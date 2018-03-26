4月新规：微信支付宝等静态扫码支付每日限额500元

4月新规：静态扫码支付每日限额500元，环保税开缴

尹深/人民网

条码支付将分级设置日累计交易限额；环境保护税迎来首个征税期；100多个办税事项“最多跑一次”；北京将实施新版医保药品目录；上海公积金缴存、提取、贷款管理办法将开始施行……4月起，一批新的法律法规将影响我们的生活。

全国性法律法规

4月起静态扫码支付每日限额500元

2017年12月27日，中国人民银行发布条码（条形码、二维码等）支付规范，坚持小额、便民定位，对条码支付风险防范能力进行分级，设置了不同的日累计交易限额，该规范自2018年4月1日起实施。

由于静态条码（如事先贴在墙上的二维码）易被篡改或变造，易携带木马或病毒，央行规定，使用静态条码进行支付的，风险防范能力为D级，无论使用何种交易验证方式，同一客户银行或支付机构单日累计交易金额应不超过500元。例如，消费者在使用微信钱包扫描静态条码支付时，单日使用零钱包支付的上限不超过500元，同时微信关联的所有银行卡还可以再独立获得500元的支付上限。

对于使用动态条码（如手机上实时生成的条码）进行支付的，风险防范能力根据交易验证方式不同分为A、B、C三级，同一客户单日累计交易限额分别为自主约定、5000元、1000元。

环境保护税将于4月1日开缴

国家税务总局在今年2月份对外发布，2018年我国最新亮相的环境保护税将于4月1日迎来首个征税期。据新华社2月27日消息，全国各地税务机关共识别认定环境保护税纳税人26万多户。

2018年1月1日起环境保护税法正式施行，我国历史上有了首个以环境保护为目标的税种。环保税实行按季申报。根据环保税法，环保税的征税范围为直接向环境排放的大气、水、固体和噪声等污染物。环保税的纳税人，则是在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者。这意味着，不直接向环境排放应税污染物的，不缴纳环保税。居民个人也不属于纳税人，不用缴纳环保税。

《办税事项“最多跑一次”清单》4月起施行

国家税务总局日前发布了涉及5大类105个事项的《办税事项“最多跑一次”清单》，明确纳税人办理《清单》范围内的事项，最多只需到税务机关一次或者全程网上办理。《清单》将于今年4月1日起施行。

国家税务总局公告要求，办税事项“最多跑一次”，是指纳税人办理《清单》范围内事项，在资料完整且符合法定受理条件的前提下，最多只需要到税务机关跑一次。对《清单》所列办税事项，各地税务机关应全面实现“最多跑一次”。各省税务机关可通过推行网上办税、邮寄配送、上门办税等多种方式，在税务总局《清单》的基础上增列“最多跑一次”办税事项。各地税务机关在推行“最多跑一次”改革的同时，应积极落实税务总局深化“放管服”的要求，大力推进网上办税，努力实现办税“不用跑”。

我国对乘用车企业进行“双积分”管理

2017年9月，工信部等五部门联合发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，从两个方面进行积分核算管理，并纳入准入条件。积分为负且未抵偿归零的企业，将调整生产或进口计划。该《办法》自2018年4月1日起施行。

办法建立积分核算制度和积分管理平台，明确积分核算方法，有条件地放宽小规模企业的燃料消耗量达标要求。对传统能源乘用车年度生产量或者进口量不满3万辆的乘用车企业，不设定新能源汽车积分比例要求。对社会关心的积分计算和转让问题，办法提出，建立积分交易机制，由企业自主确定负积分抵偿方式。企业平均燃料消耗量积分中，正积分可以按照80%或者90%的比例结转后续年度使用，也可以在关联企业间转让。新能源汽车积分中，正积分可以自由交易，但不得结转。

航班时刻管理办法4月起实施

民航局日前印发《民航航班时刻管理办法》，该《办法》将于2018年4月1日起实施。《办法》共八章59条，对航班时刻管理的有关内涵、管理方式、目标任务和原则，航班时刻配置基本规则，航班时刻历史优先权资格、航班时刻执行率要求等做了明确规定，调整了航班时刻管理机构与职责、监督管理事项等内容。

在航班时刻优先配置量化规则上，《办法》实现了由定性管理向定量管理的重大创新转变，明确规定了根据航空企业配置基数与时刻效能配置系数的乘积，从大到小确定优先配置次序，航空承运人按照优先配置次序在航班时刻池中选择航班时刻。在航班时刻分类管理上，《办法》也做出了重大改革，对照时刻资源供给与需求的矛盾程度，分主协调机场、辅协调机场、非协调机场3类进行分类管理方式，同时将主协调机场时刻分为国际地区飞行时刻和国内飞行时刻。

