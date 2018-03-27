区块链凉了吗？ 互联网保险或掀起新浪潮

来源：界面

作者：杨芮YR

最近，张伟很焦虑。他的公司在互联网保险第一波创业潮中小有名气，在第二波互联网保险转保险科技的过程中也很顺利拿到了投资。这次，关于是否要把区块链+保险作为主要战略，公司内部产生了严重分歧。

强调转型的观点集中在浪潮必须跟上，不能out，未来区块链一定会成为保险创新的最强驱动力；反对的一方观点则集中于区块链泡沫太大，难于落地。

区块链大潮，谁都不敢错过。区块链向上，除了各色币种外，作为区块链的典型应用场景，保险业和区块链正赋予双方更多的想象。

张伟焦虑的原因还在于，如果自己不行动，那么在区块链的落地场景中，公司可能将失去先发机会。过去的两波互联网保险浪潮中，张伟小有名气的原因就在于先机。

“如果这波做ICO的盯准了保险行业的机会，并迅速转入，自己在保险行业这几年的积累还有门槛吗？”张伟每天都会问自己，他每天都会关注着区块链的各种群，购买了写区块链的所有书，有时间还会去参加各类培训听听观点。

这不只是张伟的焦虑和迷茫，也是互联网保险行业在每次转型中的焦虑和迷茫。但毋庸置疑的是，区块链已经来了。3月24日，蚂蚁金服CEO井贤栋公开表示，“未来一年区块链很可能迎来泡沫的破灭，但这也正意味区块链真实价值开始浮现。”他还认为区块链技术三年内将迎来规模商用。

就保险行业而言，区块链养牛、区块链养鸡，保险行业已告别过去“数猪尾巴”理赔的痛点，实现可追溯的核保和理赔，而相互保险用区块链技术创新理赔的方式也让业界兴奋，用区块链技术记录理赔信息，能够保证信息的真实准确不可篡改。应用场景、降低成本、高效运营、共享信息和反欺诈是未来保险区块链应用的五大关键词。

向前一步 布局区块链

区块链和保险的联系由来已久。早在2001年以前，一家运用了区块链“雏形”的技术公司——网络现金（CyberCash）就曾和保险产生了互动，这家公司能够使用网络币的数字货币，而它们能得到美国政府联邦存款保险公司（FDIC）对每个账户高达10万元的投保金额。近日在某风险交易所落地的针对全球数字货币的新币破发险似乎延续了区块链和保险之间的“神秘”联系。

而保险落地区块链的场景并不是区块链和保险这二者发生化学反应的最佳实验田，区块链技术对于保险创新、尤其是互联网保险创新的“最后一公里”才是令保险业血液沸腾的因子。

3月12日，中国保信在其发布的《移动科技在保险行业的应用及标准化研究》报告中强调，区块链能重新构建更加公平、高效的信用体系，大数据、云计算等将进一步强化风险管理等核心功能；智能投顾、智能合约将合力推动全新的营销模式；保险将转变为融合科技、服务和管理的新商业模式。

在去年3月发布的《保险区块链研究》报告（下称《报告》）中，区块链被认为是将重构保险创新的技术之一。《报告》中显示，保险是区块链应用的典型场景，这是由于保险与区块链的共同基因决定的，保险是一种社会和经济的制度安排，其存在的重要基础和核心内涵是个体的集合与协同，继而实现基于市场机制的社会互助。区块链则通过一系列技术手段构建“全网共识”，其目的也是建立基于算法的相对刚性和高效的个体的集合与协同，继而为相关管理提供技术实现与保障。

区块链也不仅仅在全球保险市场，更是在中国保险市场引发创新风暴。一年前，区块链还被认为是和大数据同列的技术关键词，一年后的今天，区块链已然成为错过就不再来的巨大商机。

目前，诸多保险公司已纷纷布局区块链，界面新闻梳理了相关布局如下图：

保险公司在区块链实践情况一览，界面新闻整理

在保险领域，区块链被赋予重任，对整个保险产业链区块链都可能产生影响，如产品开发和销售渠道、产品的定价、核保与理赔等。据一位互联网保险创业者分析，“区块链可以为保险行业提供基于智能合约的自动赔偿和电子保单存证的解决方案，在保险的场景探索方面都将发挥作用。”

航延险 区块链全面落地的第一个险种？

具体细究，区块链无疑能够帮助保险在降低成本、高效运营、共享信息及反欺诈上发挥作用。

降低成本无疑身处首位。根据贝恩公司与Broadridge联合完成的研究报告显示，区块链每年可以为全球金融市场节约150亿-350亿美元的成本。而针对保险行业而言，效果更甚。据上述报告显示，交易成本是保险业成本的重要组成部分，研究机构的相关报告表明，区块链尤其是智能合约技术，将在金融合同执行和管理方面发挥独特作用，并有望降低成本10%-20%，就财产保险而言，通常的运用费用率为30%。而其中用于合同管理，特别是理赔管理的部分占较高的比重。

根据IT Service Group的研究，在汽车保险行业，保险公司通过使用智能合同，可以减少约13%的运营和理赔处理费用，2016年中国汽车保险的保费大约为7000亿元，即使按照10%计算，减少的费用也在700亿元左右。

