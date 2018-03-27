网贷备案大限将至 北上广尚无平台提交整改验收报告

殷怡

[经历过较长时间的运营考验，底层资产需严格杜绝如校园贷、现金贷、首付贷等严禁销售的产品，信息披露完善、银行存管、合规经营等先期工作到位的平台，将有希望获得首批备案]

临近4月，网贷备案已进入生死时速的冲刺阶段。

根据去年12月出台的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（下称“57号文”），各地应在2018年4月底前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作、6月底之前全部完成相关工作。也就是说，目前这个时间点，各地平台都应该要向当地监管部门提交申请验收的材料了。

第一财经记者近期在采访中了解到，北京、上海、广州三地平台备案眼下均有不同程度的进展，但截至目前几乎没有平台向监管部门提交整改验收报告。北京监管层尚未出台明确的时间表，广州平台需在4月25日前向注册地所在区金融工作部门提交验收申请及材料，而上海备案或将延期。

上海网贷备案或将延期

总体而言，北上广作为三大主要P2P平台聚集区域，备案进度目前都取得了不错的进展，但个体之间存在差异。

第一财经记者从多个渠道获悉，上海网贷备案或将推迟。

有网贷业内人士向记者透露，关于上海备案延期目前还未有明确的文件出台，但由于类似律师事务所出具法律意见书这样的环节需要很长的时间，这些客观因素会导致平台来不及提交整改验收材料。

上海一家大型平台相关负责人对第一财经表示，他们目前尚未提交整改验收材料，但已经全部准备好，至于最终什么时候交，以何种方式交，还需要和上级监管部门商议。该平台负责人还表示，上海目前尚无一家平台提交该申请。

另一家上海大型平台合规部门工作人员向第一财经透露，本周末之前，将会收到上级监管部门对于备案工作的进一步指示，平台目前在等消息。

上海此前发布的《关于做好本市P2P网络借贷风险专项整治整改验收相关工作的通知》（下称“18号文”）提到，原则上网贷机构应于2018年3月底前完成整改并向注册地所在区整治办提交整改完成情况报告；个别情况极其复杂、整改难度极大的机构，最迟应于4月底之前完成相关工作。

从具体进度来看，点融网和聚宝盆日前公告称已经收到由上海市公安局批核的“网络借贷中介机构信息安全等级保护审核回执”，该回执是上海网贷平台备案必须提交的材料之一。第一财经记者从其余多家平台处获悉，有些平台两周前就已经收到该回执，但依然还有大量平台没有收到。

“除了收到该回执，主要还得根据细则对现有业务进行整改，一些平台此前从事现金贷等违规业务的，并没有完全剥离，还有些平台银行存管没有实现属地化，这样即使提交了材料，也是没有用的。”一家上海互联网金融第三方机构工作人员对记者表示。

广州验收方案严上加严

广州备案的最新进展是广州金融工作局上周末在其官网发布《广州市网络借贷信息中介机构整改验收工作方案》，以9亿元为限，根据网贷机构业务规模，分级开展整改验收工作。平台原则上应于2018年4月25日前向注册地所在区金融工作部门提交验收申请及材料。逾期未提交的，视为放弃申请验收及备案资格。

广州一家平台相关负责人对第一财经表示，广州的备案政策可谓是非常严格，和北京、上海一样，也是遵循“合规一家，备案一家”的原则，平台为了在规定时间内提交整改验收材料，近期都在加班加点，平台在面对大大小小近200份合规资料时，执行力大受考验。

“我们一边要按照广东省2月份发布的158条整改验收问题自查，另一方面正在等律所和会计师事务所进驻做尽调，整个公司都在为备案全力以赴，能够按照金融局要求准时提交材料。”上述平台负责人称。

