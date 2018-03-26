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新华社三问区块链：会成新风口吗？与你我有何相关？

新华社三问区块链：会成新风口吗？与你我有何相关？
2018年03月26日 15:58 新华网
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　　发问区块链：会成为新风口么？

　　新华社北京3月26日电 题：发问区块链：会成为新风口么？

　　新华社记者何雨欣、高亢、安娜

　　每一项新技术的诞生都自带问号，而新技术的演变常常不会写下句号。

　　发问区块链的过程就是了解区块链的过程。在未知大于已知的时代，直面未来。

　　发问一：区块链会成为新风口么？

　　区块链方兴未艾，正得到政府与市场、政策与资金等支持，也被一些业内人士称作是新风口，但很多观点也趋于一致：在其尚处发展早期的当前阶段，一方面需以开放态度、发展眼光对待；一方面也需要警惕资本市场炒作。

　　“区块链确实在一些方面超越了以前的信息通信技术，以往互联网优势在于高效传输信息，而信息是可以复制粘贴、同时向多点传播的。但正如一笔钱一次只能转给一个人，金钱这样的‘价值’显然只能单向、单点传输，因此传统的互联网并不擅长传输价值。”工信部信息中心工业经济研究所所长于佳宁说。

　　“区块链在一定程度上解决了价值传输过程中完整、真实、唯一的问题，降低了价值传输风险，提高了传输效率，因而契合当前‘信息互联网’向‘价值互联网’的升级。”于佳宁还说。

　　目前，区块链处于发展早期阶段，本身又具有传递价值属性，也引来了一些不是专注于技术本身应用，而是热衷于热炒所谓的ICO（首次代币发行）等集资圈钱行为，不利其长远发展。2017年9月，7部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，直指野蛮生长的代币融资行为。

　　“区块链的应用目前大部分还只是构想，在这个时期尤其要警惕资本市场过分炒作。”清华大学副研究员张伟说。

　　业内预测，区块链发展将可能分三个阶段：1.0版针对比特币代表的数字货币；2.0版是产业区块链阶段，与产业、商业、交易等结合；3.0版是与人工智能、物联网等结合。

　　发问二：区块链具有颠覆性么？

　　互联网堪称一场伟大革命，自诞生以来就不断刷新着想象，改造着世界。对于区块链出现，有人说开启了一个真正信任的时代，有人说开启了一个颠覆中心化的时代，甚至有人把区块链之前的互联网叫做古典互联网。

　　“更应该看作是互联网本身在完善功能、迭代升级。”于佳宁说，区块链技术可以解决互联网长期存在的数据无序传播、真伪难辨、信任缺失等问题，但区块链仍以互联网为基础载体，是通过技术变革解决信用问题。通过“交易上链”，实现价值在互联网上的高效传递。

　　“所谓的颠覆是相对的，去中心化也是相对的，区块链自带去中心化、去中介等特征，会给存在信任问题和信息篡改风险的物流、供应链、金融、追溯等领域带来变革机会，会对一些第三方交易、信用、验证等平台产生影响，但即使在去中心化框架下，仍需实用的信用介质和载体去架设和丰富应用场景，下一步还要看区块链各方面的应用和发展。”中国二维码注册认证中心执行主任张超说。

　　“无论是从人类社会还是从互联网的发展历程看，如果一项技术能够降低成本并提高效率，将自然实现优胜劣汰，并带来颠覆性影响。”张伟说，但目前区块链技术本身还不够成熟，比如生成区块的时间还较长，存储规模较大等，未来还要看计算速度、加密方法、基础设施搭建等是否取得突破。

　　区块链发展初期，一方面需市场的充分酝酿，一方面也需政府的顺势引导。“区块链可能对现行的法律法规产生一些挑战，特别是在金融领域，我们不必预料它的未来，但要做好过程监管。”中国证监会信息中心主任张野说。

　　发问三：区块链究竟和你我如何相关？

　　互联网一代代新技术的诞生，一个个新应用的普及，落到普通人身上，感受可能是更方便了、更快了、更安全了，而一旦基础设施搭建起来，甚至感觉不到技术的存在，比如电子购物、移动支付等，都变成了生活中的必需品。

　　根据区块链预期应用，带来的将可能是跨境购物更快速、交易风险大幅降低、盗版大幅减少、不再需要一系列繁琐的个人证明等，而区块链与工业互联网、物联网、人工智能等的融合将值得期待。

　　区块链为智能合约的实现创造了条件，比如根据协议，飞机延误可以获得赔偿，但执行起来需要申请、审核等繁琐程序，而区块链支持下的智能合约可以实现一旦发生延误即自动执行，这种效率提高可能彻底改变很多领域合约执行现状。

　　再比如区块链可能会让分享经济真正迎来春天，在与物联网结合中，在解决信任问题后，每个企业的厂房、设备，每个人的汽车、电动车充电桩都可以在区块链应用下，拿出来放心共享，降低整个社会的运行成本。

　　历史写满了新技术的故事。还是那句话，一切要看未来发展，无论是区块链，还是其它技术的演变都充满机遇与挑战，也蕴含无限可能。例如在安全性上，很多专家提到量子技术，尽管还处于研究阶段，但基于量子纠缠实现的加密，带来的变革注定是巨大而又深刻的。

区块链互联网ICO
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