不仅仅是效率提升，区块链技术还能够改善客户体验、使运营更为高效。以航班延误险为例，《报告》分析，市场参与者可以利用区块链技术有组织的自行创建虚拟风险池体系，更自主直接和高效的管理风险，形成分布式“微保险”或者微互助组织，利用智能合约实现自动执行，还可以实现自动调控，即使调整赔付资金池，确保风险暴露的有效和动态覆盖。

一份数据统计曾显示，仅从2014年5月到2015年5月，有55.8万乘客没有因为航空延误或取消向保险公司申请理赔，申请理赔的人数甚至不到四成，由此不难推断，用户很可能因为理赔的过程繁琐而放弃购买保险。

一位财险公司人士分析称，“事实上，得益于科技手段的应用，航延险的用户体验不断得到优化。目前很多保险公司已经可以实现航延险的自动理赔，而未来随着区块链技术的成熟以及深度应用，即越来越多的主体、生态都应用这一技术，可以通过区块链技术存储一个智能航空延误险合约，一旦航班延误，合约将被触发，从而实现自动理赔支付。如此一来，用户对于理赔服务是‘无感的’，用户对于保险的粘性也在断增强，更愿意去购买一年多次打包的保险服务。保险也从与用户一年一次的交互，逐渐到高频、小额的多次交互。”

也有业内人士分析称，“区块链的应用还要考虑投入产出比，航延险可以利用区块链技术提高运营效率，但是险种太小也要考虑投产比的问题，更关注区块链技术应用成本下降后的应用。”

当然，航延险只是保险种类中很小的一个，未来区块链对各类险种的影响都值得期待，尤其是人身险。据2014年底欧美保险业论坛发布的保险区块链应用专题报告《终身之链》中阐述，区块链对人身保险业的影响，身份、空间和关系三方面。

保险亦只是区块链应用的一个版块。近日，在接受界面新闻采访时，Emercoin业务负责人Konstantin Bigus表示，“我们现在和保险行业大概有三个合作的项目，两个是在美国，一个是在亚洲。区块链技术最主要解决的一个问题就是信任的问题和透明的问题，对于保险公司来讲，更希望能够通过区块链技术来增加保单量，提高理赔效率，还有时间管理等方面的透明度能够为客户带来更高的价值。”目前，崛起币为一些分布式信任服务提供去中心化区块链平台。

在欧洲的一些国家，区块链技术已经应用在信息技术、电信、农业、运输、建筑等行业。Bitfury集团Exonum负责人Alex Shevechenko告诉界面新闻：“区块链技术正提升全世界范围内数据和资产的管理、转移和保存方式，并且有更多的金融企业感兴趣。”Bitfury集团是一家从事区块链技术服务的公司，也是区块链生态系统中最大的私营基建供货商之一。

区块链技术的应用场景一览

相互保险和再保险已成先行者

目前保险公司在区块链技术上的布局，除了人保财险和众安科技利用溯源的区块链养殖，实际落地的有三大梯队，首先是先行者相互保险公司和再保险公司，其次是相互保险以外的保险科技公司，第三是大型保险公司和行业性平台。

利用区块链溯源最易理解，“标的唯一性”不只应用于保险行业，更多的是农业养殖和产品溯源等，据界面新闻此前了解，人保财险通过构建基于区块链的养殖业溯源体系，通过区块链技术真实记录个体识别记录，实现肉牛乃至肉制品的有效溯源，以及全生命周期的“验明正身”和连续记录。

区块链溯源技术一览

而在保险应用的区块链技术的典型场景中，相互保险和再保险被公认为是最典型的两个。从目前保险公司布局一览表中可以看到，再保险公司活跃在最前线，上述《报告》中分析，“如果说保险是区块链的典型场景，那么再保险就是典型中的典型，因为再保险是基于原保险的保险，是一种再合约的过程，所以是区块链应用的典型环境。”

区块链的建立信任属性亦让相互保险成为典型场景之一。2015年9月，随着保监会批准了众惠财产相互保险社、信美相互人寿保险公司及汇友建工相互保险有限公司的申请，相互保险也进入了新的发展期。

据界面新闻了解，信美相互人寿保险公司已将区块链与运用于“会员爱心救助账户”、“赔审团”等场景中。3月22日，车车科技还与华为云宣布打造区块链开放平台，首选进军互助社群领域，发布了一款基于区块链技术的公益社群互助创新产品。

据信美相互人寿保险公司相关技术负责人告诉界面新闻，“区块链的使用需要与特定场景绑定，相互保险没有股东，由会员共同所有，有信息共享的需求，区块链的使用可保证信息不可篡改，不可抵赖，安全可靠透出。”这也是相互保险成为典型应用场景的重要原因之一。信美运用区块链技术来存证信息，用区块链记录理赔信息，用展示出来的标签对应真实的理赔案例，通过链上的详细信息可以保障信息真实准确且不能篡改。

上述负责人还表示，“现在社会上有相当一部分人对保险行业的看法比较负面，但区块链技术使这种负面观点的转变成为一种可能。因为它能够用技术的方式为金融交易提供增信，包括银行、保险、支付在内的金融领域中，得到用户的信任非常重要，而区块链恰恰提供了这种可能。”

（文中张伟为化名）