第一财经还从广州其他平台处获悉，目前已有个别平台向广州市金融局提交了整改验收申请，对首批完成备案信心满满。

北京备案时间表尚未确定

相比上海、广州基本明朗的备案政策，北京的平台备案进度相对落后。

中国政府采购网日前发布的一份采购公告透露了北京网贷平台备案的最新进展，公告显示，北京市拟聘请10家律所参与约170家互联网金融机构现场验收工作，并同时聘请10家会计师事务所参与约160家互联网金融机构现场验收工作。

北京一家中型平台负责人对第一财经表示，他们的确正在等待上级监管下发指定的律所和会计师事务所名录，以及进驻平台尽调，目前这一步还没有完成。另有北京平台相关负责人告诉记者，北京的整改细则中还是有一些模棱两可的地方，平台在自行整改过程中只能尽量满足条款的要求。

此前有消息称，北京将有170家平台获得首批备案，但北京市金融局方面随后否认该消息，并表示北京备案原则仍然遵循1月4日金融局官网发布的规则，即“验收备案只求质量，不求数量，通过一家备案一家，没有数量额度等限制”。

有互金业内人士对第一财经记者表示，此次北京市金融局限定第三方机构参与备案的数量及报价，能够有效降低平台备案合规的成本，对于那些因备案而产生的高价中介服务也能起到限制作用。

今年以来，许多地方的律所和会计师事务所试图通过“备案咨询”业务大赚一笔，一些律所的报价甚至高达几十万元，对于规模较大的平台，还需要额外评估另收费用，直接加大了一些规模较小平台的合规压力。

哪些平台有望顺利备案

据互联网金融第三方机构网贷天眼不完全统计，截至目前，国内已有北京、上海、广东、江苏、浙江、福建等14个地区出台网贷备案相关政策。其中，除上述的广州已明确备案时间节点等细则之外，其余仅深圳、厦门、福建、安徽、山东5地出台相关细则。

无论备案属地在哪儿，有业内专家此前对记者总结道，有希望获得首批备案的平台大致具备以下特点：

首先，这些平台成立于2016年8月24日之前，经历过较长时间的运营考验。虽然我国网贷行业发展至今已有10多年的时间，但运营超过5年的平台并不多见，平台隔年就消失的也不乏其例；其次，平台底层资产需严格杜绝如校园贷、现金贷、首付贷等严禁销售的产品，并且杜绝代销基金、保险、期货等，同时对个人和企业的借款额度也需严格遵守20万及100万元标准；最后，信息披露完善、银行存管、合规经营等先期工作到位的平台，将有希望获得首批备案。

第一财经记者在浏览众多P2P平台后发现，由于监管趋严，许多平台目前都出现“标荒”的情况，排名靠前的平台可投标的相比去年同期出现明显缩水，进入3月份，情况更是持续恶化。

网贷之家近期随机抽取8家规模较大的网贷平台，今年新上线标的数量与去年同期相比下降22.3%。同时，大多数平台满标速度正在加快，单位时间成交金额年后与年前比，环比上升幅度达到40%~50%，更有抢标严重的平台单位时间内成交金额环比升幅超过1000%。在满标时间方面，过去3个多月里，平均满标时间在1小时以内的平台占到30.3%左右，平均满标时间在1天以上的平台占8.83%。

随着“标荒”的蔓延，各大平台也试图通过降息来帮助平台度过这一艰难时期。

“网贷行业上线之初，投资人投过年化24%甚至30%的投资标的，但目前，期限12个月的标的最高也只会出现10%~12%的年化收益率，规模较大的平台年化8%的标的都很稀有了。”上述上海平台负责人告诉第一财经。

好的方面是，平台在监管之下，逾期率大大降低。从目前接入中国互联网金融登记披露服务平台的近120家网贷平台所披露的数据来看，一半以上的平台逾期率骤然下降，有些接近于零。

网贷天眼分析逾期率下降的原因可能有两个：一是为了增信平台资产合作方回购了逾期资产，但在去刚兑的前提下，平台选择第三方合作也有很多限制；二是由于逾期率指的是截至统计时点逾期金额与待偿金额之比，因此剔除数据本身的问题，逾期率骤降也可能是待偿金额大幅上升所致。