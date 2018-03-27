中国人不得不用隐私交换便利性

来源：差评微信公众号
今天下午，差评君看到了个很不是滋味的新闻。
李彦宏：中国人愿意用隐私交换便利性
不知道大家看到这个新闻怎么想。
一不小心就被人给代表了。
一不小心就变成了愿意拿隐私换利益的人。
一不小心就变成了商人眼里的贱骨头。
冷静下来仔细想想，我们的确用隐私换取了便利。
我们用位置信息换来了更精准的外卖和打车服务。
我们用阅读习惯获得更精准的新闻推送。
我们用购物喜好获得了更精准的商品推荐。
淘宝现主打个性推荐 “ 千人千面 ”
我们用搜索偏好获得了更精准的内（ guang ）容（ gao ）。
百度营销中的 “ 竞秀 ” 广告
但这似乎不代表我们 “ 愿意用隐私交换便利 ”。
我们现在的情况是： “ 不得不用隐私交换便利 ”。
因为我们没得选！
你在装任何 App 的时候，在点了你根本不会看的用户协议之后，就已经把自己卖了。
你说你可以不同意？
不好意思，不同意的话，你用不了任何功能！
以高德地图为例，第一次安装的时候他会告知你收集信息。
一共有三项：
-
获取位置信息。
-
相册、多媒体、存储的读取与写入。
-
拨打电话和发送短信的发起与读取权限。
你会发现，如果你仅仅同意位置信息的搜集，最后他会不让你用退出来。
或许这样要求太苛刻，软件的功能实现时需要内容的存储读写。
我们把前两个权限都同意掉，只是不让他调用电话和读取短信信息。
照样不让你用！
这他么就有点过分了好嘛！
我就是看个地图就好了啊，你要这么多东西想干嘛？
这个东西并不是针对高德地图，因为国内大部分软件都是这样的，差评君只是恰好拿它作例子而已。
总之，要么给隐私，要么别想用！
或许我真的不得不用你的东西，不得不把我的隐私数据给你。
但你总要给我个知情权吧？
我的数据都怎么被收集的？
具体收集了哪些部分？
收集之后怎么用？
我可不可以选择性的删除一些我觉得不太妥当的数据？
你通过何种方式保障我隐私的安全？
万一出事儿了算谁的？
在国内，这些东西。。。。
完全他么没有！
你或许觉得差评君的要求有些苛刻了？
来，看完下面这个，你会真正明白什么叫国内公司的 “ 无作为 ”。
在 Google 账号中，专门有一个 “ 隐私权 ” 的选项。
在这里，Google 关于隐私权有一个综述。
他会告诉你，你的隐私数据被拿去做了些什么。
而且如果你觉得这个综述太笼统了，可以点虚线查看详情。
里面他会告诉你具体他会搜集什么东西。
具体是通过什么技术手段搜集。
他会告知你，你的隐私数据是否会被共享给其他公司或组织，以何种原因何种方式被共享，并且告知分享敏感信息的时候会征求你的同意。
他还会告诉你，信息放在他那里，它会采用哪些方式保护你的信息。
如果你不喜欢他收集你隐私数据的话，他会给你提供一个开关，由你自己决定是否开启，就算关闭了也依然可以正常使用服务。
而且操作过程很简单
如果你想让 Google 部分收集你数据的话，Google 给你提供了各项的独立开关。
同时你对你的数据是有控制权的，你可以选择性删除一些已经被记录但你不想被记录的东西。
如果你觉得一条一条删太烦人了，他还能让你能按照时间和应用批量选择性删除。
毕竟 Google 是免费的么，总是要给你看点广告的。
但他依然给了你选择，看什么样的广告，不看什么样的广告。
这样，你很难会看到假医院和假药广告了。
其实 Google 也做过这类广告，但后来他们很老实了。
因为，政府判处 Google 缴纳 5 亿美元的罚金。
似乎有些跑题了，我们继续说，Google 在讲清所有隐私相关事情的时候，会在自己页面做出相关承诺。
如果上面的这些条目有改动，没关系，你可以查看副本，每个版本都有所记录。
一份始于 1999 年的隐私政策
你的所有都可以在你自己的 Google 个人主页获得相关解释和控制。
我们在对比一下国内友商的个人主页。
他要不加个 “ 个人中心 ” 四个字，我还以为是哪个门户类网站呢！
多的就不说了。
不知道李老板用不用微信，希望李老板能在自己票圈看到这篇文章吧。
—— 差评君敬上。
“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）