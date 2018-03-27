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版权危机解决后 网易云音乐在往短视频发力

版权危机解决后 网易云音乐在往短视频发力
2018年03月27日 09:59 新浪综合
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　　来源：36氪

　　音乐平台们都开始抄起“副业”了。

　　3月26日，网易云音乐宣布未来1年将投入数千万现金扶持优质原创视频，每月帮助1000位视频原创用户获取千元收入，并给予超百万曝光量扶持。另外，平台全年将签约超1000位独家创作人，每月还另投百万现金重点打造独家爆款视频创作者，为后者在站内培养超10万粉丝。

　　在该激励计划里，网易云音乐着重强调原创视频内容，时长超1分钟，涵盖原创音乐、翻唱、舞蹈、ACG、游戏等视频类型，二次剪辑亦在允许范围内。

　　同一天，虾米音乐也发布了新动作，上线7.0版本应用，号称要化繁为简，回归音乐。新版本中，虾米音乐在推荐专栏突出扶植独立音乐人的“寻光计划”，还强化技术赋能的智能电台推荐，并做出了更细致的划分，如“猜你喜欢”和“听见不同”，前者推荐符合用户的音乐风格，后者注重探索，强调新鲜感。

　　网易云音乐和虾米音乐两件看似无关的举措，反映的是版权无法筑起壁垒的前提下，音乐平台竞争落点已转向运营上的差异化。

　　尚在砸重金的版权之争时期，网易云音乐虽然有活跃且高粘性的社区，但是在版权曲库方面，难免受制于有先发优势和财力优势的QQ音乐和虾米音乐 。

　　所以，在版权战暂告一段落之后，网易云音乐着力转向独立音乐人培养，为聚拢优质创作者，网易云音乐在曝光和增添营收渠道方面都给予了创作者以支持。

　　把重金投入的原创内容由音乐延展至视频，一方面网易云音乐将囊括更多创作者，为之提供更多展示渠道，另一方面平台将获得兼具话题性和传播性的短视频内容，这是过去“音乐＋社区”模式难比拟的。抖音短视频里常用的背景音乐有多洗脑和魔性，从另一侧面恰证明音乐与短视频的结合大有可挖掘之处。

　　但这么一来，网易云音乐就必须直面抖音们所面临的挑战。现阶段看，网易云音乐聚集的优质视频创作者仍多保持音乐调性，不过边界正在延展。随着UGC生产刺激，与音乐关联较小的短视频或将更多聚集在网易云音乐平台上。而国家新闻出版广电总局刚下发特急文件，规范二次剪辑视频。

　　或正是为了有所控制，云音乐现在不支持实时拍摄，仅允许从手机中上传，但这反过来又会抑制用户对短视频的上传热情。

　　除加强原创短视频布局外，此前网易云音乐还为绕开腾讯阿里巨资投入的联合版权狙击，发展知识付费，以寻求销售会员、数字专辑外的另一可盈利路径。但目前网易云音乐仍处在重金投入的阶段，营收情况尚未公布，上一轮融资消息公布于去年4月，A轮7.5亿元，领投方为SMG，芒果文创跟投。

　　反观腾讯音乐娱乐集团，前年已实现盈利，但主要带来收入的也不是QQ音乐，而是现金流模式清晰的全民K歌和繁星直播。听歌虽然是用户刚需，就平台而言，仅仅满足听歌需求却不是好的商业模式，在音乐原有形态外，音乐平台还将新增哪些玩法，如何变现，36氪将持续关注。

网易云音乐版权
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