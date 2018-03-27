Facebook数据泄露后 库克、李彦宏、罗睿兰这样说

刘佳

Facebook用户信息泄露事件仍在发酵，FacebookCEO扎克伯格不得不在报纸上刊登了一篇文章向受影响的用户道歉，称“辜负了他们的信任”。

扎克伯格在文中说：“我们有责任保护你们的信息，如果我们不能，我们也不配，这是一种违背信任的行为，我很抱歉我们当时没有做更多的事情。感谢你相信这个平台，我保证会为你们做得更好。”Facebook的市值自从指控以来已经减少超过500亿美元，扎克伯格表示Facebook给用户更多的回应并加强用户数据安全保护。

在3月24日至3月26日的中国发展高层论坛2018年会上，苹果CEO蒂姆·库克、百度董事长兼CEO李彦宏、IBM董事长罗睿兰也就关于用户数据与隐私的话题提出了自己的观点。

当被问及是不是应该限制使用用户数据还是应该要求更平等地获取数据时，库克称，苹果一直认为隐私是一项基本人权。

“多年以来我们都担心，很多国家的人们都自己在没有充分认识到这个后果的情况下，放弃了这个数据的自主权，这样就可以对这些人建立起非常详细的个人描述的档案。在未来的一天，人们可能突然会发现他们在自己没有意识到的情况下，别人去使用了他们这些数据。这种情况可能会发生，而且不止一次地发生。”

他呼吁，需要一些新的、仔细制定的监管规则，以防止用户在不知情的情况下，用户信息被整合在一起，并以新的方式被应用。

库克还补充了另一个他担忧的事：世界各地存在着人们不知道如何使用信息而浪费掉信息的情况。

在罗睿兰看来，不仅是IT公司，所有公司都必须遵守一系列数据原则。“我们致力于让人工智能变得可解释，而且是透明的，我们也不会把客户的数据商业化拿去卖钱，因为他们才是数据的创造者，这是他们的知识。”

她还不点名地表示，希望其他的公司也慎重对待这个问题。

随后发表演讲的百度董事长李彦宏也在现场表示赞同罗睿兰的看法，“如果将各个数据来源放在一起的时候，我想威力或者能力将会呈指数级的上升。”

他强调，百度非常重视隐私问题，以及包括数据的保护问题，在过去几年当中，中国也越来越认识到这个问题，而且也一直在加强相关的法律法规的建设。“但是在这个过程中，中国人更加开放或者对隐私问题没有那么的敏感，如果说他们愿意用隐私来交换便捷性或者效率的话，很多情况下他们是愿意这么做的。”

“对我们来说，我们当然要遵循一系列的原则，如果我们认为用这个数据会让所有者受益，而且他也愿意让你去使用他这个数据的话，我们会使用的。我想这是一个基本的我们的做法，也就是说数据方面该做什么不该做什么。”李彦宏说。