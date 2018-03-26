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黄牛操纵软件代抢“武大看樱花”，正常预约一票难求

黄牛操纵软件代抢“武大看樱花”，正常预约一票难求
2018年03月26日 11:56 新浪综合
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武大樱花开放日火爆，同时催生了网络预约代抢服务。  武汉大学微信公号 图武大樱花开放日火爆，同时催生了网络预约代抢服务。  武汉大学微信公号 图

　　来源：武汉晚报

　　谢冰林

　　进入3月下旬，武汉大学樱花迎来了盛花期，慕名而来的游客也逐渐增多，而今年入校采取网上预约制度，需要人脸识别与身份证一致才能放行。武大樱花开放日的火爆，同时催生了网络预约代抢服务，价格在30元-80元不等，这也导致不少市民正常预约时遭遇重重阻碍。

　　昨天，在武汉大学就读的小杨反映：学校采取预约的形式开放樱花节，本是为了让更多游客有一个更好的观光体验，可没想到黄牛趁机钻空子，用抢票软件设置预约抢票，导致市民通过正常途径很难预约成功。小杨说，赏樱预约是每晚8点开启通道。22日，他帮外校同学预约本周末的赏樱名额，7点55分，他就紧盯手机等候预约，8点一到点进页面后，却一直显示“排队等候”或“提交失败”的提示。直到8点4分，他才成功登录，可此时只有少数名额了。小杨赶紧填写了预约人的姓名、身份证号等个人信息，可等小杨填完信息后，系统显示名额已满。连着两晚，小杨都经历了相同的遭遇。

　　懊恼不已的小杨在学校贴吧群吐槽，引发不少同学的共鸣。与大家一番交流后，他才发现，原来预约的名额中，大部分被“黄牛”抢走了，并在网上公开售卖。

　　记者在淘宝上以“武大、樱花”为关键词搜索，立马弹出“预约代抢”的页面，价格从30元—80元不等。点进一家卖家后看到，月销1066笔。商家称，周一至周四为30元一张，周五是60元一张，到了周末则涨到了80元一张，依据人流量、限额人数，票价也会跟着“水涨船高”。

　　商家称，顾客拍下订单后留下姓名、身份证号码和手机号码即可，并一再表示一定可以预约成功。

　　记者了解到，游客正常预约赏樱可通过关注武大官方微信，提前3天在网上预约，3天后在电子票指定时间段，凭本人身份证刷验票机器或刷脸，免费进校赏樱。而代抢的出现，导致游客们通过正常途径很难预约成功。

　　对此，记者咨询了一位资深程序员季先生。他猜测，网络预约代抢是利用了抢票软件，造成预约通道拥堵，导致市民正常预约受阻。季先生解释，代抢软件事先设置好了程序，到点自动登录，自然会比普通登录输入信息要快很多，在时间上抢占先机，自然中签的几率就会更高。

　　昨天，记者已将此事反映给武汉大学。

　　（原题为《黄牛竟操纵软件代抢“武大看樱花” 正常预约排队一票难求 网上代抢生意火爆》）

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