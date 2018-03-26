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乐视网再度停牌：孙宏斌提议破产重整

乐视网再度停牌：孙宏斌提议破产重整
2018年03月26日 13:52 澎湃新闻
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　　3月26日，深交所发布公告称，乐视网因公共传媒出现信息可能对公司股票交易价格产生较大影响，申请于3月26日开市起停牌。

　　在3月25日，乐视网前任董事长、第二大股东融创中国董事长孙宏斌接受媒体采访时表示，乐视网现在只有三条出路：第一是破产重整，第二是卖资产还债，第三是退市。

　　今年1月24日乐视网复牌以来，在没有任何利好的情况之下，顶着巨亏116亿乐视网在11个跌停后竟然走出了一波大反弹。截至3月14日上午，乐视网股票收盘价为6.59元/股，相较2月13日最低收盘价4.16元/股累计上涨58.41%。

　　“我要对散户负责，乐视复牌时候只有18万散户，有机构投资者，现在有 33万散户，机构跑光了，换手率极高，明显有人在炒。”据21世纪经济报道，在采访中孙宏斌甚至表态，“乐视网现在已经就成一只典型的妖股。

　　据野马财经3月25日发布的对话实录，孙宏斌称：“（乐视网）极度缺乏资金，已经资不抵债，现在乐视网有75亿债权，今年很多要到期，很多都是乐视网非上市体系对上市公司的欠款。此外，版权摊销、利息每年就有20多亿，怎么做都很困难，赚的钱根本不够覆盖利息和债务。现金流也没有，利润也没有。”

　　按照乐视网的风险提示，截至 2017年12月31日，公司存在融资借款及贷款类负债共计 92.88亿元，其中56.19亿元将于2018年到期，如果公司业务规模无法重新回到较高水平，信贷额度恢复，公司将因现金流进一步紧张导致公司存在偿债压力。

　　孙宏斌似乎更倾向于破产重整这条路，因为他直言乐视网现在已经没什么资产可卖，而退市则是各方均不愿面对的事，“如果破产重整能成功，就有解了，有可能就有其他战略、机构投资者进来了。因为《破产法》规定，债权高于股权。但是这个需要监管层、北京政府、法院三方支持。”

　　截至发稿，乐视网方面暂未对孙宏斌的上述说法置评。

　　附：关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票临时停牌的公告

　　公共传媒出现关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：乐视网，证券代码：300104）于2018年3月26日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。

　　深圳证券交易所

　　2018年3月26日

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