你而在。

　　在此，我也代表公司向全体同仁发起征集：

　　请大家为“乐创文娱”设计新的标识。

　　希望从今天起，公司的每一次改变，都有你的参与。

　　再次为各位同仁的不弃坚守致以敬意！

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