地方法规

北京：4月1日起实施新版医保药品目录

北京市人力资源和社会保障局3月1日发布《北京市基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录》(2017年版)，与旧版目录相比，新增医保药品476种，药品品种达2986种，适用于北京市全体城镇职工、城乡居民等参保人员，以及各级各类定点医疗机构。新版药品目录将于今年4月1日起实施。

据了解，新版医保药品目录纳入了国家新版医保药品目录内收载的药品和国家组织谈判的36种药品。与上一版医保药品目录相比，新版目录共增加476种新药(不含剂型)，医保药品品种由现在的2510种增加到2986种，其中西药1567种、中药1419种。新增的药品包括抗肿瘤新特药、治疗高血压、糖尿病等慢性病药品以及儿童用药等。

本次新版医保药品目录实施后，预计每年可减轻参保人员医药费负担超过5亿元。

上海：公积金缴存、提取、贷款管理办法4月起施行

上海市公积金管理中心1月17日发布消息称，《上海市住房公积金缴存管理办法》《上海市住房公积金提取管理办法》《上海市住房公积金个人住房贷款管理办法》将于4月1日起正式施行。

其中，贷款政策明确，外省市缴存职工在上海市购买自住住房将被纳入贷款范围；提取政策支持上海市无房职工提取住房公积金支付房租，且允许职工委托提供宿舍住房的所在单位或者专业租赁企业集中递交申请。

三个办法对近年来住房公积金政策变化和管理中碰到的新情况、新需求，在政策上予以完善。例如，明确新参加工作的职工从参加工作的第二个月开始缴存住房公积金，缴存基数为该职工本人当月全月应发工资；单位新调入的职工从调入单位发放工资之日起缴存住房公积金，缴存基数为职工本人首月全月应发工资；职工退工当月工作时间未足月但单位发放工资的，则应当缴存住房公积金。

河北：将实施两项污染控制地方标准

河北省两项地方标准《生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准》《医疗废物焚烧污染控制标准》将于今年4月1日起正式实施。这两个标准是国内首个针对生活垃圾填埋场恶臭污染物排放制订的地方标准，首个针对医疗废物焚烧控制制订的地方标准。

《生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准》明确了有组织排放源控制项目为臭气浓度，限值为1000，与国标限值2000相比，收严了50%；周界监控点恶臭污染物控制项目氨，限值为0.2毫克/立方米，而国家最严的一级标准为1.0。《医疗废物焚烧污染控制标准》中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为20毫克/立方米、100毫克/立方米、400毫克/立方米，国家标准分别为65毫克/立方米、200毫克/立方米、500毫克/立方米。另外，对重金属类、二噁英类的控制标准都进行了大幅收严。同时明确提出，医疗废物焚烧处置机构产生的废水经处理达标后全部回用。

山东：4月起实施黄河禁渔期制度

从今年起，山东省开始实施黄河禁渔期制度。禁渔期从4月1日12时至6月30日12时。

为保护黄河生态环境和渔业资源，从今年起，山东省开始实施黄河禁渔期制度。禁渔期从4月1日12时至6月30日12时，其中东平湖禁渔期为4月1日0时至8月31日24时。

据了解，此次禁渔范围包括山东省管辖范围内的黄河干流、东平湖和黄河支流金堤河、大汶河的干流河段。在上述禁渔区和禁渔期内，禁止所有捕捞类型作业。因科研调查或驯养繁殖等活动需要采捕黄河天然渔业资源的，按照《中华人民共和国渔业法》的规定，须经省级以上渔业行政主管部门批准。

在禁渔期内，山东渔业主管部门将严厉查处迷魂阵、深水张网、电鱼、毒鱼、炸鱼等违法违规捕鱼行为，涉嫌犯罪的及时移送司法机关。

南京：划定长江岸线保护区域 严格控制开发行为

《南京市长江岸线保护办法》日前正式公布并将自2018年4月10日起施行，办法将南京长江岸线划分为保护区、保留区、控制利用区和开发利用区，根据长江岸线保护和开发利用总体规划要求，严格实行分区保护。

其中，南京市长江岸线保护区包括饮用水水源地一级保护区内的岸线、南京长江江豚省级自然保护区核心区内的岸线、长江大胜关长吻鮠铜鱼国家级水产种质资源保护区核心区内的岸线和长江新济洲国家湿地公园等沿江重要湿地内的岸线等。

办法明确，南京市长江岸线保护区内禁止下列行为：在饮用水水源地一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及从事其他可能污染饮用水水体的活动；在自然保护区核心区内建设生产设施，以及从事未经批准的其他活动；在水产种质资源保护区核心区内围垦、建设排污口以及其他与水产种质资源保护方向不一致的项目；在沿江重要湿地内建设破坏生态功能的项目，以及实施破坏湿地的行为。（原标题《4月新规：扫码支付将限额 环保税迎首个征期》）