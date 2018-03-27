映客招股书提示风险：直播行业竞争激烈 监管加强

新浪科技讯 3月27日凌晨消息，映客在港交所提交招股书，提示多项风险因素。

映客表示，其经营新型动态行业的时间不长，因而难以评估业务及前景。倘未能有效管理增长、 实施业务策略及控制成本与开支，业务及经营业绩可能会受损。

映客自2015年开始运营，当时推出直播平台映客App。业绩纪录期，特别是2015年至2016 年期间，活跃付费用户数目快速增长并取得良好的财务表现。但于2017年第一季至2017 年第二季期间，其平均每月活跃用户数目大幅下降，而平均每月付费用户数目于2016 年第三季至2017年第三季期间亦有所减少，惟平均每月活跃用户及每月付费用户分别自2017年第三季及第四季起开始回升。

映客表示，业绩纪录期的增长未必可作为日后表现的指标，无法保证日后能够维持或达致同等程度的大幅增长。衡量其增长前景，应基于业内高增长但营运历史有限的公司可能面临的风险及不明朗因素， 包括能否处理以下风险因素在内的多项工作：

留住平台的现有用户及吸纳新用户；开发及推出能吸引用户的多元化且类别不同的虚拟物品、功能、特色及服务；与主播及主播机构维持稳定关系；制定及执行成功的变现方法； 与业务伙伴维持稳定关系；保障不受诉讼、法规、知识产权、私隐或其他索偿影响。

映客称，其经营所在市场的竞争十分激烈，且业务若干主要内容面临竞争。倘其未能有效竞争，则业务、财务状况及经营业绩或会受到重大不利影响。

于中国移动端直播市场，映客的主要竞争对手包括陌陌、YY直播、虎牙及斗鱼。快手及今日头条等中国互联网行业的部分其他参与者亦建立了直播业务。

此外，映客与为中国互联网用户提供音频及视频服务的其他互联网公司竞争，亦与在中国销售网络广告服务的其他互联网公司竞争网络广告收益。可能面临来自全球网络社交供货商的潜在竞争

映客还表示，与主播或主播机构的合约纠纷可能有损其声誉，令其承担合约责任，而解决有关纠纷可能费用高昂且耗时。

主要移动应用分销渠道也可能以不利的方式改变标准条款或终止与映客的现有关系。过往，由于涉嫌违反苹果的条款及条件，映客App于2016年1月从苹果应用商店暂时移除，时长约达两个月，然而，苹果并无就该删除提供进一步的原因或解释。

此外，部分主播在直播时使用或播放音乐，可能令映客面临知识产权侵权索偿；用户购买其虚拟货币时可能遭第三方欺诈也令其承担风险；政府加强对直播行业及互联网行业的规管可能会限制映客维持或增加平台的用户群或用户流量。（李楠）