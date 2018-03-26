优客工场宣布收购Wedo联合创业社

新京报快讯(记者刘娜)3月26日，优客工场和Wedo联合创业社联合宣布，双方已就战略合并签署相关谅解备忘录，并在未来的一个月中完善后续相关程序。

优客工场曾于2017年7月对Wedo联合创业社进行战略投资，此次收购将使Wedo联合创业社完全纳入优客工场的生态体系。收购完成后，双方在深圳拥有近20个共享办公空间，并将在华南做更深度的链接，共同打造围绕深圳区域的粤港澳大湾区共享办公平台。

优客工场成立于2015年，是中国共享办公行业的头部公司之一。目前优客工场已经完成C轮融资，估值达到近110亿元，在全球35座城市布局了160个共享办公空间。

Wedo联合创业社于2015年5月成立于创新创业之都深圳，是华南领军的社区化联合办公+孵化器。目前为止，Wedo联合创业社在深圳布局了12个共享办公空间，办公面积约为60000+㎡平方米，服务过的企业有300余家。

据了解，此次收购Wedo联合创业社，是优客工场今年的第三次并购行为。1月3日，优客工场完成对洪泰创新空间的全资并购;3月9日，优客工场完成对无界空间的并购。