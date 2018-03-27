中国人不得不用隐私交换便利性

来源：差评微信公众号

今天下午，差评君看到了个很不是滋味的新闻。

李彦宏：中国人愿意用隐私交换便利性

（ 来源@财新网 ）

不知道大家看到这个新闻怎么想。

一不小心就被人给代表了。

一不小心就变成了愿意拿隐私换利益的人。

一不小心就变成了商人眼里的贱骨头。

冷静下来仔细想想，我们的确用隐私换取了便利。

我们用位置信息换来了更精准的外卖和打车服务。

我们用阅读习惯获得更精准的新闻推送。

我们用购物喜好获得了更精准的商品推荐。

淘宝现主打个性推荐 “ 千人千面 ”

我们用搜索偏好获得了更精准的内（ guang ）容（ gao ）。

百度营销中的 “ 竞秀 ” 广告

但这似乎不代表我们 “ 愿意用隐私交换便利 ”。

我们现在的情况是： “ 不得不用隐私交换便利 ”。

因为我们没得选！

你在装任何 App 的时候，在点了你根本不会看的用户协议之后，就已经把自己卖了。

你说你可以不同意？

不好意思，不同意的话，你用不了任何功能！

以高德地图为例，第一次安装的时候他会告知你收集信息。

一共有三项：

获取位置信息。 相册、多媒体、存储的读取与写入。 拨打电话和发送短信的发起与读取权限。

你会发现，如果你仅仅同意位置信息的搜集，最后他会不让你用退出来。

或许这样要求太苛刻，软件的功能实现时需要内容的存储读写。

我们把前两个权限都同意掉，只是不让他调用电话和读取短信信息。

照样不让你用！

这他么就有点过分了好嘛！

我就是看个地图就好了啊，你要这么多东西想干嘛？

这个东西并不是针对高德地图，因为国内大部分软件都是这样的，差评君只是恰好拿它作例子而已。

总之，要么给隐私，要么别想用！

或许我真的不得不用你的东西，不得不把我的隐私数据给你。

但你总要给我个知情权吧？

我的数据都怎么被收集的？

具体收集了哪些部分？

收集之后怎么用？

我可不可以选择性的删除一些我觉得不太妥当的数据？

你通过何种方式保障我隐私的安全？

万一出事儿了算谁的？

在国内，这些东西。。。。

完全他么没有！

你或许觉得差评君的要求有些苛刻了？

来，看完下面这个，你会真正明白什么叫国内公司的 “ 无作为 ”。

在 Google 账号中，专门有一个 “ 隐私权 ” 的选项。

在这里，Google 关于隐私权有一个综述。

他会告诉你，你的隐私数据被拿去做了些什么。

而且如果你觉得这个综述太笼统了，可以点虚线查看详情。

里面他会告诉你具体他会搜集什么东西。

具体是通过什么技术手段搜集。

他会告知你，你的隐私数据是否会被共享给其他公司或组织，以何种原因何种方式被共享，并且告知分享敏感信息的时候会征求你的同意。

他还会告诉你，信息放在他那里，它会采用哪些方式保护你的信息。

如果你不喜欢他收集你隐私数据的话，他会给你提供一个开关，由你自己决定是否开启，就算关闭了也依然可以正常使用服务。

而且操作过程很简单

如果你想让 Google 部分收集你数据的话，Google 给你提供了各项的独立开关。

同时你对你的数据是有控制权的，你可以选择性删除一些已经被记录但你不想被记录的东西。

如果你觉得一条一条删太烦人了，他还能让你能按照时间和应用批量选择性删除。

毕竟 Google 是免费的么，总是要给你看点广告的。

但他依然给了你选择，看什么样的广告，不看什么样的广告。

这样，你很难会看到假医院和假药广告了。

其实 Google 也做过这类广告，但后来他们很老实了。

因为，政府判处 Google 缴纳 5 亿美元的罚金。

似乎有些跑题了，我们继续说，Google 在讲清所有隐私相关事情的时候，会在自己页面做出相关承诺。

如果上面的这些条目有改动，没关系，你可以查看副本，每个版本都有所记录。

一份始于 1999 年的隐私政策

（ Google 成立于 1998 年 9月 ）

你的所有都可以在你自己的 Google 个人主页获得相关解释和控制。

我们在对比一下国内友商的个人主页。

他要不加个 “ 个人中心 ” 四个字，我还以为是哪个门户类网站呢！

多的就不说了。

不知道李老板用不用微信，希望李老板能在自己票圈看到这篇文章吧。

—— 差评君敬上。